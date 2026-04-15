Adiós a las Adidas Samba: las nuevas Converse de estética retro que son mucho más cómodas

Parece que el mundo se ha puesto de acuerdo. Si quieres ir a la moda, debes llevar unas Adidas Samba. El problema es que conseguir unas es casi tan difícil como que te toque la lotería, y cuando las encuentras, el precio duele.

Pero la moda es sabia y siempre nos ofrece una salida con más estilo. (Sí, nosotros también estábamos un poco cansados de ver el mismo modelo en cada esquina).

La alternativa que ya es viral en las calles

Converse ha hecho un movimiento maestro. Ha lanzado una versión que recoge toda la estética retro que tanto nos gusta, pero con un giro cromático que nos ha robado el corazón: el color pistacho.

Este verde pastel no es solo una elección estética. Es el color que mejor funciona con la luz del verano y que aporta una frescura visual que el blanco o el negro clásico no pueden ofrecer.

Son unas zapatillas que «se hacen pasar» por la silueta de moda, pero que mantienen el ADN de la marca de la estrella. Una combinación ganadora que ya está comenzando a llenar los feeds de Instagram.

Ten cuidado: este tono de verde es tan magnético que las unidades en la web oficial están volando más rápido que un helado bajo el sol.

Más que una cara bonita: comodidad real

Si algo tienen las Converse por encima de muchas zapatillas de perfil bajo, es su capacidad de adaptación. Este nuevo modelo está pensado para ser fresco, ideal para cuando las temperaturas comienzan a subir.

La suela ofrece una flexibilidad que tus articulaciones agradecerán después de una jornada entera de turismo o de compras por la ciudad. No todo es lucir, también hay que sobrevivir al día a día sin heridas en los pies.

El tejido transpirable es la clave. Mientras otros modelos de piel te cuecen el pie a 30 grados, estas Converse mantienen una ventilación constante que las hace imbatibles para la maleta de vacaciones.

Además, su silueta estilizada hace que las puedas llevar con vestidos midi, faldas de lino o tus shorts favoritos. Son, literalmente, el comodín de la temporada.

El color que combinará con todo tu armario

Mucha gente tiene miedo de los colores pastel, pero el pistacho es el nuevo neutro. Queda increíble con tonos tierra, blancos rotos y, por supuesto, con el denim de toda la vida.

Invertir en unas zapatillas así es decidir que tu estilo no tiene que ser aburrido para ser práctico. Es darle un toque de personalidad a tu look sin esfuerzo.

¿Sabías que las búsquedas de «zapatillas verdes» han crecido un 40% este último mes? La gente busca alternativas originales y Converse ha leído el pensamiento de miles de compradoras.

Muchas estilistas ya las señalan como la compra inteligente del año. ¿Por qué pagar la reventa de otras marcas cuando puedes estrenar un diseño más fresco y original?

Corre antes de que se conviertan en objeto de coleccionista

Ya sabemos cómo funciona esto. Una «it girl» se las pone, la foto se hace viral y, de repente, tu talla aparece con el cartel de «me interesa» pero sin botón de compra.

Estas Converse en color pistacho son el secreto a voces mejor guardado de las redacciones de moda, pero la noticia ya se está esparciendo.

Si buscas renovar tu calzado de verano con algo que sea cómodo, bonito y que no lleve todo el mundo, esta es tu señal.

Al fin y al cabo, la moda se trata de divertirse y de sentirse bien en cada paso. Y con este verde en los pies, es imposible no comenzar el día con buen pie.

Nosotros ya las tenemos en la cesta. ¿Te arriesgarás a quedarte con las ganas y acabar comprando lo de siempre por falta de stock?

El verano es demasiado corto para llevar zapatillas aburridas. ¡Nos vemos en la calle (seguramente coincidiendo con el mismo color de zapatillas)!