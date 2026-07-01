Consum es reforça amb una nova expansió per fer front a Lidl i Mercadona

La guerra dels supermercats al nostre país té un nou protagonista silenciós. Mentre els titulars solen centrar-se en les mateixes marques de sempre, un grup de distribució nascut a Catalunya ha aconseguit el que semblava impossible: augmentar la seva quota de mercat mentre els gegants flaquegen.
T’has fixat alguna vegada en qui hi ha darrere de la teva botiga de barri? Potser la resposta és més propera del que penses. (I sí, nosaltres també ens hem endut una sorpresa en revisar els números).
L’ascens imparable de Covalco
Parlem del Grup HD Covalco, una firma amb seu a Catalunya que ha aconseguit posicionar-se com l’únic operador dins del top 5 que realment ha guanyat terreny en l’últim any. Les dades no menteixen, i en un sector on els moviments solen ser mínims, aquest creixement marca un punt d’inflexió estratègic.
Fundat originalment a Granollers, aquest grup propietat de la família Saperas ha sabut navegar en un mercat ultra-competitiu. No han necessitat el soroll mediàtic d’altres per teixir una xarxa que ja supera els 1.000 establiments per tota la geografia nacional.
Atenció a la dada: HD Covalco ha aconseguit elevar la seva quota de superfície comercial fins al 7% en regions clau com l’Aragó, superant els 26.410 metres quadrats operatius. És, sens dubte, l’excepció que confirma la regla en la gran distribució actual.
Quina és la seva fórmula secreta?
La clau d’aquest èxit no està en la màgia, sinó en la proximitat. Mentre altres aposten per grans superfícies als afores, Covalco ha centrat la seva estratègia en marques de cercania com Coaliment o Trady’s, a més dels seus centres Cash & Carry per a majoristes.
Aquesta capil·laritat els permet estar presents on el client realment els necessita: en el dia a dia. (I és que, siguem sinceres, de vegades ens fa mandra recórrer mitja ciutat per fer una compra ràpida).
El mapa de la distribució a Espanya
Comparant aquest escenari amb el lideratge consolidat de firmes com Mercadona, que segueix dominant amb una quota nacional del 13,4% en sala de vendes, el moviment de Covalco és significatiu per la seva capacitat de resistència enfront dels grans pressupostos de màrqueting de la competència.
El mercat ha canviat. Les consumidores ja no només busquen preu, sinó també accessibilitat. I és aquí on aquesta cadena catalana ha trobat el seu nínxol d’or. Mentre les grans cadenes s’ajusten el cinturó després d’un període d’expansió massiva, Covalco segueix sumant metres quadrats amb una eficiència que ha posat en alerta la resta del sector.
Veurem aquest grup expandir-se encara més en els propers mesos? Si la tendència segueix així, és molt probable que comencis a veure el seu logo molt més a prop del que imagines. I tu, havies notat aquest canvi al teu barri?