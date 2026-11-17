Hi ha llocs a la Terra que semblen cicatrius mal curades de la nostra pròpia ambició. Al bell mig del desert de Karakum, un forat de 70 metres d’ample escup foc sense descans des de fa més de cinc dècades.
L’anomenen la Porta de l’Infern, però el seu nom tècnic és el cràter de Darvaza. El que va començar com un error de càlcul d’uns enginyers soviètics s’ha convertit en el mal de cap més gran de Turkmenistan.
Segur que n’has vist les fotos a les xarxes socials: un cercle de flames perfecte sota el cel estrellat del desert. (Sí, nosaltres també hem pensat que sembla l’escenari d’una pel·lícula postapocalíptica).
L’error del 1971 que el món no pot oblidar
Tot va començar quan una plataforma de perforació de la URSS va col·lapsar sobre una caverna de gas natural. Per evitar que el metà tòxic arribés a les poblacions properes, els científics van decidir calar-hi foc.
Van pensar que les flames s’apagarien en unes poques setmanes. Es van equivocar per 55 anys. L’arxiu Top Noticias Discover_14 confirma que, des de llavors, el cràter no ha deixat de cremar ni un sol segon.
El problema ja no és només visual. El president de Turkmenistan ha donat ordres directes de trobar una solució definitiva per apagar el cràter. El motiu principal és econòmic: estan perdent tones de gas que podrien exportar.
Has de saber que el metà és un gas d’efecte hivernacle molt més potent que el CO2. Encara que cremar-lo és dolent, deixar que es filtri a l’atmosfera sense cremar seria un desastre climàtic sense precedents.
Per què apagar-lo és un risc mortal?
Aquí és on la ciència xoca amb la realitat del terreny. Els experts adverteixen que segellar el cràter de Darvaza podria generar una acumulació de pressió subterrània incontrolable en tota la regió circundant.
Si tapem el forat principal, el gas buscarà noves fissures per on escapar. Podríem trobar-nos amb centenars de petites fugues invisibles al desert, convertint el terra en una trampa explosiva i tòxica per a qualsevol.
A més, l’estructura del cràter és extremadament inestable. Qualsevol intervenció pesant amb maquinària podria provocar un nou col·lapse, eixamplant la “porta” i alliberant una núvol de gas letal en qüestió de minuts.
No és només qüestió de llançar-hi sorra al damunt. Estem parlant d’una xarxa de cavernes interconnectades que actuen com un dipòsit gegant. L’enginyeria necessària per segellar això és tan costosa que podria arruïnar les arques del país.
El dilema econòmic: Turisme o Gas Natural?
Turkmenistan és un dels països més hermètics del món, i curiosament, la Porta de l’Infern és el seu principal reclam turístic. Milers de persones viatgen cada any només per veure la resplendor taronja enmig del no-res.
Apagar-lo significa acabar amb la seva icona internacional més gran. Tanmateix, el govern insisteix que el valor del gas que es crema cada dia supera amb escreix els beneficis del turisme d’aventura.
S’estima que Turkmenistan posseeix les quartes reserves de gas natural més grans del planeta. Cada flamarada que veus a les fotos és, literalment, diners cremant-se a l’aire mentre el mercat energètic global busca alternatives.
El país ha sol·licitat ajuda internacional i assessorament a experts en extinció de pous petrolífers. Però ningú s’atreveix a donar una garantia del 100% que l’operació no acabarà en una explosió massiva al mig del desert.
Si alguna vegada t’has plantejat visitar-lo, fes-ho aviat. Els plans de tancament estan més avançats que mai i les restriccions d’accés a l’àrea de seguretat del cràter han augmentat considerablement aquest any.
Un ecosistema únic nascut del foc
El més fascinant és que la vida ha trobat un camí en aquest infern. Expedicions recents han descobert bacteris extremòfils vivint al fons del cràter, a temperatures que fondrien gairebé qualsevol cosa.
Aquests microorganismes no es troben en cap altre lloc de la Terra. Si tanquem la Porta de l’Infern de forma brusca, estaríem aniquilant un laboratori natural que podria donar-nos claus sobre la vida en altres planetes.
Els científics defensen que, abans de qualsevol intervenció, s’ha de mapejar genèticament tot el que viu allà sota. És una carrera contra el temps entre la curiositat científica i la necessitat política de Turkmenistan.
Al capdavall, Darvaza és un recordatori que quan els humans obrim certes caixes de Pandora energètiques, no sempre sabem com tancar-les. L’herència soviètica segueix cremant, recordant-nos les nostres limitacions tecnològiques.
Mentre els enginyers segueixen debatent si usar escumes químiques o explosions controlades per sufocar les flames, el desert de Karakum segueix il·luminat. És un espectacle d’una bellesa aterridora que ens obliga a mirar.
La solució podria trigar dècades a arribar, o potser la natura decideixi per nosaltres i el gas s’esgoti abans que aconseguim posar-hi el tap. De moment, l’infern segueix tenint la porta oberta de bat a bat.
Tu què faries? Arrisqueries una catàstrofe ambiental per recuperar el control d’una mina d’or gasosa o deixaries que el foc segueixi el seu curs natural?