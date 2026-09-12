No laves el pollo crudo: es el error que, según expertos, arruina tu salud y tu comida

Cada vez que pones el pollo crudo bajo el grifo, piensas que lo estás limpiando. Pero la verdad es que podrías estar cometiendo uno de los errores más graves de tu cocina.

Esta pequeña acción, que para muchas de nosotras es un gesto instintivo de preparación, esconde un peligro invisible que afecta directamente tu salud y la de tu familia. Creemos que eliminamos suciedad, plumas o incluso bacterias, pero lo que hacemos es exactamente lo contrario. (Sí, nosotras también alucinaron con la magnitud del problema).

El secreto oculto bajo el grifo

La intención de limpiar el pollo con agua, vinagre o jugo de limón es buena, nadie lo duda. Buscamos eliminar restos y potenciar la higiene. El problema es que esta práctica, lejos de asegurar tu tranquilidad, se convierte en un vector de contaminación masiva dentro de tu hogar.

El pollo crudo puede contener bacterias como la Campylobacter, presentes en el intestino de animales perfectamente sanos. Cuando el agua choca con la carne, se producen microesquirlas que viajan por el aire. Estas gotas microscópicas transportan los microorganismos a todas partes. Piensas en el fregadero, pero estamos hablando de mesas, cuchillos, paños de cocina e incluso otros alimentos que no se cocinarán. (Una ensalada preparada justo al lado puede convertirse en un riesgo enorme).

Estas micro salpicaduras son un auténtico peligro oculto porque no las vemos. Si no las vemos, no las limpiamos, y aquí es donde la contaminación se dispara por toda la cocina.

La amenaza silenciosa en tu cocina

Expertos en seguridad alimentaria, como Cristina López de la Torre, directora del Departamento de Biomedicina de la Universidad Europea de Andalucía, son contundentes. El lavado del pollo crudo dispersa bacterias patógenas por toda tu cocina. Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, lo confirma en un artículo para la revista Consumer: «Lavar el pollo crudo favorece la dispersión de bacterias patógenas por la cocina, contaminando superficies, utensilios y otros alimentos».

El peligro no es menor. Una simple intoxicación estomacal puede tardar días en resolverse en una persona sana. Pero la cosa cambia radicalmente si hablamos de grupos vulnerables. Niños pequeños, personas mayores, mujeres embarazadas o personas con defensas bajas pueden sufrir complicaciones muy graves. Desde deshidratación severa hasta la necesidad de ingreso hospitalario.

La práctica continuada de este error puede tener secuelas a medio plazo. Hablamos del síndrome del intestino irritable o la artritis reactiva, que provoca inflamación y dolor en las articulaciones. Y en casos extremadamente raros, la infección por Campylobacter podría incluso desencadenar el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico en el que las defensas del cuerpo atacan los nervios.

Pollo en la mesa: un imprescindible con truco

El pollo es uno de los alimentos más populares y versátiles en nuestras cocinas. De hecho, el Informe del Consumo Alimentario en España 2024, presentado por el Ministerio de Agricultura, lo situaba como la carne fresca más adquirida. Hablamos de casi 13 kg por persona y año. Es económico, se adapta a mil recetas y es nutricionalmente muy interesante.

Precisamente por su popularidad, es IMPRESCINDIBLE que dominemos su manipulación segura. La mayoría de nosotros lo incluimos regularmente en nuestra cesta de la compra, confiando en que haremos lo correcto en casa. Pero ahora sabemos que un gesto tan cotidiano como lavarlo puede convertirse en un error vital.

La clave es entender que la cocción a temperaturas adecuadas es la única manera efectiva de eliminar las bacterias. Cualquier otra medida antes de la cocción, como el lavado, solo aumenta el riesgo de contaminación cruzada. (Es como si nos pasáramos el día limpiando, pero con una pluma que esparce tinta por todas partes).

Tu salud no espera: este es el cambio que necesitas

La información que acabas de leer no es solo un hecho curioso. Es una alerta importante para tu seguridad alimentaria y la de todos los que comen en tu casa. Dejar de lavar el pollo crudo es una acción sencilla con un impacto gigantesco. Es uno de esos pequeños trucos que marcan la diferencia entre una comida deliciosa y un riesgo innecesario.

Recuerda que la prevención es la mejor herramienta. Después de manipular pollo crudo, limpia y desinfecta siempre las superficies y los utensilios utilizados. Utiliza diferentes tablas y cuchillos para carne cruda y alimentos ya cocidos. (Esta práctica sola ya reduce drásticamente los riesgos).

La próxima vez que agarres una pieza de pollo, piénsalo. Estamos ante uno de esos errores comunes que tienen una solución definitiva y a tu alcance. No lavar el pollo crudo es la primera línea de defensa contra riesgos invisibles. Es el momento de cambiar un hábito arraigado por tu tranquilidad y la de todos. ¿Estás preparada para hacer el cambio?