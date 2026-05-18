Las New Balance «color perla» que Nuria Roca no se quita: son híper cómodas y combinan con todo

A estas alturas todas sabemos que Nuria Roca no da un paso en falso cuando se trata de moda. Su capacidad para mezclar básicos con piezas de tendencia la ha convertido en nuestro referente favorito.

Pero su último descubrimiento ha hecho saltar todas las alarmas en el mundo de las sneakers de lujo. No se trata de un zapato imposible, sino de una zapatilla que redefine lo que entendemos por caminar entre algodones.

Hablamos de las New Balance 9060. Un modelo que ha pasado de los círculos más exclusivos del «street style» a los pies de la presentadora, demostrando que el estilo no está reñido con la salud de nuestra pisada.

Si estás buscando ese calzado único que te sirva para una reunión de trabajo y, acto seguido, para recorrer una ciudad europea durante tus vacaciones, esta es la señal que esperabas.

La arquitectura del confort: ¿Por qué las 9060?

No son unas zapatillas más. La silueta de las 9060 es una oda al diseño retro-futurista. Reinterpretan los elementos clásicos de los modelos 99X con una estética que nos traslada directamente a la era Y2K, pero con la tecnología de 2024.

Lo que más llama la atención es su suela esculpida. No es solo un capricho visual; esta plataforma exagerada actúa como un amortiguador inteligente que absorbe cada impacto, protegiendo tus rodillas y lumbares.

Para nosotras, que encadenamos jornadas infinitas, contar con la tecnología ABZORB y SBS en la entresuela es como llevar un fisioterapeuta incorporado a cada paso. La comodidad es, sencillamente, de otro planeta.

Nuria Roca las ha elegido en una combinación de tonos neutros y pastel, una elección maestra que permite integrarlas en cualquier estilismo sin que parezca que vienes de una clase de spinning.

De la oficina a la maleta de vacaciones

El gran miedo al comprar unas zapatillas deportivas es caer en un look demasiado informal. Nuria ha roto este mito combinándolas con pantalones de sastre y americanas de lino.

Este contraste es lo que marca la diferencia. El volumen de la zapatilla compensa la rectitud de un pantalón de vestir, creando un aire moderno, fresco y muy sofisticado que resta años al instante.

Pero lo mejor llega cuando piensas en la maleta. ¿Cuántas veces has llevado tres pares de zapatos diferentes por si acaso? Con las New Balance 9060 solo necesitas un par.

Combinan de maravilla con vestidos midi fluidos, faldas satinadas o incluso con unos sencillos shorts de algodón para tus días de descanso. Es el comodín absoluto que ahorra espacio y dolores de cabeza.

La clave está en su paleta cromática. Al mezclar ante y malla en tonos crudos, grises y vainilla, las zapatillas se funden con el resto del conjunto en lugar de llamar la atención.

El efecto «sold out» ya ha comenzado

Cada vez que una «it girl» de la talla de Roca luce una pieza accesible pero con ese aire premium, el stock vuela. Y con las 9060 la historia se repite.

Hemos rastreado las principales tiendas y las tallas centrales están comenzando a desaparecer. La razón es sencilla: es una zapatilla que no pasa de moda al terminar la temporada.

Invertir en unas New Balance es invertir en durabilidad. La calidad de sus materiales asegura que aguantarán el trote de todo el verano y seguirán impecables cuando llegue el otoño.

Además, para quienes buscamos un extra de altura sin sufrir el calvario de los tacones, su plataforma nos regala esos centímetros extra que tanto estilizan la pierna.

Es el momento de dejar de elegir entre ir guapa o ir cómoda. Nuria Roca ya ha tomado su decisión y, viendo lo bien que le quedan, nosotras vamos directas.

Recuerda revisar siempre la guía de tallas, ya que este modelo suele ajustar de forma muy precisa. No dejes que se escapen, porque tus pies te lo agradecerán a cada paso de este verano.

Al fin y al cabo, la moda inteligente consiste en encontrar aquellas piezas que nos hacen la vida más fácil. Y tú, ¿te unes al club de las zapatillas más deseadas del momento?