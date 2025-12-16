Veu del Consumidor
Així és el producte estrella de Mercadona per deixar impecables les tapisseries del cotxe i de la llar per només 1,75 €
Clara Ferrer Estrada (Periodista)
16/12/2025 08:21

Serveix per al cotxe, el sofà i pràcticament qualsevol superfície. I el més sorprenent: el seu preu és tan baix que molts el compren a granel. L’èxit és tan gran que es preveu que s’esgoti en pocs dies.

Mercadona ho ha tornat a fer. Aquesta vegada no es tracta d’un aliment ni d’un cosmètic, sinó d’unes tovalloletes de neteja que estan revolucionant les llars. Ràpides, eficaces i còmodes, aquestes petites aliades de l’ordre han conquerit tant als maniàtics del detall com als que odien netejar. El resultat? Cotxes com nous, sofàs rejovenits i una allau de comentaris positius.

Què té d’especial el producte

Es tracta de les Tovalloletes Netejallars de Mercadona, un article que no està amagat a la prestatgeria de novetats, però que ha passat de ser discret a convertir-se en viral. La seva fama ha esclatat gràcies al boca-orella a les xarxes socials i grups de consum. El que més destaquen els usuaris és la seva capacitat per eliminar taques i pols sense deixar residus.

La fórmula està especialment dissenyada per actuar en teixits, cuir sintètic i plàstics, la qual cosa el converteix en una opció multiús per a cotxes, sofàs, quadres de comandament, cadires o fins i tot portes i electrodomèstics.

Així s’utilitza i per què funciona

N’hi ha prou amb treure una tovalloleta de l’envàs, fregar sobre la superfície desitjada i deixar que el producte actuï uns segons. No cal esbandir ni passar un altre drap després. Això ha estat un dels majors encerts: la practicitat.

A més, no deixa olors fortes. Té una aroma neutra que desapareix ràpidament, cosa que el fa ideal també per interiors tancats. Molts conductors ja el porten a la guantera i diversos usuaris el recomanen per usar-lo just abans de rebre visites inesperades a casa.

Viral a xarxes, escàs a botigues

Les xarxes socials han estat clau en la seva explosió de popularitat. “Ho vaig veure a TikTok i vaig córrer a buscar-lo”, diu un usuari als comentaris d’Instagram. Altres expliquen com han hagut de visitar diverses botigues per trobar-lo. En alguns supermercats ja penja el cartell de “esgotat”.

No hi ha influencers ni campanyes publicitàries al darrere. El fenomen ha estat completament orgànic: vídeos mostrant abans i després, ressenyes espontànies i missatges entre grups de WhatsApp han estat suficients per convertir-lo en tendència.

Per què tant d’èxit?

L’explicació és en la seva combinació perfecta: preu baix, resultat visible immediat i facilitat d’ús. En un món on cada minut compta, productes que simplifiquen les tasques domèstiques tenen un enorme potencial viral.

A més, el producte apel·la a una cosa més emocional: la satisfacció de veure alguna cosa bruta transformar-se en neta amb un sol gest. És gairebé terapèutic. I sent accessible a totes les butxaques, no requereix justificació per provar-lo.

On trobar-lo abans que s’esgoti?

Tot i que forma part de l’assortiment habitual de Mercadona, la creixent demanda ha fet que en algunes botigues s’esgoti en poques hores. El consell dels que ja l’han provat: si el veus, compra’n dos. És probable que demà ja no sigui a la prestatgeria.

També recomanen revisar les prestatgeries inferiors, on solen col·locar-se els productes menys cridaners. I si no en queda, no dubtis a preguntar al personal del supermercat: molts estan al corrent de la seva popularitat i podrien ajudar-te a localitzar-lo o avisar-te quan es torni a reposar.

Un petit gest que es fa viral

Qui ho havia de dir que unes simples tovalloletes podrien generar tant enrenou. Però així són les petites revolucions quotidianes: arriben sense fer soroll i es queden per mèrit propi. Aquest producte de Mercadona no només ha transformat sofàs i cotxes, sinó també la nostra percepció del que un “miracle de neteja” pot ser.

I tu, ja l’has provat? Si és així, explica’ns la teva experiència. I si no, potser és el moment de descobrir per què tothom en parla. Comparteix aquest article amb aquella persona que sempre busca el producte perfecte… potser avui el troba.

