La població mundial es dispara a 12.400 milions: científics proposen reduir-la a 4.000 milions per al 2200

La població mundial s’està expandint a un ritme sense precedents, empenyent el nostre planeta fins als seus límits absoluts. Experts de renom adverteixen que estem consumint recursos molt més ràpid del que la Terra pot regenerar-los, creant una crisi urgent i de proporcions gegantines per a les generacions futures. Això ja no és només una qüestió de xifres fredes; és la supervivència mateixa de la nostra espècie i el delicat equilibri del nostre ecosistema els que estan en joc.
Però, i si la solució a aquest repte global no passés només per reduir el consum, sinó per un canvi molt més radical del que podem imaginar?
Un nou estudi publicat a la revista científica Environmental Research Letters, amb origen a la prestigiosa Universitat de Flinders (Austràlia), ha projectat una xifra alarmant: la població mundial podria enfilar-se fins als 12.400 milions de persones cap a l’any 2070. Però la veritable revelació, la que ens ha deixat a tots sense alè, arriba amb una segona investigació, que planteja una proposta gairebé impensable per al 2200.
L’error que ens ha portat al límit
Aquesta anàlisi exhaustiva va examinar dos segles de registres demogràfics i models de creixement ecològic per entendre la capacitat real del planeta per respondre a la demanda humana. Durant generacions, els avenços tecnològics, la innovació i una major eficiència van permetre que la producció de recursos seguís el ritme de l’increment demogràfic. Era la promesa del progrés sense fi, un somni que semblava a l’abast de la mà (o, si més no, del nostre enginy col·lectiu).
Tanmateix, els investigadors van detectar un punt d’inflexió crític al voltant de la dècada de 1960. Mentre el nombre d’habitants continuava creixent de forma imparable, la disponibilitat de recursos ecològics va començar a deteriorar-se de manera dràstica. Aquesta bretxa creixent és el secret darrere de l’actual tensió ambiental que tots patim avui, una pressió que s’ha tornat insostenible.
La Terra no pot seguir el ritme de la manera en què utilitzem els recursos. No pot sostenir ni tan sols la demanda actual sense canvis importants; els nostres resultats mostren que estem sotmetent el planeta a una pressió més gran de la que pot suportar.
Així ho va declarar Corey Bradshaw, l’autor principal de l’estudi, la frase del qual ressona com una advertència directa. A més, els experts assenyalen que els combustibles fòssils han permès compensar temporalment part de la diferència entre les nostres necessitats i la capacitat regenerativa dels ecosistemes. Però és un pegat temporal, una solució ràpida que ens ha comprat temps, però que també ha alimentat el problema a llarg termini.
L’impacte silenciós del nostre consum
La nostra civilització actual, amb aproximadament 8.300 milions d’habitants, ja posa una pressió colossal sobre el sistema planetari. El problema no depèn únicament de quants som, sinó de la quantitat de recursos que consumim sense parar. Una població més nombrosa requereix aliments, aigua i energia, mentre que els elevats nivells de consum de les economies industrialitzades augmenten exponencialment aquesta pressió.
Fins i tot el Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC) ha assenyalat el creixement demogràfic com un dels factors clau que impulsen les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Això ens connecta amb una tendència que sembla imparable si nosaltres, com a societat global, no actuem amb una urgència i una determinació sense precedents. La dependència de certs recursos és un altre factor crucial.
Per exemple, l’ús massiu de fertilitzants artificials ha estat fonamental per augmentar el rendiment agrícola durant el segle XX. Però un increment sostingut dels seus costos podria encarir la producció i exercir una pressió brutal sobre les collites i els preus dels aliments. Això és especialment crític en sistemes agrícoles que depenen gairebé exclusivament d’aquests inputs, un error estratègic que ens pot passar factura al nostre propi moneder.
La proposta radical: un futur amb 4.000 milions
Ara, davant d’aquest escenari d’extrema vulnerabilitat, un altre estudi publicat a la revista Sustainable Development llança una proposta que ens farà reflexionar. Els científics suggereixen que per frenar aquesta espiral de consum i pressió ambiental, hauríem d’apuntar a una reducció de la població global fins als 4.000 milions de persones per al 2200. Sembla una xifra gairebé de ciència-ficció, una utopia o un malson, depenent de com ho mirem.
No obstant això, aquesta és la solució radical que els experts veuen com l’única viable a llarg termini per garantir el futur del nostre planeta. Els autors d’aquesta investigació relacionen una menor pressió demogràfica amb reduccions potencials en emissions de CO₂, consum energètic i d’aigua dolça, extracció de minerals, producció de plàstics i, de manera crítica, la pèrdua de vida silvestre. És un canvi total de paradigma.
Adoptar una població més petita pot semblar descoratjador o estrany, perquè hem viscut en una època de ràpid creixement demogràfic mundial (sí, nosaltres també al·lucinem). No obstant això, els investigadors recorden que la població del planeta es va quadruplicar durant l’últim segle. Per tant, una disminució a la meitat durant els pròxims 170 anys suposaria un canvi menys abrupte que aquella expansió, un fet que ens obliga a replantejar-ho tot.
Estem a temps de canviar el nostre destí?
Aquesta informació és un toc d’alerta, un missatge directe per a tots els que creiem en un futur per a la humanitat. La pressió sobre els recursos és una realitat tangible que exigeix decisions valentes, no només dels nostres governs sinó també de cadascun de nosaltres. El problema no és només quants som, sinó com vivim i què consumim.
Potser és el moment de redefinir el que entenem per progrés i felicitat. La veritat és que llegir això avui era una decisió intel·ligent. Què farem amb aquesta informació?