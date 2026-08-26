Així es vesteixen les convidades de casament perfectes: els looks de padrines i mares de la núvia del cap de setmana

Arriba la temporada de casaments, bateigs i comunions. I amb ella, l’eterna pregunta que ens persegueix a totes: Què em poso? Sobretot si ets la padrina, la mare de la núvia o una convidada amb un paper estel·lar.
El dilema és real. L’estrès de trobar el look perfecte, aquell que impacti sense eclipsar i sigui ideal per a la transició estacional, ens pot jugar una mala passada. Però no et preocupis, hem trobat la solució definitiva per a tu.
Les claus del look que ho canviarà tot: el secret de les convidades més elegants
Aquest passat cap de setmana, les nostres antenes de moda reptiliana van captar els senyals més clars. Les convidades perfectes han desfilat els seus looks, avançant-nos les tendències imparables que aterraran amb força aquest setembre.
Hem escanejat cada detall, cada color, cada estampat. Perquè sabem que el teu temps és or i la teva agenda d’esdeveniments ja crema. Prepara’t per descobrir els looks imprescindibles que et faran triomfar sense fallar.
La meva gran aposta: la sofisticació no té per què trencar el nostre compte corrent. Cal mirar amb bons ulls totes les opcions.
Adéu estiu, hola tardor: la paleta de colors que dominarà
Amb l’estiu cedint el pas a la tardor, els colors vius i explosius deixen pas a una paleta més sofisticada i profunda. Aquesta és la revelació que hem vist repetida en els looks més admirats. Deixa de banda els fúcsies més elèctrics (encara que Vicky Martín Berrocal els reinventi) i prepara’t per a la revolució.
El negre clàssic, reinterpretat en dissenys atemporals com els de Redondo Brand, torna amb una força aclaparadora. És la elecció segura per a les que busquen una elegància discreta però impactant. No és un error, és una aposta guanyadora.
Però l’autèntica estrella que ja brilla amb llum pròpia és el bordeus. Aquest color intens i misteriós serà el rei de la temporada. I no ve sol: el to teula, que promet arrassar, se li uneix per crear combinacions que són pura dopamina visual. (Sí, nosaltres també estem obsessionades).
Estampats i teixits: el mapa del tresor per a la teva pròxima elecció
Els estampats florals continuen sent un pilar fonamental en els looks de convidada. Però ara amb un gir: més foscos, més elaborats, adaptats a l’esperit de la tardor. No subestimis el seu poder per aportar un toc de frescor i alhora elegància.
I atenció, perquè els quadres vichy i l’estil tartà es consoliden com una tendència ascendent. Aporten una textura i una personalitat que trenquen amb la monotonia. Són el secret ocult per un look viral i inesperat.
Alta costura versus street style: on trobar la teva joia
És cert que dissenys a mida de firmes com Quetzal Atelier o Silvia Tcherassi (la que va vestir Maria Pombo) són obres d’art. Aporten una singularitat i un ajust perfecte que semblen inigualables. Són la cúspide de l’elegància, sí, però també del preu.
Però aquí ve la revelació inesperada que el nostre butxaca agrairà: les convidades que més han captivat aquests dies han vestit de marques assequibles. Parfois amb els seus estampats tendència de la Fashion Week de Copenhaguen, i Zara amb un disseny en to teula que serà el bombazo de la temporada.
Això vol dir que no necessites un pressupost il·limitat per ser la millor vestida. La clau està en saber buscar, combinar i, sobretot, tenir enginy. (Un truc que funciona sempre).
L’enginy és el teu millor accessori: més enllà del vestit
La inspiració d’Anne Hathaway, que va revolucionar amb un vestit posat del revés, ens demostra que l’actitud i la creativitat són el detall definitiu. Un accessori inesperat, com un barret de palla amb un look d’aparença senzilla, pot transformar completament el conjunt.
No es tracta només de portar el vestit, sinó de saber lluir-lo i, fins i tot, reinventar-lo. Aquesta és la solució per a la indecisió meteorològica de la mitja estació i per donar un toc personal i únic. El teu estil parla de tu.
La teva agenda de setembre: no hi ha temps a perdre
Les tendències ja estan aquí. Els casaments i esdeveniments de setembre s’acosten a una velocitat de vertigen. No et quedis enrere intentant endevinar què és el que triomfarà. El secret ha estat revelat.
Amb aquesta guia, tens la validació final que la teva recerca del look perfecte acaba aquí. Has invertit el teu temps de la millor manera possible. Ara és el moment d’actuar. Estàs preparada per ser la convidada viral de la temporada?