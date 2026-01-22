Lidl abrirá un macro supermercado en los antiguos cocheras de Mataró y transformará por completo la Porta Laietana

Mataró está a punto de cambiar para siempre. Si vives en la capital del Maresme o acostumbras a cruzarla para ir a trabajar, esto te interesa (y mucho). El gigante alemán Lidl ha dado el golpe definitivo sobre la mesa. No se trata de una apertura cualquiera; es la conquista de un espacio que durante décadas ha sido el latido del transporte en la ciudad.

¿Has pasado últimamente por la Porta Laietana? Seguro que has notado que el ambiente está eléctrico. El Ayuntamiento ya ha firmado el permiso definitivo. El secretismo se ha acabado: las míticas cocheras de la empresa Casas tienen los días contados para transformarse en el templo del ahorro que todos estábamos esperando.

La ubicación estratégica que lo cambia todo

El nuevo Lidl no ha elegido un lugar al azar. Se instalará estratégicamente entre el Camí Ral de la Mercè y la avenida Maresme. Es, literalmente, el punto donde la ciudad se encuentra con el mar. Si eres de los que ya compra en el establecimiento de la ronda de los Països Catalans, prepárate, porque esta nueva ubicación es la joya de la corona del urbanismo local.

Este movimiento no es casualidad. Mataró está creciendo hacia el frente marítimo y Lidl quiere estar allí antes que nadie. Hablamos de una zona en plena ebullición, rodeada de los nuevos desarrollos de Iveco-Pegaso y El Rengle. (Sí, nosotros también pensamos que es el movimiento comercial más inteligente de la década en la zona).

La clave del éxito: El proyecto ha pasado el período de exposición pública sin ni una sola queja. Esto significa que la integración en el barrio será total y sin dramas vecinales.

Ingeniería pensada para tu comodidad

Olvídate de las maniobras imposibles para aparcar. El diseño del nuevo edificio es una pieza de ingeniería moderna. La planta baja será íntegramente un aparcamiento para clientes. Pero hay un detalle que te encantará: la carga y descarga de camiones se hará por dentro. Nada de atascos en el Camí Ral ni ruidos molestos a horas intempestivas.

El supermercado se situará en la planta superior, compartiendo espacio con un área de uso administrativo. Todo bajo una estética industrial, con paneles de aluminio y ventanales gigantes que miran al Mediterráneo. Es la estética del futuro aplicada al súper de toda la vida.

Además, Lidl ha pensado en nuestro bolsillo, pero también en nuestro tiempo. El proyecto incluye la mejora de los pasos de peatones y el traslado de una parada de autobús para que llegar sea más fácil que nunca. No importa si vas en coche, a pie o en bus: la accesibilidad será universal y real.

Un cambio de era en el Maresme

Lo que hoy son garajes de autobuses, mañana serán estanterías llenas de tus productos favoritos. Este cambio simboliza la transformación de Mataró: de una ciudad industrial y de servicios de transporte a un polo de actividad comercial de vanguardia. La proximidad con la Torre Barceló hace que este sector sea, ahora mismo, el metro cuadrado más deseado.

¿Cuándo veremos las máquinas trabajar? La luz verde definitiva del consistorio es el pistoletazo de salida. Las fases de demolición y construcción son inminentes. Si acostumbras a pasar por allí, verás cómo la silueta de las antiguas cocheras desaparece para dar paso a una fachada moderna que cambiará el skyline de la entrada a la ciudad por la costa.

Atención conductores: Los giros conflictivos en el Camí Ral serán regulados. El tráfico será mucho más fluido una vez terminen las obras, facilitando la entrada al parking sin interrumpir el flujo hacia Barcelona.

Es el momento de estar atentos. Lidl está reforzando su presencia de manera agresiva y beneficiosa para los vecinos de la zona sur. Ganamos opciones, ganamos comodidad y, sobre todo, ganamos un espacio renovado en una zona que pedía a gritos una inversión de este calibre.

¿Estás lista para estrenar carrito en la Porta Laietana? La cuenta atrás para que dejen de ser unas cocheras y se conviertan en tu nuevo lugar de referencia ya ha comenzado. El Maresme se mueve, y nosotros te lo contamos antes que nadie.