Adeu sandàlies planes: el retorn dels ‘wedge mules’ que marcarà la temporada primavera-estiu

És una realitat que ens dol admetre, però el confort ha guanyat la batalla final als tacons d’agulla. Ho hem vist a les passarel·les i, sobretot, en les nostres pròpies ganes de sobreviure a una jornada sencera sense acabar amb els peus en gel.
Parlem de les Wedge Mules. Sí, aquest híbrid entre la falca de tota la vida i l’esclop obert que va reinar a principis dels 2000 ha tornat per reclamar el seu tron al nostre sabater (i confesso que la meva esquena ja li està donant les gràcies).
No es tracta d’una moda passatgera impulsada per la nostàlgia Y2K. És pura enginyeria del calçat aplicada al dia a dia. Les grans firmes han detectat que volem altura, però no estem disposades a pagar el preu de la inestabilitat.
Per què les teves cames semblaran infinites amb aquest disseny
El secret d’aquestes sandàlies no està només en la plataforma, sinó en l’absència de tires al turmell. En deixar l’empenya totalment despexada, l’ull humà percep una línia contínua des del genoll fins a la punta del peu.
Aquest efecte òptic aconsegueix que sembles molt més alta del que ets sense necessitat de pujar-te a una estruga de 12 centímetres. És el truc definitiu per a les que mesurem menys d’1,60 i volem portar vestits llargs sense arrossegar-los per l’asfalt.
A més, la base ampla de la falca reparteix el pes del cos de forma equilibrada. Oblida aquesta pressió insuportable al metatars que t’obliga a asseure’t cada deu minuts en els casaments o esdeveniments.
Si busques el màxim efecte estilitzador, tria un model en color ‘nude’ o camel que es mimetitzi amb el teu to de pell. El resultat és realment màgic i allarga la silueta de manera natural.
El retorn dels materials naturals i minimalistes
Aquesta temporada no tot s’hi val. Les versions que estan exhaurint l’estoc a les botigues de referència aposten per la pesta suau, l’ant i, sobretot, les textures orgàniques com la fusta o el suro lleuger.
Les expertes en moda estan combinant aquestes falques amb pantalons palazzo i texans de tall ‘flare’. La clau és que el pantaló cobreixi part de la sabata, deixant que la punta aguaiti estratègicament per mantenir l’elegància.
Firmes com Ferragamo o Bottega Veneta ja han presentat les seves versions de luxe, però la bona notícia és que les marques de gran consum han replicat el disseny amb una qualitat sorprenent i plantilles de gel incorporades.
El que més ens agrada a la redacció és la seva versatilitat absoluta. Pots portar-les a l’oficina amb un vestit de lli i acabar el dia en una terrassa sense passar per casa per canviar-te. És la compra intel·ligent d’aquest estiu.
Compte amb l’error més comú en comprar-les
No totes les falques són iguals. Per evitar que el peu “balli” o que la sandàlia resulti pesada, és vital fixar-se en la subjecció de l’empenya. La pala ha de ser prou ampla per abraçar el peu sense oprimir-lo.
Busca models que incorporin una petita osca anatòmica a la planta. Això evita que el peu llisqui cap endavant, un problema típic dels mules que sol arruïnar qualsevol estilisme i, siguem sinceres, resulta força incòmode de veure.
Si optes per versions amb plataforma davantera, assegura’t que el material sigui ultralleuger. La tecnologia actual permet fabricar falques que semblen fusta massissa però pesen el mateix que una sabatilla d’esport.
Un consell clau: si tens el peu molt estret, busca models amb la pala elàstica o ajustable. Evitaràs l’efecte de perdre la sabata a cada passa mentre camines per la ciutat.
La inversió que el teu armari (i els teus peus) necessiten
Invertir en unes bones Wedge Mules és, bàsicament, comprar temps i benestar. És el calçat que et permet caminar amb seguretat per carrers empedrats sense por que el tacó es quedi encaixat en una esquerda.
Estem davant la fi de l’era del patiment innecessari. Les tendències actuals dicten que la verdadera elegància neix de la comoditat. Si et sents segura en caminar, la teva postura canvia i projectes una confiança que cap tacó d’agulla pot imitar.
La disponibilitat a les botigues està volant, especialment en els tons bàsics com negre, blanc cru i cuir. Si en veus unes que t’enamoren, no esperis gaire perquè l’efecte Discover farà que desapareguin en qüestió d’hores.
Estàs llesta per tornar a les falques o seguiràs patint amb els ‘stilettos’ un estiu més? Jo ja tinc les meves a la cistella de la compra.