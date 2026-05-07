Las sandalias «barefoot» que los podólogos aprueban: se pueden mojar y son ideales para caminar cada día

Seguro que te ha pasado más de una vez. Llega el buen tiempo, estrenas esas sandalias tan guapas y, a los diez minutos de caminar, sientes que tus pies ya no pueden más. (Sí, nosotros también hemos sufrido esa presión insoportable en los dedos y el talón).

Pero la ciencia y la moda se han puesto de acuerdo para acabar con este calvario. Hay un movimiento que está cambiando las reglas del juego en nuestras zapaterías y que los podólogos están aplaudiendo con un entusiasmo que no veíamos hace décadas.

No estamos hablando de plantillas ortopédicas feas ni de zapatos ortopédicos de la abuela. Hablamos de la revolución del calzado barefoot, una tecnología que busca devolver al pie su libertad original sin renunciar a un diseño moderno.

Estas sandalias «todoterreno» se han convertido en el objeto de deseo de las mujeres que buscan caminar kilómetros sin notar ninguna molestia en la espalda ni en las articulaciones. Y sí, ya tienen el sello oficial de los mejores expertos.

El concepto es tan sencillo como poderoso: caminar como si fueras realmente descalzo. El pie humano es una obra maestra de la ingeniería que hemos decidido aprisionar en zapatos estrechos y rígidos durante demasiado tiempo.

Estas sandalias se caracterizan por tener una suela extra fina y flexible. Esto permite que el pie reciba la información del terreno de forma directa, mejorando nuestro equilibrio y activando músculos que teníamos adormecidos.

El punto clave que ha enamorado a los podólogos es lo que llaman «zero drop». Esto significa que no hay ninguna diferencia de altura entre el talón y la punta, manteniendo tu columna alineada de forma totalmente natural.

Cuando eliminas el tacón o la cuña, tu centro de gravedad se recoloca solo. Muchos dolores lumbares que atribuimos a la fatiga son, en realidad, culpa de llevar el peso mal repartido por culpa de unos zapatos demasiado altos o mal diseñados.

Además, tienen una puntera especialmente ancha. Esto permite que tus dedos se abran y trabajen como deben hacerlo, evitando la formación de los temidos juanetes o las uñas encarnadas que tanto nos hacen sufrir cada verano.

Has de tener en cuenta un dato vital: la transición al calzado barefoot debe hacerse de forma progresiva. Tus pies llevan años «viciados» y necesitan unas semanas para recuperar su fuerza antes de hacer grandes caminatas.

Aprobadas por los expertos para cualquier terreno

Las revistas especializadas han puesto el foco en estos modelos que están arrasando porque no solo sirven para ir a la playa. Son sandalias todoterreno que aguantan el asfalto de la ciudad y los caminos de tierra más exigentes.

Los materiales han evolucionado muchísimo. Ya no son de plástico rígido; ahora utilizan tejidos técnicos y cordones elásticos que se ajustan al milímetro sin apretar el tobillo ni cortar la circulación en ningún momento del día.

El beneficio estrella es la propiocepción. Al sentir mejor el suelo que pisas, tu cerebro reacciona más rápido, reduciendo el riesgo de torceduras de tobillo o resbalones inoportunos durante tus excursiones de primavera.

Lo que nos fascina en la redacción es cómo han conseguido que sean ligeras como una pluma. Puedes llevarlas en la bolsa o en la maleta de mano sin que ocupen espacio ni añadan peso innecesario a tu equipaje de viaje.

Muchas de nuestras lectoras ya las están usando para escapadas donde hay que caminar mucho. La diferencia al llegar al hotel por la noche es literalmente mágica: notarás cero hinchazón y cero cansancio acumulado en las piernas.

El error que todas cometemos al elegir calzado de verano

Cada temporada cometemos el mismo pecado: buscar la sandalia más guapa sin mirar la suela. Las sandalias planas convencionales suelen ser demasiado duras y no tienen flexibilidad, lo que acaba dañando la fascia plantar sin que te des cuenta.

El barefoot no es «plano» en el sentido tradicional. Es una suela que se pliega y se enrolla sobre sí misma. Si tomas un zapato y no puedes doblarlo fácilmente con una mano, es que estás bloqueando el movimiento natural de tu propio cuerpo.

Este calzado «desnudo» obliga al pie a trabajar de verdad. Al principio puedes sentir algunas agujetas, pero es la señal de que tus pies están volviendo a la vida y recuperando la musculatura que el calzado convencional ha debilitado.

La inversión en unas buenas barefoot es, en realidad, un ahorro en fisioterapeutas a largo plazo. Estás cuidando la base de todo tu cuerpo: si los pies están bien, las rodillas y la cadera también estarán protegidos.

Un detalle importante que no queremos que se te escape: estas sandalias suelen ser muy resistentes al agua y se secan en un abrir y cerrar de ojos. Son la mejor inversión para aquellas que buscan versatilidad total en un solo producto para todo el día.

Si tienes previsto comprar unas, fíjate en que la suela sea de caucho de alta calidad. Esto te garantiza un agarre perfecto incluso en superficies húmedas o piedras sueltas, evitando sustos innecesarios y resbalones.

Cómo elegir tu primer par de sandalias «desnudas»

No te dejes engañar por imitaciones baratas que solo tienen la suela fina pero mantienen la rigidez. Una auténtica sandalia barefoot debe tener forma de pie, no forma de zapato. Parece una obviedad, pero mira tus zapatos actuales: ¿acaban en punta?

El calzado de élite para esta temporada apuesta por tonos neutros y estilos minimalistas que combinan perfectamente con cualquier vestido de lino o unos jeans clásicos. El estilo ya no está reñido con la salud de tu cuerpo.

Este momento es el perfecto para hacer el cambio. El calor empieza a apretar y tus pies necesitan respirar y moverse sin restricciones. Es un camino sin retorno: una vez pruebas el barefoot, el resto de zapatos te parecerán instrumentos de tortura medieval.

Recuerda que tus dedos necesitan espacio para «bailar» y moverse libremente. Si al probarlas sientes que los dedos tocan los bordes del zapato, busca una talla más o un modelo aún más amplio. El confort real comienza con el espacio y la libertad.

Estamos ante una tendencia que ha venido para quedarse definitivamente. Ya no es solo cosa de «runners» o de gente de montaña; es la nueva norma para cualquier mujer que quiera mantenerse activa y sana sin sacrificar su imagen urbana.

Sinceramente, después de leer el informe de los podólogos, nos pica mucho la curiosidad por sentir esta libertad en cada paso que damos. Tu espalda te lo agradecerá antes de que termine la semana, ya lo verás.

¿Y tú? ¿Seguirás andando con «pies de plomo» y dolores constantes o te atreverás a probar el efecto barefoot este mismo fin de semana?

Nos vemos por la calle, seguramente con una sonrisa y unos pies mucho más felices que ayer. ¡Yo ya tengo las mías en el carrito!