Las nuevas sandalias de Skechers son tan cómodas y elegantes que parecen ‘deportivas de oficina’￼

El calzado que triunfa este verano no es el que te imaginas. Las reglas del juego han cambiado completamente en nuestros armarios y la comodidad absoluta ya no se negocia con nadie.

Olvídate de los tacones imposibles que te arruinan las noches de fiesta. Existe un modelo que está provocando auténticas colas virtuales en las tiendas y que promete solucionar todos tus estilismos de lunes a domingo.

Sí, nosotros también alucinamos cuando vimos quién firmaba este nuevo objeto de deseo. La marca que considerabas exclusiva de tus tías o de tu madre ha dado el golpe definitivo sobre la mesa de las tendencias urbanas.

El fenómeno viral que arrasa en los armarios más jóvenes

Hablamos de las nuevas sandalias de cuña de la firma Skechers, un diseño que ha roto todos los esquemas de la temporada. Las redes sociales ya las han bautizado como el calzado imprescindible para sobrevivir al calor con estilo.

Este gigante del confort está viviendo el mejor momento de su historia gracias a un giro estético brillante. Su nuevo lanzamiento combina la ya mítica suela amortiguada de la marca con una silueta de pura tendencia noventera.

El modelo en cuestión pertenece a la aclamada línea Slips In, famosa por su sistema de calzado rápido sin manos. Se presenta en un color negro híper versátil que contrasta de forma espectacular con una plataforma blanca impoluta.

La clave de su éxito abrumador se encuentra en su diseño minimalista de líneas depuradas. Hablamos de una estética limpia que parece rescatada directamente del armario de la misma Victoria Beckham en su época dorada.

Un precio competitivo para una inversión inteligente

El precio de salida de estas sandalias se sitúa en los 74,95 euros en centros como El Corte Inglés. Una cifra más que amortizable si tenemos en cuenta que no querrás quitártelas en los próximos cuatro meses.

Su estructura cuenta con una cuña media que te permite sumar centímetros de altura de forma estratégica. El resultado es un efecto estilizador inmediato que alarga las piernas visualmente sin que sufra tu espalda.

La tecnología de su plantilla asegura una pisada sumamente ligera, absorbiendo los impactos del asfalto caliente. Es el verdadero secreto de las chicas que adoran caminar durante horas por la ciudad sin renunciar al estilazo.

Las expertas en moda ya están creando combinaciones espectaculares con esta joya del diseño plano y elevado. Quedan fabulosas con unos vaqueros rectos y un top con estampado de tendencia, como las rayas marineras o los lunares.

Cómo sacar el máximo partido a la cuña del momento

¿Sabías que este calzado también funciona a la perfección con vestidos midi de lino? Su versatilidad te permite llevarlas a la oficina por la mañana y enlazar directamente con una cena en una terraza.

La fiebre por la estética de los años noventa ha colocado este modelo en el centro de todas las miradas. Las jóvenes de veinte años han descubierto que la comodidad extrema no está reñida con ser la más cool del grupo.

El stock en las plataformas principales está comenzando a parpadear en rojo en las tallas más comunes. Los modelos con contrastes bicolores siempre son los primeros en desaparecer cuando la temperatura comienza a subir.

Conseguirlas antes de que comience el verano oficial es, sin duda, la decisión más inteligente de tu mes. ¿Vas a esperar que se agoten por completo para lamentarte después?