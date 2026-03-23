Se esperen coles quilomètriques amb la nova bicicleta elèctrica de Lidl: ofereix 100 kilómetros d’autonomia

Ho han tornat a fer. Si pensaves que les cues pel seu robot de cuina eren història, prepara’t per al que ve ara. Lidl ha desbloquejat un nou nivell de bogeria col·lectiva als seus passadissos.
No parlem d’una simple joguina, sinó de l’eina definitiva per jubilar el teu cotxe i oblidar-te de la benzinera per sempre. El gegant alemany acaba de posar a la venda la bicicleta elèctrica de Crivit, i l’estoc està volant en temps rècord.
El secret dels 100 quilòmetres: Autonomia real sense esforç
T’imagines creuar la teva ciutat de punta a punta, diverses vegades, sense suar ni una sola gota i sense mirar l’indicador de bateria? Aquesta és la promesa, ja complerta en altres països europeus, que està mobilitzant milers de persones cap al Bazar de Lidl.
El cor d’aquesta bèstia urbana és un motor de 250 watts que assisteix el pedaleig amb una suavitat que espanta. Però el que realment ha trencat el mercat és la seva bateria: 100 quilòmetres d’autonomia amb una sola càrrega. És, senzillament, la solució que la teva butxaca demanava a crits davant el preu del combustible.
Cal prestar molta atenció a l’estatura: la marca ha confirmat que el disseny ergonòmic d’aquest model està optimitzat exclusivament per a persones que mesuren entre 1,70 i 1,95 metres. Si estàs en aquest rang, és la teva oportunitat d’or.
Enginyeria alemanya: Adeu al manteniment brut
Oblida’t de les mans tacades de greix i dels sorolls metàl·lics en canviar de marxa. Aquesta bicicleta de Crivit incorpora una transmissió per corretja de carboni. (Sí, ho has llegit bé, carboni).
Aquest sistema no només és infinitament més silenciós que la cadena tradicional, sinó que és pràcticament indestructible. És la victòria definitiva contra l’obsolescència programada: una màquina dissenyada per durar anys sense que hagis de trepitjar un taller.
El quadre està fabricat en alumini lleuger, fet que facilita el seu maneig si l’has de pujar a casa o moure’t entre el trànsit dens. A més, la seguretat no s’ha deixat a l’atzar: ve equipada amb frens de disc hidràulics d’alta precisió i un sistema d’il·luminació integrat de sèrie.
Per què tothom en parla?
No és només una bicicleta, és una declaració d’intencions. Mentre el transport públic es col·lapsa i els pàrquings pugen de preu, els clients de Lidl han trobat el “truc” definitiu per a la mobilitat urbana.
La sensació de fluïdesa en rodar és el que més destaquen els qui ja l’han provada. Gràcies als seus pneumàtics reforçats, l’asfalt més castigat o els sots de la ciutat es converteixen en un passeig agradable. Està pensada per a la vida real: per anar a la feina, visitar amics o fer encàrrecs sense l’estrès del trànsit.
Com a consell d’expert, t’advertim que la demanda està sent tan agressiva que s’espera que el cartell d'”Esgotat” pengi al web i a les botigues físiques abans que acabi el dia. Si la veus, no t’ho pensis dues vegades.
El veredicte: Una compra intel·ligent
En un context on la mobilitat elèctrica sol costar uns quants milers d’euros, que Lidl irrompi amb una opció tan robusta i estètica és un cop sobre la taula. No només estàs comprant un vehicle, estàs comprant temps i salut.
És el moment de decidir si vols seguir atrapat en l’embús de les vuit del matí o si prefereixes ser tu qui llisqui pel carril bici amb la tecnologia de Crivit sota els peus.
Deixaràs que t’ho expliquin o seràs tu qui arribi demà a la feina estrenant la bici de la qual tothom parla?