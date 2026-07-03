Cambrers confirmen la utilitat de l’escuma: és una barrera natural en la cervesa per conservar-ne el gas

Tots ho hem fet alguna vegada amb aquest dubte existencial davant la barra. Demanem la cervesa, veiem aquesta escuma blanca coronant el got i, moguts per un impuls equivocat, intentem desfer-nos-en.
Creiem, erròniament, que és només un element decoratiu que ens treu espai per al líquid. Res més lluny de la realitat (i et prometo que quan acabis de llegir això, canviaràs la teva manera de beure per sempre).
La ciència darrere de la bombolla
Els cambrers experts ho tenen clar des de fa anys: l’escuma no és un caprici estètic de l’hostaler. És, tècnicament, una barrera natural dissenyada per protegir la integritat de la teva beguda.
Sense aquesta capa protectora, el gas carbònic que els mestres cervesers han treballat tant a conservar comença a escapar-se de forma prematura. És a dir, la teva cervesa es queda plana i perd la seva ànima molt abans que arribis a la meitat del got.
Si la cervesa perd el gas, perd la seva frescor i, el que és pitjor, el sabor es torna monòton i pesat al paladar. L’escuma és el segell de qualitat que marca la diferència entre un refresc qualsevol i una experiència real.
Més que una capa, un escut invisible
La funció d’aquesta protecció no acaba en el gas. L’escuma també actua com un filtre que evita l’oxidació de la beguda al contacte directe amb l’aire. (Sí, nosaltres també al·lucinem quan descobrim que l’oxigen és l’enemic número u del llúpol).
En mantenir la barrera d’escuma, preserves els aromes volàtils que caracteritzen una bona cervesa. Notes florals, fruitals o torrades queden atrapades sota aquest mantell cremós, esperant que facis el glop per desplegar tota la seva potència.
La tècnica del mestre cerveser
No n’hi ha prou amb què hi hagi escuma, ha de ser l’adequada. La textura importa tant com la seva presència. Una bona escuma ha de ser compacta, consistent i, sobretot, adherir-se a les parets del cristall mentre beus.
Alguna vegada has vist aquestes marques d’encaix que deixa l’escuma al got mentre beus? Es diu “lacing” i és l’indicador definitiu que has servit la cervesa de manera impecable.
Un hàbit que marca la diferència
La propera vegada que siguis a la teva terrassa favorita, observa l’aixeta. Un cambrer professional sempre inclina el got 45 graus i ajusta el tir per garantir que el percentatge final sigui l’òptim. Si demanes que et treguin l’escuma, estàs demanant, en essència, que la teva cervesa envelleixi malament en qüestió de segons.
La cultura de la cervesa és molt més complexa del que sembla a simple vista. Valorar aquesta capa blanca no és només una qüestió d’etiqueta, és entendre com gaudir de l’experiència completa sense trampes.
Si en demanar la teva canya veus que l’escuma desapareix instantàniament, és molt probable que el got no estigui perfectament net o que la pressió de l’aixeta no sigui la correcta. És una senyal d’alerta que has de tenir molt en compte.
Així que, la propera vegada que el cambrer et serveixi una canya amb dos dits d’escuma, no demanis que la retirin. Considera-ho el segell de garantia que estàs a punt de gaudir d’un producte ben cuidat i, sobretot, ben servit.
A que ara et ve de gust una cervesa com mai abans?