¿Cómo conseguir las lentejas perfectas? Chefs vascos revelan que un sofrito de aceite, ajo y pimentón es clave

Con la bajada de temperaturas, las ganas de un plato de cuchara aumentan. Las lentejas son un clásico reconfortante, pero a menudo nos frustra no conseguir el sabor profundo y memorable de las que hacía nuestra madre o abuela. Parece un plato sencillo, pero esconde una complejidad que muchas veces nos abruma.

¿Y si te dijera que hay un truco oculto que puede transformar completamente tus lentejas, convirtiéndolas en un plato digno de los mejores restaurantes? Este es un secreto que hasta ahora estaba reservado a los paladares más expertos, pero que hoy te revelaremos para detener tu scroll. Prepárate para el cambio definitivo en tu cocina.

El secreto definitivo de los maestros vascos

Tres figuras imprescindibles de la cocina vasca, como Martín Berasategui, Karlos Arguiñano y David de Jorge, han compartido su estrategia para elevar este plato humilde a una categoría superior. Su receta no es nueva, pero el punto de inflexión reside en un detalle que muchas veces pasamos por alto en la cocina casera, y es justamente aquí donde radica la magia.

La clave, según estos maestros, es la preparación de un sofrito especial de aceite de oliva, ajo y pimentón. Este paso, que puede parecer menor en la preparación general, es en realidad lo que otorga a las lentejas una profundidad de sabor y una textura inigualables, convirtiendo un plato cotidiano en una auténtica experiencia gastronómica. (Sí, nosotros también alucinamos).

Me sorprende cómo un simple sofrito puede cambiar tanto el resultado de un plato tan cotidiano. Es la prueba de que la atención a los detalles, incluso en la cocina más tradicional, es el verdadero secreto del éxito.

Martín Berasategui, el prestigioso chef con doce estrellas Michelin, sugiere una proporción de unos 75 gramos de lentejas por persona y aproximadamente 200 mililitros de agua por cada comensal. Pero, independientemente de las cantidades exactas, su enfoque principal es el control preciso del líquido durante la cocción para lograr un guiso con una textura perfectamente equilibrada, ni seco ni demasiado aguado, justo al punto.

Cómo preparar el sofrito perfecto (según Berasategui)

Para Berasategui, su sofrito definitivo se prepara con una técnica muy específica y sin prisas. Hay que calentar aceite de oliva virgen extra en una sartén, añadir el ajo laminado y dejar que se cocine suavemente a fuego lento, hasta que comience a desprender su aroma inconfundible y se dore ligeramente sin quemarse. Este paso es vital para extraer toda la esencia del ajo y que no adquiera un sabor amargo.

Después, se incorpora el pimentón de la Vera de buena calidad y se remueve rápidamente durante solo unos segundos. Es crucial retirar la sartén del fuego casi inmediatamente después de añadir el pimentón, ya que se quema con mucha facilidad y amargaría todo el sofrito, arruinando el plato. (Un error que no nos podemos permitir si queremos la perfección).

Este elixir de sabor, una vez listo y con todo su potencial, se vierte directamente en la cazuela cuando las lentejas ya están hirviendo con las verduras. Es aquí donde se produce la magia, un baño de sabor que impregna cada legumbre y eleva el plato a otro nivel, garantizando unas lentejas con un sabor de toda la vida, pero con un toque profesional que se notará.

Las variantes que marcan la diferencia

David de Jorge, más conocido como Robin Food, también subraya con vehemencia la importancia de este refrito estratégico, aunque con un toque personalizado que lo distingue del resto. Él prefiere cocinar el ajo picado finamente en aceite de oliva junto con un poco de guindilla, aportando así una punta picante muy interesante y un extra de carácter al conjunto del guiso.

Su truco adicional, sin embargo, va más allá del sofrito: Robin Food insiste en que la base del guiso debe ser excelente desde el principio para lograr un resultado redondo. Por eso, apuesta por un fondo de verduras con salsa de tomate y, evidentemente, su inseparable pimentón. Esta combinación crea una complejidad de sabores que se fusiona perfectamente con las lentejas, dándoles un cuerpo excepcional.

Karlos Arguiñano, por su parte, nos ha mostrado en la televisión multitud de variaciones de lentejas, con ingredientes que van desde el clásico chorizo o el rabo de cerdo hasta opciones más atrevidas como el cuello de cordero. Pero hay una receta con agujas de ternera que es su predilecta y que, sorprendentemente, se prepara en tan solo 45 minutos, perfecto para nuestro ritmo de vida acelerado.

Su técnica implica concentrar todo el proceso en una única cazuela para maximizar el sabor. Primero se dora la carne para sellarla y potenciar su sabor. A continuación, se incorporan las verduras cortadas en trozos, que suelen ser cebolla, zanahoria, ajo y pimiento verde, y se dejan rehogar lentamente junto con la ternera. Finalmente, se añade la patata y se continúa con la cocción, creando un plato rápido, sabroso y con mucho cuerpo.

¿Por qué este truco es tu nuevo imprescindible?

Esta revelación de los chefs vascos nos demuestra que, en la era de la cocina compleja y las técnicas de vanguardia, los trucos más sencillos son a menudo los que marcan la diferencia real. No se necesitan ingredientes exóticos ni procedimientos complicados para lograr un plato extraordinario que sorprenda los sentidos y reconforte el alma.

Es una lección de sabiduría culinaria que pone de manifiesto el valor de la tradición y la importancia de un buen fondo de sabor, ese gusto auténtico que nos transporta. Aplicar este consejo experto es una inversión mínima de tiempo con un retorno gigante en satisfacción gastronómica y en nuestro paladar (y el de nuestro entorno, que también lo agradecerá con aplausos).

Ahora que ya conoces el secreto mejor guardado para unas lentejas de revista, no hay excusa para no ponerlo en práctica de inmediato. La próxima vez que prepares este clásico, ten a mano el aceite de oliva, el ajo y el pimentón de calidad, y prepárate para sorprender a todos en la mesa con un plato que hasta ahora solo creías posible en los mejores restaurantes.

¿No crees que ha llegado el momento de llevar tus lentejas al siguiente nivel y convertirte en un auténtico maestro de la cuchara?