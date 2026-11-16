Ho han convertit en un Call of Duty: la solució d’un poble a mitja hora de València per a les urbanitzacions buides

Imagina una urbanització sencera, amb els seus carrers, els seus xalets a mig construir i aquest silenci sepulcral de la Espanya buidada, cobrant vida de sobte.
Però no amb veïns passejant el gos, sinó amb guerrers moderns equipats fins a les dents que busquen una experiència límit.
És l’estampa surrealista que es viu a tan sols mitja hora de València. (I sí, impressiona més del que penses veure-ho en directe).
El que per a molts era un símbol del punxada immobiliària, per a uns altres s’ha convertit en la major oportunitat d’oci tàctic de tot Europa.
Parlem d’un fenomen que està aturant el trànsit a la zona. Llocs destinats a l’oblit i al vandalisme ara són l’epicentre d’una activitat que mou masses.
Com es passa d’una mola de formigó abandonada a ser l’escenari d’un videojoc a la vida real? La clau és la creativitat d’aquells que van veure un diamant en brut.
Aquests visionaris van entendre que el desastre era en realitat una infraestructura perfecta per al combat urbà més realista del país.
El despertar del gegant de formigó
Aquestes urbanitzacions, que van quedar òrfenes després de la crisi, oferien l’esquelet perfecte per a una aventura sense precedents.
Carrers traçats, estructures de diverses plantes i racons que semblen dissenyats expressament per un desenvolupador de Call of Duty.
El projecte ha transformat hectàrees d’abandonament en un camp de Airsoft totalment únic. Aquí no es juga en una nau industrial petita.
Aquí es conquereix un barri sencer edifici a edifici, posant a prova els nervis i l’estratègia de cada participant.
La immersió és total. En caminar per aquestes avingudes on mai va arribar a lluir el mobiliari urbà, la sensació de zona de conflicte és immediata.
L’adrenalina es dispara abans i tot de disparar la primera bola. (Nosaltres també vam sentir aquest calfred només d’arribar-hi).
No es tracta d’una ocupació il·legal. Aquestes iniciatives compten amb acords i permisos que permeten donar un ús rendible a un sòl que només generava despeses.
Els jugadors arriben des de tots els punts de la península buscant l’experiència de “Món Obert” que el saló de casa seva ja no pot oferir-los.
Volen sentir el pes de l’equip i l’eco dels passos en una escala de ciment nu mentre el cor els batega a mil per hora.
Per què València és el nou mapa bèl·lic
La ubicació és estratègica. Estar a un pas d’una gran capital permet que el flux d’usuaris sigui constant i creixent cada mes.
Això converteix la ruïna en un motor econòmic per als municipis del voltant que venen subministraments, menjar i serveis als jugadors.
El disseny d’aquests complexos abandonats permet recrear situacions de rescat, presa de posicions i emboscades en espais totalment oberts.
És l’evolució definitiva de l’oci d’acció a Espanya, deixant enrere els recintes tancats i claustrofòbics de sempre.
Molts d’aquests xalets mai van arribar a tenir portes ni finestres, cosa que facilita el moviment tàctic i evita riscos de derrumbs innecessaris.
Tot es realitza sota una estricta supervisió dels organitzadors per garantir que la diversió no es converteixi en un perill real.
És el triomf de l’aprofitament davant la demolició sistemàtica. Per què gastar milions a tirar a terra el que pot ser la seu d’un torneig massiu?
Sentir que estàs en un mapa de videojoc però amb el sol de València a la cara és una cosa que cal viure almenys una vegada a la vida.
El futur de les ruïnes immobiliàries
Aquest model de negoci podria ser la solució inesperada per a desenes de projectes fallits repartits per tota la geografia espanyola.
És donar una segona vida a la inversió que es va donar per perduda fa més d’una dècada durant la crisi del totxo.
La seguretat és el pilar fonamental de l’experiència. Aquests camps compten amb assegurances específiques i normatives molt dures per als participants.
Així es transforma el perill d’una obra abandonada en un entorn de esport controlat, emocionant i, sobretot, legal.
L’impacte visual és tan potent que fins i tot productores de cinema i televisió han començat a fixar-se en aquests enclavaments valencians.
Estem davant el naixement d’un nou tipus de turisme. Un que no busca platja ni monuments, sinó una cobertura sòlida i una bona estratègia.
Aquest tipus d’oci genera una comunitat molt fidel que inverteix milers d’euros a l’any en equipament, garantint la sostenibilitat del projecte.
Resulta fascinant pensar que la solució al problema de la urbanització fantasma no estava en els despatxos, sinó en la motxilla d’un aficionat.
La pròxima vegada que passis a prop d’una mola de maó a mig acabar, fixa-t’hi bé. Potser no veus una derrota, sinó una batalla èpica.
T’atreviries a entrar-hi o prefereixes seguir mirant des de la barrera de la teva pantalla? El pobles fantasma t’està esperant amb les portes obertes.
Al final, sembla que l’Espanya buidada només necessitava una mica de estratègia i moltes ganes de jugar per tornar a estar en el mapa de tothom.