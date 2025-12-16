La OCU lo confirma: uno de los productos mejor valorados está en Mercadona y cuesta muy poco

Un producto habitual y asequible se corona como el mejor preparado del supermercado de Juan Roig. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un informe que pone en valor un producto tan cotidiano como sorprendente: la empanada de atún de Mercadona, una opción que muchos compran sin pensarlo mucho, ha sido considerada el plato preparado más destacado de la cadena valenciana.

En un mercado saturado de opciones listas para llevar, el veredicto de la OCU ha sido claro: entre decenas de productos, este sencillo pastel relleno ha superado otros platos mucho más elaborados. El informe ha valorado la calidad nutricional, el sabor, la textura, el etiquetado y la relación calidad-precio. Y aquí, Mercadona ha acertado con una receta que ya forma parte de la cocina habitual de miles de hogares catalanes y españoles.

¿Qué ha dicho exactamente la OCU?

El análisis de la OCU destaca por ser práctico. No es un ranking gourmet para sibaritas, sino una guía útil para quien quiere una buena opción lista para consumir.

La empanada de atún de Mercadona, vendida bajo la marca Hacendado, ha sido destacada por su equilibrio: buen sabor, textura agradable y un etiquetado claro. Además, ofrece un precio competitivo —unos tres euros—, lo que la convierte en una opción asequible para todos.

¿Por qué destaca este plato de Mercadona?

El secreto está en la sencillez bien hecha. Según el informe, la empanada no solo cumple los estándares de calidad, sino que supera en sabor opciones aparentemente más sofisticadas. La masa es crujiente, el relleno generoso y el conjunto mantiene una buena jugosidad.

Además, no presenta exceso de aditivos ni conservantes, un detalle cada vez más valorado. El equilibrio entre calidad y composición nutricional ha sido clave para obtener la máxima puntuación.

Comparación con otros productos similares

En el mismo estudio, la OCU analizó otras empanadas y platos preparados de diferentes marcas y supermercados. Había rellenos de carne, espinacas con queso o pollo al curry.

Ninguna alcanzó la puntuación de la empanada de atún de Mercadona. Algunas eran más caras, otras demasiado saladas o con demasiada grasa. Incluso opciones «gourmet» decepcionaron por el sabor o por una masa poco cocida.

Reacción de los consumidores y expertos

En las redes sociales, la noticia ha generado sorpresa. Muchos usuarios se han dado cuenta de que el producto que compraban «para salir del paso» es ahora un referente de calidad.

Expertos en nutrición también han valorado positivamente la elección de la OCU: una empanada que, sin ser un superalimento, destaca entre los platos preparados. Es una mejor alternativa que muchos otros productos con exceso de grasa y sal.

El auge de los platos preparados y el paladar popular

Este caso muestra cómo los platos listos para comer mejoran su calidad para responder a un consumidor más exigente. Mercadona ha sabido adaptarse con recetas que evolucionan.

Este reconocimiento puede animar a otras cadenas a mejorar sus catálogos.

Sencillez con sabor: el triunfo del día a día

Esta empanada demuestra que lo más simple, bien hecho, puede destacar. No se necesitan ingredientes exóticos ni elaboraciones complejas para gustar y cumplir.

También es un toque de atención para quien busca platos rápidos pero no quiere renunciar a la buena comida.

¿Y tú, ya la has probado?

El sabor de lo cotidiano también puede ser gourmet. La próxima vez que pases por Mercadona, mira con otros ojos esta empanada. Quizá la excelencia ha estado siempre ahí, esperando en la nevera.

¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con la OCU? ¿Qué otros platos preparados recomendarías?

Comparte tu opinión y haz llegar esta noticia a quien aún no la ha descubierto.