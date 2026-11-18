Segur que t’ha passat. Estàs sol amb el teu gos i, sense adonar-te’n, la teva veu puja tres tons. Comences a parlar-li com si fos un nadó de pocs mesos.
La ciència ho confirma: apareix una nova espècie de pingüí a l’Antàrtida després de 100 anys de misteri
De sobte, algú entra a l’habitació i et sents ridícul. Doncs bé, deixa de patir ara mateix. (Sí, nosaltres també ho fem i resulta que som uns genis de la comunicació animal).
La revolució de Juanjo el veterinari
Un expert conegut popularment com Juanjo el veterinari ha posat el focus en una realitat que molts ignoraven. El famós “parlar com un bebè” té un nom científic: dog-directed speech.
No és només una qüestió d’afecte o de fer el “tonto”. Segons les últimes dades recollides en l’àmbit de la etologia canina, aquesta forma de parlar és la més eficient per captar l’atenció del teu millor amic.
Els gossos no entenen cada paraula del teu diccionari, però són mestres interpretant la freqüència i l’entonació. La veu aguda els activa un mecanisme d’alerta positiva que cap veu greu pot aconseguir.
La ciència ha demostrat que el cervell del gos reacciona amb molta més intensitat quan utilitzem aquest registre. És com si li fossis subtítols emocionals a les teves ordres.
TIP SECRET: Quan vulguis que el teu gos vingui ràpidament en una situació de perill, no cridis amb veu greu. Puja el to, fes-lo agut i “infantil”; respondrà un 40% més ràpid.
Per què el teu gos prefereix el teu “jo” ridícul?
La clau de tot plegat es troba en la intencionalitat. Quan parlem amb veu de nadó, el nostre rostre se suavitza i el nostre llenguatge corporal es torna menys amenaçador per a l’animal.
Els estudis citats per Juanjo indiquen que els gossos associen aquestes freqüències altes amb el joc, el menjar i el reforç positiu. És el seu canal de ràdio preferit.
Si fas servir una veu neutra o massa autoritària, el gos pot entrar en un estat de confusió o, pitjor, d’estrès. No sap si estàs enfadat o si simplement estàs llegint la llista de la compra.
En canvi, la “veu de bebè” elimina qualsevol dubte. Li estàs dient, de forma clara i directa: “Això va per a tu i és una cosa bona”.
L’impacte real en la salut de la teva mascota
Això no va només de que el gos mogui la cua. Parlar-li d’aquesta manera redueix els nivells de cortisol (l’hormona de l’estrès) en els canins que viuen en entorns urbans sorollosos.
Un gos que rep comunicació directa i afectuosa és un gos més equilibrat. El vincle que crees a través de la veu aguda actua com un anclatge emocional que millora la seva seguretat en ell mateix.
En les consultes veterinàries, els professionals més hàbils ja fan servir aquest truc. Saben que un “bon noi” dit amb veu de pito pot abaixar les pulsacions d’un animal aterrit per una agulla.
És una eina de gestió emocional gratuïta que portem incorporada de sèrie i que, massa sovint, ens fa vergonya utilitzar en públic.
El benefici inesperat per a la teva pròpia ment
Sabies que tu també hi guanyes? En parlar d’aquesta manera, el teu cos també allibera oxitocina. És un circuit tancat de benestar que beneficia les dues puntes de la corretja.
Redueixes la teva pròpia pressió arterial i generes un micro-clima de relaxació a casa teva. És, literalment, una sessió de teràpia de 30 segons cada vegada que li dius “coseta maca” al teu pelut.
Aquest fenomen és tan potent que s’està començant a estudiar com a part del tractament per a persones amb ansietat crònica que conviuen amb animals d’assistència.
La comunicació no verbal i la paraula es fusionen en aquest gest que molts consideren cursi, però que és pura biologia evolutiva en acció.
Compte: no tot s’hi val en el dog-directed speech
Hi ha un detall que Juanjo el veterinari vol deixar molt clar: l’entonació és clau, però les paraules han de ser coherents. No serveix de res parlar amb veu aguda si el que estàs fent és renyar-lo.
La dissonància cognitiva pot ser molt perjudicial. Si el teu gos rebre una veu dolça mentre el castigues, el seu cervell entrarà en curtcircuit i perdràs la seva confiança.
Fes servir aquest superpoder només per recompensar, per cridar l’atenció en positiu o per calmar els ànims en un moment de tensió al carrer.
La coherència entre el que dius i com ho dius és el que et converteix en un líder de grup fiable i no en algú imprevisible.
ADVERTÈNCIA: Si el teu gos és especialment poruc o té un passat de maltractament, evita els moviments bruscos mentre fas aquesta veu. El so és bo, però la invasió de l’espai pot espantar-lo igualment.
La fi del mite de la veu de comandament
Durant dècades ens van dir que per educar un gos calia una veu de ferro i tons militars. La ciència moderna acaba d’enviar aquesta teoria a la brossa de la història.
L’aprenentatge basat en la por és molt més lent i menys durador que el que s’aconsegueix amb el reforç auditiu positiu. Un gos que aprèn amb alegria no oblida mai la lliçó.
Així que la propera vegada que et trobis en un parc i algú et miri estrany per parlar-li al teu Golden Retriever com si fos un nounat, somriu.
Tu saps una cosa que ells no saben: estàs fent ciència aplicada a temps real i el teu gos t’ho agrairà amb una salut mental de ferro i moltes llepades.
Al final, la millor manera d’entendre’ns amb ells és tornar una mica a la nostra pròpia innocència, no trobes?
Sembla que, després de tot, parlar “com un nen” és la decisió més adulta i intel·ligent que pots prendre pel teu millor amic.
Estàs preparat per deixar la vergonya a la porta i començar a comunicar-te de veritat amb el teu gos?