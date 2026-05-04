Demà s’esperen cues per les New Balance 992: la inversió intel·ligent del 2026 davant de tendències efímeres

S’ha acabat la dictadura de les sabatilles planes que et deixen els peus trinxats al final del dia. La sentència de les Samba ja és ferma i la culpa la té un llançament que ens ha fet perdre el cap a tota la redacció.
Segur que t’ha passat més d’un cop: et compres les esportives més virals d’Instagram i, a les dues hores de caminada, sents que vas descalça sobre l’asfalt. Doncs bé, New Balance ha decidit que aquest estiu 2026 no patirem ni un segon més per anar a la moda.
La marca acaba de ressuscitar una icona dels anys 90 que combina aquest aire retro que tant ens agrada amb una tecnologia que és, senzillament, un altre nivell. Prepara’t, perquè les noves 992 Made in USA venen disposades a ser les reines absolutes del teu armari càpsula.
El disseny que fa olor de vacances a la Mediterrània
No estem davant d’una sabatilla avorrida de color gris oficina. Les noves Made in USA 992 són una explosió de color que ens recorda una tarda de juny davant del mar. Imagina el blau profund de l’oceà barrejat amb tocs grocs i verds que imiten la sorra i les palmeres.
Aquest disseny utilitza la tècnica del color-block, una picada d’ullet directa a l’estètica dels noranta que ha tornat amb més força que mai. És aquesta barreja perfecta entre el món vintage i el modern que aconsegueix que un look bàsic de texans i samarreta passi de “normal” a “espectacular” en un segon.
El que més ens ha enamorat és la qualitat dels materials de construcció. El camussa blau mar que recobreix la sabatilla té una textura tan suau que fa fins i tot pena estrenar-les (però només una mica, perquè queden massa bé per deixar-les tancades a la caixa).
Has de saber que l’etiqueta Made in USA no és només màrqueting per quedar bé. Significa que el valor nacional de la sabatilla és del 70% o més, cosa que garanteix una mà d’obra i uns materials premium que duren anys, no mesos. És una inversió realment intel·ligent.
Per què els teus peus et donaran les gràcies cada matí
Parlem clar d’una vegada: la comoditat no hauria de ser mai opcional. Aquestes New Balance compten con una forma àmplia que permet que els dits es moguin amb total llibertat. Digues adéu a les fregades i a aquesta sensació d’opressió que ens donen altres models més estrets i rígids.
Però el veritable secret de les 992 resideix a la seva sola de tecnologia avançada. Incorporen un sistema de amortiment superior que absorbeix cada impacte contra el terra. És com caminar sobre un núvol de cotó, però un núvol amb molt d’estil i un preu de 230 euros que s’amortitza amb cada pas que fas.
Són les sabatilles ideals per a aquestes jornades maratonianes on no pares ni un segon, o per a aquestes escapades de cap de setmana on el comptador de passos del mòbil acaba traient fum. La teva esquena i els teus genolls notaran la diferència des del minut u.
A més, la combinació de colors freds i càlids fa que siguin sorprenentment fàcils de portar amb tot el que ja tens a l’armari. No importa si el teu estil és més esportiu o més arreglat; aquestes esportives s’adapten a tu i no al revés, com hauria de ser sempre.
L’uniforme oficial per a l’estiu al nord
Si ets de les que fuig de la calor extrema i prefereix el fresquet de la costa nord o la muntanya, aquestes sabatilles són el teu millor aliat. La barreja de la camussa amb textures més estiuenques és la clau de l’èxit per a l’entretemps que ens espera aquest 2026.
Nosaltres ja visualitzem el look guanyador de la temporada: una faldilla midi de lli, una samarreta bàsica de cotó i una jaqueta lleugera per quan cau el sol. Les New Balance 992 li donen aquest toc robust i “aesthetic” que equilibra la delicadesa del lli de forma magistral.
També funcionen de luxe amb el teu denim preferit. Ja sigui amb uns shorts desfets o amb uns jeans de tall recte, el color blau de les sabatilles crea una continuïtat visual que allarga la cama i estilitza la figura sense necessitat d’haver de fer servir talons incòmodes.
Un consell d’amiga que no pots oblidar: en ser de camussa, recorda aplicar-los un esprai protector abans de sortir al carrer per primera vegada. Així evitaràs que una taca inoportuna o una petita pluja d’estiu arruïnin la teva nova joia de col·lecció abans d’hora.
Inversió intel·ligent davant de les tendències de “usar i tirar”
Sabem perfectament que 230 euros no és un preu low cost, però aquí entra en joc la enginyeria de l’estalvi a llarg termini. És molt millor comprar un parell de sabatilles impecables que et durin tres temporades que gastar 60 euros cada dos mesos en models que es desfan al primer rentat.
Les tendències van i venen a la velocitat de la llum (encara et recordes d’aquelles sabatilles de plataforma gegant?), però el disseny de les 992 és atemporal. És una silueta que es manté vigent dècada rere dècada perquè prioritza la qualitat i l’ergonomia per sobre dels focs artificials estètics.
En un món on tot és d’un sol ús, apostar per la línia Made in USA de New Balance és una declaració d’intencions absoluta. És valorar l’artesania i la durabilitat, una cosa que el nostre butxaca i el medi ambient agraeixen profundament des del primer dia.
Corre o et quedaràs sense la teva talla
La mala notícia (sempre n’hi ha una) és que la febre per aquest model ha començat a pujar de temperatura en les últimes hores. Des del moment que les influencers de moda nòrdica les han tret a les seves xarxes, l’estoc de les talles centrals ha començat a parpellejar en vermell a la web oficial.
Si estàs buscant aquesta sabatilla definitiva que et serveixi per a tot i que, a més, sigui un imant de compliments pel carrer, no t’ho pensis gaire. Les 992 són d’aquelles peces que volen i que després només es troben en portals de revenda pel doble o el triple del seu valor original.
Vas a seguir patint amb les teves sabatilles planes o faràs el salt al confort absolut i real? Nosaltres ho tenim molt clar: aquest estiu l’asfalt es tenyeix de blau mediterrani i els nostres peus seran els més feliços i descansats del lloc.
Al cap i a la fi, la moda hauria de ser això: una eina que ens faci sentir bé per fora però, sobre tot, que ens permeti caminar segures per on vulguem. T’imagines ja estrenant-les en el teu proper passeig davant del mar? Nosaltres sí!