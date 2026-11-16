Les balenes de l’Estret de Gibraltar “ja no poden cridar més” pel soroll del trànsit marítim

Imagina’t intentant parlar amb la teva família al mig d’un concert de rock que no s’acaba mai. Aquesta és el malson constant que viuen els calderons a les aigües de l’Estret de Gibraltar ara mateix.
Sota la superfície d’una de les autopistes marítimes més transitades del món, el silenci ha mort. El que abans era un santuari de comunicació s’ha convertit en un mur de contaminació acústica que està portant una espècie al límit del col·lapse total.
El límit biològic: ja no poden cridar més
Un equip internacional de científics ha confirmat el que molts temíem. Els calderons d’aleta llarga estan forçant les seves goles fins al límit fisiològic per intentar fer-se sentir per sobre del rugit dels motors dels vaixells.
L’estudi, liderat per la Universitat d’Aarhus, és demolidor. Els investigadors han descobert que aquestes balenes han pujat el volum de les seves crides tant que ja és físicament impossible que cridin més fort. (I sí, és tan dramàtic com sembla).
La xifra clau: Més de 60.000 vaixells creuen cada any aquest corredor, generant un estrèpit que oscil·la entre els 79 i els 144 decibels. És com viure enganxat a una aspiradora industrial encesa les 24 hores del dia.
Tecnologia punta per escoltar el caos
Per arribar a aquesta conclusió, els experts van utilitzar sensors d’última generació enganxats amb ventoses al llom de 23 exemplars. Aquests dispositius van gravar més de 1.400 crides durant tres anys d’investigació intensiva a l’Estret.
Les dades analitzades al laboratori revelen que les crides de baixa freqüència, essencials perquè el grup no es dispersi, són les que més estan patint. Si una mare no pot “cridar” prou perquè la seva cria l’escolti, el grup es trenca.
Aquest fenomen no és només una molèstia sonora. Estem parlant d’una població de tot just 250 individus en perill crític. Per a ells, no escoltar-se significa no poder caçar, no trobar parella i, en última instància, desaparèixer per sempre.
Un aïllament invisible i letal
El més inquietant d’aquesta situació és que el soroll no deixa cadàvers visibles a la costa. És una erosió lenta i silenciosa de la cohesió social dels cetacis (una mort en diferit que tot just estem començant a comprendre).
Quan els calderons tornen de les profunditats després de buscar aliment, necessiten localitzar la seva família mitjançant sons potents. En haver assolit el seu topall de volum, l’abast efectiu de la seva comunicació s’ha reduït dràsticament, deixant-los aïllats en la foscor de l’oceà.
El consell de l’expert: La contaminació acústica no deixa taques de petroli, però altera l’equilibri de tot l’ecosistema marí, des del fitoplàncton fins als grans depredadors.
Hi ha solució per a l’Estret?
El cas de Gibraltar és només la punta de l’iceberg d’un problema global. La Universitat Politècnica de Catalunya adverteix que totes les espècies marines estan intentant adaptar-se al nostre soroll, però el temps s’esgota per als que ja estan al límit.
Reduir la velocitat dels vaixells o desviar certes rutes comercials no és ja una proposta ecologista romàntica, sinó una mesura de supervivència urgent per evitar que l’Estret es converteixi en un desert biològic.
Si no baixem el volum de les nostres màquines, l’últim crit d’aquestes balenes serà, senzillament, el silenci absolut. Estem disposats a permetre que una espècie s’apagui perquè no vam ser capaços d’escoltar la seva advertència?