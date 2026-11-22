Tots ens hem fet la mateixa pregunta alguna vegada. Per què dimonis el 90% de la humanitat prefereix la mà dreta per menjar, escriure o saludar? Durant dècades, la resposta s’ha amagat als racons més complexos de la nostra genètica i en els misteris d’un cervell que, suposadament, dominava tot el joc.
Doncs bé, tenim males (o bones) notícies: hem estat mirant cap amunt quan la clau estava, literalment, a terra. Un estudi publicat a PLOS Biology, liderat per ments brillants de la Universitat d’Oxford, ha fet un gir de 180 graus al que pensàvem saber sobre la nostra lateralitat.
El bipedisme: el motor ocult de la teva mà
La història no comença a les neurones, comença als nostres peus. Quan els nostres ancestres van decidir posar-se drets i abandonar la marxa a quatre grapes, va passar una cosa màgica i caòtica a la vegada. En alliberar les mans de l’obligació constant de caminar, vam permetre que aquestes comencessin a especialitzar-se en tasques complexes.
És fascinant. Mentre que d’altres primats mantenen una lateralitat difusa, nosaltres l’hem portada a l’extrem. Els investigadors han analitzat a 41 espècies de primats i els resultats són clars: quan sumes el bipedisme amb un cervell que no deixa de créixer, l’ésser humà deixa de ser una anomalia estadística per convertir-se en el resultat lògic d’una trajectòria evolutiva.
La preferència manual no és una simple qüestió de costum; és una adaptació estructural que va permetre que la nostra espècie refinés les seves eines i la seva supervivència.
Cervells grans, mans dominants
A mesura que el nostre gènere, l’Homo, s’obria camí a la història, l’augment de la nostra capacitat cognitiva va actuar com un accelerador. Si en els temps de l’Australopithecus la preferència per una mà era tot just un xiuxiueig —una tendència lleugera similar a la dels grans simis actuals—, amb el temps aquesta tendència es va consolidar fins a tornar-se una llei gairebé universal a la nostra espècie.
És, bàsicament, un sistema d’eficiència. El nostre cervell, en tornar-se més gran i exigent, va necessitar “delegar” funcions a un costat específic per optimitzar la velocitat de reacció. (Sí, nosaltres també al·lucinem en pensar que el nostre cos és bàsicament una màquina d’estalviar energia).
El que això significa per al teu dia a dia
Al final, ser destre no és una elecció, ni un tret capriciós del teu ADN. És la conseqüència directa de la nostra forma de caminar drets. L’evolució ens va obligar a especialitzar-nos perquè, en un món hostil, ser eficient amb una mà era la diferència entre prosperar o quedar-se enrere.
Sabies que això també ajuda a explicar per què certes lesions cerebrals afecten de forma tan diferent a destres i esquerrans? La lateralitat està tan profundament gravada a la nostra arquitectura física que és, sens dubte, una de les petjades més indelebles de la nostra evolució.
Així que la propera vegada que agafis un objecte amb la mà dreta, recorda: no és només un gest quotidià. Estàs executant un programari biològic que els nostres avantpassats van començar a escriure en el moment exacte en què van decidir aixecar-se i caminar cap al futur.
T’esperaves que l’origen de la teva mà dominant estigués als teus peus? La ciència mai no deixa de sorprendre’ns amb aquests detalls ocults.