Este móvil cuesta menos de 110 euros y lo tiene todo: batería gigante y 256 GB en MediaMarkt

Por 99 euros exactos, el Realme Note 70T rompe esquemas en el mercado de los móviles económicos. Su batería de 6.000 mAh, junto a una pantalla de 6,74 pulgadas y 256 GB de almacenamiento, lo colocan como una opción ideal para quien busca duración y espacio sin romper la hucha.

Un móvil que no parece de su precio

A primera vista, cuesta creer que este teléfono inteligente valga menos de 110 euros. El Realme Note 70T apuesta por una estética moderna, con una pantalla generosa que ocupa casi todo el frontal, y un diseño que, aunque sencillo, transmite solidez.

Lo más llamativo es su panel HD+ de 6,74 pulgadas, con una tasa de refresco de 90 Hz, algo poco habitual en esta gama de precios. Esto se traduce en una experiencia visual fluida, ideal para quien consume contenido multimedia, redes sociales o simplemente quiere un móvil que no sea lento.

A diferencia de otros móviles de bajo costo, aquí no se ha recortado en almacenamiento: 256 GB disponibles desde el primer día, sin necesidad de tarjeta microSD. Esto lo convierte en una excepción dentro de su categoría.

¿Qué lleva por dentro este Realme Note 70T?

Este móvil funciona con un procesador MediaTek Dimensity 6100+, acompañado de 4 GB de RAM. No es una máquina de alto rendimiento, pero ofrece suficiente fluidez para tareas básicas como navegar, enviar mensajes, ver vídeos o utilizar redes sociales.

El sistema operativo es Android 14, con la capa de personalización Realme UI. En el uso cotidiano se percibe estable, y permite aprovechar herramientas útiles sin saturar el dispositivo con aplicaciones innecesarias.

En cuanto a conectividad, cuenta con 5G, algo difícil de encontrar por este precio. También incorpora desbloqueo facial, lector de huella lateral y carga rápida de 45 W, lo que complementa aún más un conjunto difícil de superar en su segmento.

¿Para quién está pensado este teléfono?

Este tipo de dispositivo es perfecto para quien necesita un móvil fiable, con gran autonomía y sin complicaciones. Por ejemplo, puede ser ideal como:

Primer smartphone para jóvenes o estudiantes.

Teléfono de repuesto para emergencias o viajes.

Dispositivo para personas mayores que necesitan algo sencillo pero funcional.

O incluso para quien trabaja mucho al exterior y necesita un móvil con batería eterna.

El diseño con resistencia de tipo militar aporta un plus: aguanta mejor los golpes o el uso intensivo diario, lo que lo convierte en una herramienta fiable incluso en entornos exigentes.

¿Vale la pena por 99 euros?

La respuesta rápida: sí. Si buscas juegos exigentes o cámaras de alto nivel, este no es el móvil ideal. Pero si el objetivo es tener un terminal robusto, con mucha batería y almacenamiento, el Realme Note 70T lo cumple con creces.

Por este precio, muchos móviles apenas ofrecen 64 GB de almacenamiento o baterías de 4.000 mAh. Aquí, la ecuación cambia: se prioriza aquello que realmente marca la experiencia del usuario.

No olvidemos que se trata de una oferta puntual. La disponibilidad podría variar, y el precio podría cambiar una vez finalizada la promoción. Pero mientras dure, es una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado.

Dónde comprarlo ahora mismo

El Realme Note 70T está disponible actualmente por 99 € en MediaMarkt España. Esta oferta ha llamado rápidamente la atención de los usuarios, por lo que no se descarta que se agote en poco tiempo.

Quien esté considerando renovar el móvil o adquirir uno adicional, debería valorar esta opción. No siempre es necesario gastar 300, 500 o 1000 euros para tener un móvil útil y completo.

¿La nueva joya del ahorro?

En un mundo donde los móviles premium superan los mil euros, opciones como esta demuestran que no siempre es necesario pagar más por lo esencial.

La tecnología avanza, pero también lo hacen las oportunidades para acceder a ella sin endeudarse.

¿Y tú, qué valoras más en un móvil? Déjanos tu opinión o comparte esta oferta con quien la pueda necesitar.