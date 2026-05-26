Ni cuñas ni alpargatas: las sandalias colombianas arrasan en El Corte Inglés

Seguro que te ha pasado. Abres el armario, te pones tus vaqueros favoritos y te quedas bloqueada frente al zapatero. Ni las zapatillas te convencen del todo, ni los tacones imposibles encajan con el plan del día.

La búsqueda del calzado perfecto para el verano suele ser una odisea de rozaduras y decepciones. Pero este año, el radar de las que más saben de moda se ha detenido en una sección inesperada de El Corte Inglés.

No hablamos de las clásicas alpargatas que vemos cada temporada (que nos encantan, pero a veces aburren). Esta vez, el secreto viene de mucho más lejos. Un diseño con alma colombiana ha aterrizado en los estantes para solucionar todos nuestros dramas estilísticos.

¿Qué tienen de especial? Lo primero es su capacidad para transformar un look básico en algo digno de una experta en street style. Es ese toque artesanal que, de repente, hace que unos simples jeans parezcan recién salidos de una pasarela.

La marca que está agotando stock: El secreto mejor guardado

Hablamos de la firma Vienty, una marca que ha sabido leer exactamente lo que nuestros pies necesitaban. Su nueva colección en El Corte Inglés está volando, y la culpa la tiene un diseño que mezcla el minimalismo con la explosión visual de Colombia.

El modelo estrella destaca por sus tiras de colores vibrantes y una suela que respeta la ergonomía del pie. No es solo estética. Estas sandalias están pensadas para quien recorre la ciudad de punta a punta sin querer renunciar a ni un centímetro de estilo.

Lo que nos ha dejado boquiabiertas es su versatilidad. Normalmente, las sandalias tan coloridas son difíciles de combinar, pero estas actúan como el complemento neutro definitivo gracias a su base de tonos tierra y materiales naturales.

Si vas a buscarlas, fíjate bien en el trenzado de las tiras. Es aquí donde reside el truco para que el pie quede sujeto pero no aprisionado. (Tus tobillos te lo agradecerán al final del día).

Por qué son las mejores amigas de tus vaqueros

Hay una regla no escrita en el mundo de la moda: cuanto más sencillo es el pantalón, más potente ha de ser el calzado. Estas sandalias de estilo colombiano aportan esa textura orgánica que los tejidos sintéticos no pueden imitar.

Al llevarlas con vaqueros, ya sean cropped, de pierna ancha o los clásicos pitillo, el efecto es inmediato. La sandalia queda a la vista, mostrando un tobillo libre que estiliza la figura y nos hace parecer visualmente más altas sin necesidad de sufrir con 12 centímetros de plataforma.

El material es otro punto clave. El uso de fibras naturales y piel de alta calidad asegura que, a diferencia de las opciones de bajo costo, estas sandalias no se deformen al tercer uso. Es una inversión inteligente para nuestro fondo de armario estival.

Además, el precio es sorprendentemente competitivo para la calidad que ofrecen. En un mercado saturado de plástico, encontrar este nivel de detalle por menos de lo que imaginas es, simplemente, un regalo para nuestro bolsillo.

El efecto «sold out» ya ha comenzado

Como suele pasar con las joyas ocultas de El Corte Inglés, la voz ha corrido rápido por las redes sociales. Las influencers de más de 40 años han sido las primeras en cazarlas, valorando esta mezcla de comodidad absoluta y diseño vanguardista.

Si entras en la web o te acercas a tu centro más cercano, es posible que ya empieces a ver huecos en las tallas centrales. Y es que no solo sirven para los vaqueros; imagínatelas con ese vestido blanco de lino que tienes guardado para las vacaciones.

La tendencia colombiana no es algo pasajero. El respeto por la artesanía y el uso del color con sentido está marcando la pauta de este 2024. Estas sandalias son la prueba de que se puede ser moderno manteniendo un pie en la tradición.

Hemos revisado las opiniones de las compradoras y todas coinciden en lo mismo: calzan la talla exacta. No caigas en el error de pedir una más «por si acaso».

Al final, se trata de simplificarnos la vida. Queremos salir de casa por la mañana, ir a la oficina, quedar para unas cañas y volver de noche sin que los pies nos pasen factura. Y si además lo hacemos con el estilo de Vienty, mucho mejor.

¿Vas a esperar a que cuelguen el cartel de agotado o serás tú quien estrene tendencia este fin de semana?

Nosotros ya tenemos nuestro par en la cesta, porque sabemos que, cuando el calor apriete de verdad, estas sandalias serán lo único que querremos llevar puesto.

¿Cuál es tu color favorito para este verano?