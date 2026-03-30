Les noves Adidas d’inspiració anys seixanta en gris perlat que arrasen entre les noies més elegants

Hi ha vambes que fan soroll i n’hi ha que dicten càtedra sense necessitat de cridar. Mentre mig món segueix atrapat en la bogeria dels colors neó i les formes geomètriques, Adidas ha fet un moviment mestre: tornar a l’essència de la sofisticació dels anys seixanta.
S’ha acabat la dictadura del blanc nuclear que es taca només de mirar-lo. La nova obsessió de les noies que millor vesteixen a Instagram és un gris perlat tan subtil i polit que fa que qualsevol “outfit” sembli car immediatament. És el “luxe silenciós” aplicat al calçat esportiu.
Aquest model no és només una vamba; és una peça de col·leccionista per a aquelles que busquen la comoditat absoluta sense renunciar a una estètica neta i atemporal. El seu disseny és tan equilibrat que podria haver estat tret d’una pel·lícula de la Nouvelle Vague francesa.
El que realment està fent que les noies més clàssiques s’oblidin de les seves vambes habituals és la capacitat d’aquest model per adaptar-se a qualsevol situació. És, possiblement, la vamba més elegant que hem vist en tota la temporada 2026.
L’estètica dels 60: Un patronatge que estilitza
Per què ens agraden tant? La clau està en la seva punta arrodonida i en una silueta molt més estilitzada i baixa que els models “chunky” que han dominat els últims anys. És un calçat que abraça el peu i fa que la cama es vegi més fina gràcies al seu perfil minimalista.
El teixit, una camussa microperforada d’altíssima qualitat, aporta una textura que juga amb la llum i dona aquest matís perlat tan característic. No és un gris trist ni pla; és un gris amb vida pròpia que canvia segons com li toqui el sol de primavera.
La sola, en un to caramel molt clar o blanc trencat, manté aquest aire vintage genuí. És el tipus de calçat que portaria una icona d’estil dels seixanta per moure’s per la ciutat, però amb tota la tecnologia de confort del segle XXI.
A més, la seva lleugeresa és sorprenent. Estan pensades per ser portades durant hores sense notar que les portes, convertint-se en l’aliat perfecte per a les jornades de feina que s’allarguen fins al sopar amb amigues.
Com aconseguir el look “clàssic modern”
La versatilitat d’aquest gris perlat és infinita. Si vols portar-les com una autèntica experta en moda, combina-les amb uns pantalons de pinces de tall “masculí” en color blau marí o negre. El contrast entre la formalitat dels pantalons i l’aire retro de les Adidas és el súmmum de l’estil actual.
També són ideals per portar amb una faldilla midi plisada i un jersei de punt fi. El color gris perlat actua com un neutre superior, aportant una llum que el gris carbó o el negre no poden oferir, però sent molt més sofert i elegant que el blanc.
Per a un cap de setmana relaxat, prova de portar-les amb uns vaquers rectes i una gavardina clàssica. Tens el “uniforme de primavera” fet en cinc minuts i sense cap risc de fallar. És l’estil que mai passa de moda perquè es basa en la qualitat i la simplicitat.
Ens encanta veure com marques com Adidas saben interpretar les ganes de serenitat visual que tenim algunes. En un món tan accelerat, portar unes vambes d’inspiració seixantera ens recorda que el bon gust sempre acaba tornant.
La inversió intel·ligent per al teu sabater
A diferència dels models virals de temporada que l’any que ve et faran mandra, aquestes Adidas gris perlat són una inversió a llarg termini. El seu disseny no caduca i el seu color no cansa, el que les converteix en la compra més intel·ligent que faràs aquest mes.
El fenomen de les “chicas clásicas” que arrasen amb aquest model ja ha començat, i les llistes d’espera en algunes botigues multimarca ja s’estan omplint. És la prova que l’elegància discreta continua sent la tendència més poderosa de totes.
No esperis que es posin de moda (perquè ja ho estan) i corre a buscar la teva talla abans que el gran públic les descobreixi. Al final, tenir bon gust és saber veure aquestes joies abans que ningú.
Jo ja les veig amb un vestit camiser per a la setmana que ve. I tu? Estàs preparada per passar-te al bàndol de les noies més elegants del 2026? Ens veiem caminant amb classe!