Consum se fortalece con nueva expansión para enfrentar a Lidl y Mercadona

La guerra de los supermercados en nuestro país tiene un nuevo protagonista silencioso. Mientras los titulares suelen centrarse en las mismas marcas de siempre, un grupo de distribución nacido en Cataluña ha logrado lo que parecía imposible: aumentar su cuota de mercado mientras los gigantes flaquean.

¿Te has fijado alguna vez en quién está detrás de tu tienda de barrio? Quizás la respuesta esté más cerca de lo que piensas. (Y sí, nosotros también nos llevamos una sorpresa al revisar los números).

El ascenso imparable de Covalco

Hablamos del Grupo HD Covalco, una firma con sede en Cataluña que ha conseguido posicionarse como el único operador dentro del top 5 que realmente ha ganado terreno en el último año. Los datos no mienten, y en un sector donde los movimientos suelen ser mínimos, este crecimiento marca un punto de inflexión estratégico.

Fundado originalmente en Granollers, este grupo propiedad de la familia Saperas ha sabido navegar en un mercado ultra-competitivo. No han necesitado el ruido mediático de otros para tejer una red que ya supera los 1.000 establecimientos por toda la geografía nacional.

Atención al dato: HD Covalco ha conseguido elevar su cuota de superficie comercial hasta el 7% en regiones clave como Aragón, superando los 26.410 metros cuadrados operativos. Es, sin duda, la excepción que confirma la regla en la gran distribución actual.

¿Cuál es su fórmula secreta?

La clave de este éxito no está en la magia, sino en la proximidad. Mientras otros apuestan por grandes superficies en las afueras, Covalco ha centrado su estrategia en marcas de cercanía como Coaliment o Trady’s, además de sus centros Cash & Carry para mayoristas.

Esta capilaridad les permite estar presentes donde el cliente realmente los necesita: en el día a día. (Y es que, seamos sinceras, a veces nos da pereza recorrer media ciudad para hacer una compra rápida).

El mapa de la distribución en España

Comparando este escenario con el liderazgo consolidado de firmas como Mercadona, que sigue dominando con una cuota nacional del 13,4% en sala de ventas, el movimiento de Covalco es significativo por su capacidad de resistencia frente a los grandes presupuestos de marketing de la competencia.

El mercado ha cambiado. Las consumidoras ya no solo buscan precio, sino también accesibilidad. Y es aquí donde esta cadena catalana ha encontrado su nicho de oro. Mientras las grandes cadenas se ajustan el cinturón tras un periodo de expansión masiva, Covalco sigue sumando metros cuadrados con una eficiencia que ha puesto en alerta al resto del sector.

¿Veremos a este grupo expandirse aún más en los próximos meses? Si la tendencia continúa así, es muy probable que empieces a ver su logo mucho más cerca de lo que imaginas. Y tú, ¿habías notado este cambio en tu barrio?