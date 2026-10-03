Per fi: científics prediuen el comportament magnètic de cristalls intermetàl·lics

Cada matí, quan obrim la nevera, donem per fet que un imant s’hi enganxa sense problemes. És un gest quotidià, gairebé inconscient, però darrere d’aquesta simple atracció s’amaga un univers microscòpic d’una complexitat fascinant. Durant anys, els científics han buscat la fórmula màgica per predir com es comportaran els materials magnèticament, especialment en aliatges on un petit canvi pot significar una diferència abismal.
Imagina que tinguéssim una brúixola per navegar per aquest laberint atòmic. Una eina que ens permetés saber, amb una precisió sorprenent, quin tipus d’imant tindrem abans fins i tot de crear-lo. Doncs bé, un equip internacional ha fet exactament això, desvelant un secret ocult que canvia totalment la nostra visió.
Liderat per Farid Labib, de la Universitat de Ciències de Tòquio, aquest grup de científics ha identificat el factor definitiu que determina el comportament magnètic de certs cristalls intermetàl·lics. Segons la seva publicació a la prestigiosa revista Journal of the American Chemical Society, la clau no és la composició dels elements, sinó una mesura estructural tan minúscula que sembla increïble. Han trobat el patró que fins ara se’ns escapava.
Per entendre l’abast d’aquest descobriment, hem de desmuntar la idea simple de “ser un imant”. Pensem en les “brúixoles diminutes” dins d’un material, que representen els moments magnètics dels àtoms. En un ferromagnet, moltes d’aquestes brúixoles s’alineen, creant una magnetització neta, que és la imatge que tenim d’un imant tradicional. (Sí, és el nostre clàssic imant de nevera).
Però hi ha més. En un antiferromagnet, l’ordre també regna, però les brúixoles apunten en direccions oposades i es cancel·len, sense una resposta magnètica global. Això no vol dir que no hi hagi magnetisme, sinó que l’efecte total queda equilibrat. El tercer tipus, i potser el més enigmàtic, és el vidre d’espín, on els moments magnètics es congelen caòticament, sense aconseguir una coordinació col·lectiva com en els altres dos estats.
Els protagonistes d’aquest estudi són els compostos intermetàl·lics de tipus Tsai, que podem imaginar com si fossin nines russes construïdes amb capes atòmiques concèntriques. Aquestes estructures complexes, que sovint inclouen un icosaedre amb terres rares als seus vèrtexs (terbi, disprosi o holmi), són el camp de joc d’aquestes interaccions magnètiques. Són materials formats per diversos elements metàl·lics, on els àtoms ocupen posicions molt definides en un esquelet cristal·lí.
La revelació definitiva: un paràmetre amagat a la xarxa
Durant molt de temps, els investigadors havien usat la concentració d’electrons de valència per àtom (e/a) per classificar el comportament magnètic. El problema era que aquesta mesura no oferia una interpretació unificadora; els límits variaven massa segons la terra rara o la composició química. Era com intentar utilitzar un mapa diferent per a cada poble: ineficient i ple d’errors potencials.
La clau definitiva no estava en la composició elemental, sinó en la geometria més íntima dels àtoms: el paràmetre de xarxa. Aquest és el nostre nou mapa del tresor.
El canvi de paradigma va arribar en centrar-se en el “paràmetre de xarxa”. Aquest terme, que pot sonar abstracte, és molt més tangible del que sembla: quantifica les dimensions característiques de la cel·la estructural que es repeteix dins del cristall. No és la mida exterior de la mostra, sinó la seva geometria interna a escala atòmica. Una veritable solució a un problema de dècades.
Al comparar nombrosos compostos, els científics van veure que els estats magnètics es repartien seguint aquesta magnitud amb una precisió gairebé mil·limètrica. Per sobre d’aproximadament 14,72 àngstroms (un àngstrom és una deu mil milionèsima de metre, per si us ho preguntàveu), predominava l’ordre antiferromagnètic. Entre uns 14,62 i 14,72 àngstroms, s’estabilitzava el ferromagnetisme. I per sota dels 14,62 àngstroms, la coordinació de llarg abast quedava suprimida i sorgia el vidre d’espín. Diferències minúscules amb resultats radicalment diferents!
Un nou mapa per a materials desconeguts
No estem dient que uns quants centèsimes d’àngstrom governin màgicament el magnetisme. El paràmetre de xarxa actua com una empremta detectable de processos electrònics més profunds. És com si la disposició cristal·lina conservés informació sobre la configuració electrònica que abans intentàvem descriure només amb el recompte d’electrons. Aquest nou criteri funciona com un marcador mesurable que ens permet ubicar cada compost en un mapa clar.
Aquesta síntesi no va ser fàcil. Va caldre combinar eines avançades com la difracció de raigs X per veure l’esquelet cristal·lí, la magnetometria per registrar la resposta de les mostres i les tècniques amb neutrons per reconstruir la distribució dels moments magnètics. És la unió de diverses disciplines que ha desvetllat aquest secret fonamental de la matèria.
Pensem en tres formulacions amb disprosi com a exemple clar. Una amb 14,73 àngstroms era antiferromagnètica. Una altra, amb 14,68, resultava ferromagnètica. I una tercera, amb 14,60, mostrava senyals d’un vidre d’espín. La proximitat d’aquestes xifres és reveladora: són gairebé idèntiques, però condueixen a desenllaços magnètics totalment dispars. (Això sí que és tenir el control de la matèria a escala atòmica!)
Disposar d’aquesta guia imprescindible modifica radicalment l’estratègia per investigar aquests aliatges. Ja no hem d’anar a cegues, provant composicions sense una referència unificadora. El paràmetre de xarxa ens dona una orientació precisa per escollir dominis on podrien estabilitzar-se certs estats de magnetisme, obrint la porta a descobrir magnetismes encara desconeguts.
Aquesta capacitat de delimitar l’exploració és incalculable davant la multitud de barreges químiques possibles. Representa un estalvi colossal de temps i recursos, convertint una regularitat detectada en una autèntica brúixola per a futures proves. L’avanç no és haver dissenyat un imant revolucionari, sinó tenir una ruta més versàtil per navegar per un territori que fins ara exigia mapes separats.
Tornem a les petites brúixoles del principi. Ara sabem que el magnetisme no depèn només de quins elements hi ha en un material, sinó de la seva posició, la separació entre ells i les interaccions que afavoreix aquesta trama. És una lliçó vital: moltes propietats que percebem a escala humana emergeixen de decisions col·lectives preses, per dir-ho d’alguna manera, en longituds inconcebiblement petites. La porta de la nevera segueix sent la mateixa, però la nostra mirada sobre el fenomen, això sí que ha canviat.