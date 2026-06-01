Els cinc pantalons de lli de Zara preferits per les dones majors de 60 anys per a aquest estiu

No resulta gens senzill vestir amb estil quan el mercuri es dispara, sobretot si es persegueix l’anhelada aliança entre l’elegància i la comoditat absoluta. Aquest desafiament coincideix amb l’arribada de l’estiu, que dona el tret de sortida a una intensa lluita contra el termòmetre.
Segur que t’ha passat. Obres l’armari, deixes els texans a un costat perquè només de pensar-ho et agafa calor i els vestits de sempre ja t’avorreixen. Necessites una peça fresca, fluida i que, a més, estilitzi la silueta sense estrényer absolutament res.
Doncs bé, les dones de 60 anys, que d’això de la moda en saben un niu, ja han trobat la solució definitiva. Han pres les botigues de Zara i estan esgotant de forma silenciosa una peça en concret. (I sí, nosaltres també hem anat corrents a buscar el nostre).
No estem parlant d’una tendència passatgera ni d’un invent rar de passarel·la. El veritable rei de la temporada és el pantaló de lli, però no un qualsevol. Amancio Ortega ha llançat una col·lecció que sembla alta costura però a preu de saldo.
El gran secret d’aquests dissenys no és només el teixit. És el patronatge. Les expertes en moda madures s’han fixat en aquests cinc models perquè tenen el tir alt, la camal ample i una caiguda tan neta que dissimula qualsevol volum a l’instant.
La joia de la corona: El lli que no s’arruga només de mirar-lo
Existeix un mite fals sobre el lli. Sempre s’ha dit que és un teixit esclau, d’aquests que s’arruguen així que t’asseus al cotxe. Zara ha solucionat aquest drama barrejant el lli amb viscosa d’alta qualitat.
El resultat? Una peça que manté la frescor i la textura rústica del teixit original, pero que no necessita tres hores de planxa abans de sortir de casa. És l’equilibri perfecte per a les que busquem practicitat en el nostre dia a dia.
El primer model que ha deslligat la bogeria és el clàssic pantaló blanc de pinces. Té un preu que no arriba als 30 euros i compta con una cintura elàstica amagada a la part del darrere. S’ajusta sense oprimir, que és el que totes busquem a partir de certa edat.
Les dones de 60 lo estan combinant amb camises masculines obertes i samarretes bàsiques de cotó. Aconsegueixen un look relaxat però sofisticat que serveix tant per anar a l’oficina com per a un sopar en una terrassa davant del mar.
Si estàs pensant en el model blanc, recorda triar roba interior de tons neutres o carn. El lli de Zara té un gramatge excel·lent que no transparenta, però la llum del sol d’estiu sempre juga males passades.
Els colors que rejoveneixen i que ja són virals
Oblida’t de la idea que l’estiu és només per al color beix. La firma estrella d’Inditex ha arriscat aquest any amb una paleta de colors terra i pastel que tenen un efecte bona cara immediat.
El model en color verd oliva se està convertint en el més buscat del web. Aquest to aporta una llum espectacular a les pells madures i combina a la perfecció amb accessoris de ràfia o sandàlies de cuir marró.
A més, la cama tipus palazzo d’aquest pantaló crea una il·lusió òptica que allarga les cames de forma infinita. Si el portes amb unes falques d’espart mitjanes, l’efecte tipàs està més que garantit sense perdre ni un polsim de comoditat.
Un altre dels grans encerts de la temporada és el pantaló de lli en blau marí. És l’alternativa perfecta al negre per a les nits d’estiu. És elegant per definició, pateix menys el frec diari i dissimula de forma natural les zones que menys ens ve de gust marcar.
El truc d’estilisme que les expertes comparteixen a porta tancada
Sabies que la manera de portar el calçat canvia per complet la silueta d’aquests pantalons? Les estilistes senior ens han deixat un truc imprescindible per treure’ls el màxim partit.
Si ets baixeta, el major error és deixar que el baix del pantaló arrossegui per terra de forma excessiva. Un petit doblegament invisible que deixi veure la punta de la sabata estilitzarà la teva figura de manera immediata, fent-te semblar més alta.
Per a les dones que prefereixen el calçat pla, els pantalons de lli de Zara funcionen de meravella amb sandàlies tipus pala. És aquest luxe silenciós que veiem als carrers de Milà o Saint-Tropez i que ara podem replicar amb la nostra butxaca.
La versatilitat d’aquests cinc models és tanta que moltes els estan usant fins i tot com a trajos de jaqueta relaxats, combinant-los amb americanes fluides a joc per a batejos, comunions o sopars formals d’estiu.
Urgència a la botiga: Les talles comencen a escassejar
Quan un contingut de moda es torna viral entre les dones que millor vesteixen del nostre país, el desenllaç sempre és el mateix. El cartell de “esgotat” està a punt de penjar-se en diverses talles.
La reposició d’aquestes peces de lli sol ser complicada a meitat de temporada a causa de l’alta demanda del teixit a nivell global. Les botigues del centre de les grans ciutats ja reporten poques unitats dels models més venuts.
La nostra recomanació és clara: si entres a l’aplicació de Zara i veus la teva talla disponible, no t’ho pensis dues vegades. És una inversió intel·ligent de la qual no et penediràs en els pròxims tres mesos de calor extrema.
Renta sempre els teus pantalons de lli en aigua freda i deixa’ls assecar en un penjador a l’aire lliure. Així evitaràs que s’encongeixin el més mínim i la caiguda del teixit es mantindrà impecable com el primer dia.
És una delícia veure com la moda democràtica crea peces que entenen les necessitats reals de les dones reals. Ja no cal patir per anar espectacular als 60 ni gastar-se un sou sencer en marques de luxe.
Al final, el bon gust no té edat, però sí que té una etiqueta molt clara aquesta temporada. Quin dels cinc colors ficaràs primer a la teva cistella de la compra?