Tendencia rústica: Ikea, Lidl y Maisons du Monde lanzan vajillas que parecen de una casa de pueblo

Prepárate para hacer un viaje en el tiempo sin salir del comedor. El minimalismo blanco y frío que ha dominado nuestras mesas durante la última década tiene las horas contadas.

Las grandes marcas como Ikea, Lidl y Maisons du Monde se han puesto de acuerdo: la primavera de 2026 se come en platos que parecen heredados de una casa de pueblo o rescatados de un anticuario de la Provenza.

No busques la perfección industrial. La tendencia que está arrasando en Instagram y Pinterest celebra la irregularidad y el carácter. Son piezas que cuentan una historia, aunque las hayas comprado esta misma mañana.

El encanto de la imperfección: el nuevo lujo

¿Qué tienen estas vajillas que nos han robado el corazón? El secreto es el acabado «handmade» o artesanal. Hablamos de bordes orgánicos, esmaltes con aguas y pequeñas «manchas» que imitan el paso del tiempo.

Ikea ha sido de las primeras en mover ficha con series que mezclan el gres con tonos tierra y motivos florales muy sutiles. Ya no buscamos que todos los platos sean idénticos; la gracia es mezclar y combinar (el famoso «mix & match»).

Por su parte, Maisons du Monde apuesta por una línea más romántica y bucólica, con relieves que recuerdan las vajillas de porcelana de hace cincuenta años pero con la resistencia del siglo XXI.

DATO CLAVE: Estas vajillas no solo son bonitas, son prácticas. A diferencia de las antigüedades reales, la mayoría están preparadas para el microondas y el lavavajillas. (Sí, nosotros también odiamos lavar a mano).

Lidl entra en juego con la versión «low cost»

Si piensas que renovar tu mesa con este estilo te costará un riñón, te equivocas. Lidl ha entrado en la competición con una colección de cerámica esmaltada que parece sacada de un taller artesanal de l’Empordà.

El gigante alemán sabe que la nostalgia vende, y ha lanzado sets de cuencos y platos llanos en colores pastel desgastados y verdes oliva que se agotan cada vez que llegan a la sección de bazar.

Es la democratización del diseño: ya no es necesario ir a una feria de antigüedades y pagar precios desorbitados para tener una mesa con personalidad. Con las piezas de Lidl, puedes montar una cena digna de revista por muy pocos euros.

OJO AL DETALLE: La tendencia dicta que el bajoplato de mimbre o los manteles de lino son los compañeros imprescindibles para estas piezas. El objetivo es crear un refugio cálido en casa.

¿Por qué todos quieren una «casa de pueblo» en la ciudad?

Vivimos en un mundo cada vez más digital y acelerado. Quizás por eso, cuando llegamos a casa, buscamos objetos que nos conecten con la tierra y la tradición. Una vajilla rústica es un abrazo visual.

Los expertos en interiorismo llaman a este estilo «Cottagecore urbano». Se trata de llevar la paz del campo al medio del asfalto, y el punto de partida más fácil y económico es, precisamente, la vajilla.

Estas piezas aportan una textura visual que el plástico o el vidrio no pueden ni soñar. Comer en un plato que tiene peso y relieve cambia completamente la experiencia sensorial de la cena más sencilla.

CONSEJO: No te sientas obligada a comprar la vajilla completa. Compra un par de cuencos para el desayuno o una fuente grande para el centro de la mesa. El contraste con tus platos blancos de siempre será espectacular.

La primavera más cálida llega a tu mesa

Esta ola de cerámica rústica es solo el principio de una temporada en la que volveremos a valorar lo auténtico. Las marcas ya han elegido bando y han dejado el diseño futurista en el congelador.

Si quieres que tus invitados se queden con la boca abierta, olvídate de los manteles de plástico y los platos minimalistas. Apuesta por el tacto de la cerámica de verdad y los tonos que evocan la naturaleza.

Ikea, Lidl y Maisons du Monde nos lo han puesto en bandeja (literalmente). Ahora solo falta que elijas qué «antigüedad» moderna se adapta mejor a tu estilo y comiences a disfrutar de un hogar con más alma.

Antes de volver a poner la mesa con los mismos platos de cada día, pregúntate si no te mereces un poco más de poesía en tu día a día.

¿Y tú, eres más de gres rústico o de porcelana con flores al más puro estilo «vintage»?