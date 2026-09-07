Maisons du Monde llança la butaca que el teu saló necessita aquesta tardor: crea un racó acollidor, elegant i ‘chic

L’aire ja és més fresc. Els dies s’escurcen sense pietat. I a casa nostra, la sensació de niu acollidor es torna una urgència reptiliana que no podem ignorar, una crida gairebé instintiva a la calidesa.
Però, què passa si el teu saló no et parla de tardes de manta i llibre? Si sents que li falta aquesta espurna màgica que transforma l’espai i el fa irresistible, un lloc on voler passar cada minut?
El secret d’una llar acollidora sense reformes
No caldrà que tiris parets, ni que et llancis a una reforma titànica que et buidi la cartera, ni que et barallis amb industrials. El secret per redefinir la llar aquesta tardor és molt més senzill del que penses. I sí, nosaltres també vam al·lucinar amb la troballa quan la vam veure per primera vegada.
Un únic element estratègic pot canviar-ho absolutament tot en un tres i no res. Potser fins ara no l’havies considerat el protagonista, però està a punt de desbancar el sofà del seu tron com la peça central que atrau totes les mirades i on tots voldran seure.
La butaca “Bun”: el nou objecte de desig de Maisons du Monde
Maisons du Monde, la marca que sempre té el truc deco perfecte sota la màniga, ha llançat la peça que ja està revolucionant els interiors més sofisticats. Es tracta de la butaca “Bun”, i el seu disseny ha captivat els experts en decoració des del primer moment per la seva senzillesa, elegància i capacitat d’adaptació.
Una butaca que no només promet confort instantani per a les teves tardes de lectura o de relax total. També es converteix en una autèntica declaració d’estil sense esforç, un punt focal que parla per si sol. La tens en un teixit de polièster amb un acabat vellutat beix que crida a ser tocat, convidant a una abraçada suau i una immersió absoluta.
Aquest model no ha nascut per casualitat ni per un simple caprici de disseny. Reuneix una combinació explosiva de tendències actuals que el fan absolutament imprescindible en qualsevol llar que busqui un toc especial. Les seves formes corbes són un bàlsam visual per a qualsevol espai, aportant una calidesa innegable que trenca amb la rigidesa i la monotonia.
Per què el disseny corb és la tendència viral de la temporada?
Les línies arrodonides són la resposta perfecta a anys de mobles rectilinis i geometries dures que, hem de confessar, ens havien saturat. Aporten una suavitat visual que transforma l’espai, fent-lo automàticament més acollidor i habitable. És una sensació de refugi, de niu, de benestar pur, que ara mateix necessitem més que mai en el nostre dia a dia.
La seva paleta neutra, el beix, és la solució definitiva per integrar-lo en qualsevol decoració existent sense cap mena de problema. No et farà replantejar tota la cromàtica del saló, ni haver de comprar noves catifes o coixins que alterin la teva harmonia (el nostre estalvi ho agraeix, i la nostra paciència, també, ja que som conscients del temps que es perd en aquestes decisions). És un color comodí que sempre encerta i mai passa de moda.
Aquest beix vellutat no és només un color, és una abraçada per als sentits. És la base perfecta per a qualsevol estil, des del més minimalista fins al més maximalista i audaç. Un autèntic camaleó de la decoració que s’adapta a tu.
Per si no fos prou, la butaca “Bun” és giratòria. Aquest detall no és un simple extra; és la clau de la comoditat i la practicitat elevada a la màxima potència. Imagina’t poder orientar-te cap a la finestra per gaudir de la llum natural, cap a la xemeneia per la calidesa del foc o cap a la conversa amb els teus amb un simple i fluid gir. Una solució intel·ligent i versàtil per als moments de relax o de tertúlia animada.
El vellut no només suma una textura increïble al tacte, sinó que també aporta un punt sofisticat que eleva el beix d’un simple to bàsic a una part essencial del disseny. És un truc estilístic que funciona sempre per donar un aire de luxe discret, però inconfusible, a qualsevol racó.
Més enllà del “Bun”: alternatives que també et faran somiar
Si la butaca “Bun” et tempta per les seves prestacions i estil, però busques un toc de color més atrevit o una altra textura, Maisons du Monde té alternatives que valen or per a tu. Han pensat en tots els gustos per crear aquest racó acollidor que et fa sentir realment a casa, independentment del teu estil personal.
Pots optar per una butaca giratòria verda. És una opció elegant i sorprenent si vols introduir un punt de color sense renunciar a la sofisticació i a la funcionalitat. Aquest disseny té una presència innegable i és igual de pràctica per a una zona de lectura exclusiva o per complementar la zona d’estar amb un aire fresc i vital. (Nosaltres ja l’hem afegida a la nostra llista de desitjos).
O potser busques un punt més natural, amb un toc de fusta que aporti calidesa? Un altre model combina un tapissat beix de teixit tramat amb potes de fusta de freixe massís tenyides en un marró fosc. A més, amb menys de 70 centímetres d’ample, és especialment interessant per a salons on l’espai escasseja (i sí, el nostre també és petit, ho sabem, per això aquesta solució intel·ligent és un autèntic regal per optimitzar cada metre quadrat).
També hi ha opcions que aporten una profunditat visual diferent i més caràcter. Un altre model giratori en un to marró pot ser la peça definitiva si busques un color amb més caràcter que el beix, però sense arribar a ser excessivament cridaner. Perfecte per un racó càlid amb accents crema, fusta i una atmosfera més íntima.
El moment és ara: no et quedis sense el teu racó de tardor
L’oportunitat de transformar el teu saló per a aquesta tardor és ara mateix. Aquestes butaques no són només mobles que omplen un espai; són la peça viral que tothom vol i necessita per convertir un simple espai en un autèntic santurari de relax, en aquest lloc on desconnectar de tot el món exterior i retrobar-te amb tu mateixa.
No deixis que la tardor t’agafi desprevinguda, sense aquest racó on sentir-te plenament tu i gaudir de la teva llar. El moment d’actuar per crear aquest racó favorit de la casa és avui. No hi ha error possible amb aquesta elecció; la teva llar i el teu benestar t’ho agrairan a cada moment.
Acabes de descobrir la clau secreta per a una llar més càlida, més estilosa i, sobretot, més teva. Una decisió intel·ligent que el teu benestar agrairà a cada instant. Ara, la pregunta és: amb quina d’aquestes meravelles de Maisons du Monde et quedes tu per a la teva llar?