Ferran Adrià confiesa: «Hago las mejores bravas que puedas imaginar, con el método de Blumenthal»

El legado de Ferran Adrià resuena aún hoy en los paladares de medio mundo, un nombre que evoca una revolución gastronómica sin precedentes. Tras cerrar las puertas del mítico El Bulli, muchas de nosotras nos preguntábamos cuál sería su siguiente paso en la cocina, y la respuesta, sorprendentemente, llega desde la intimidad de su hogar. El chef ha revelado un secreto culinario que promete cambiar para siempre nuestra percepción de un plato tan cotidiano como las patatas bravas, transformándolo en una experiencia inigualable.

Pero, ¿cuál es el método oculto detrás de esta declaración tan audaz, que viene de alguien que revolucionó la cocina mundial? En una entrevista reciente para ‘La Vanguardia’, Adrià ha confesado sin rodeos que sus bravas son, según él, las mejores que se puedan imaginar. El truco definitivo, el gran secreto detrás de esta hazaña culinaria, no es invención propia, sino una adaptación maestra del legendario chef británico Heston Blumenthal. Este método, que pocos se atreven a replicar en casa, transforma la humilde patata en una auténtica obra de arte crujiente, una auténtica solución para la brava perfecta.

La revolución de la patata: método Blumenthal

La figura de Ferran Adrià siempre ha sido sinónimo de una búsqueda insaciable de la perfección y la innovación, un talento capaz de llevar la gastronomía a dimensiones desconocidas. Así lo demostró con las tres estrellas Michelin y los cinco títulos de mejor restaurante del mundo para El Bulli, que cerró sus puertas en 2011 pero dejó un legado inigualable. Desde entonces, su actividad se ha centrado en el El Bulli Foundation, un espacio dedicado a la investigación y la vanguardia culinaria, demostrando que su mente creativa nunca descansa.

Pero incluso con una agenda tan frenética, Adrià nunca se aleja del todo de los fogones. Se despierta a las cinco de la mañana y cocina a la una del mediodía (sí, su disciplina nos sorprende a todas), momento en el que da vida a sus creaciones, incluidas estas bravas que ya se han convertido en nuestra nueva obsesión. El método Blumenthal, que él adopta, es una auténtica solución técnica que cambia totalmente la textura final de la patata, elevándola a una categoría superior y dejando atrás las bravas que conocíamos hasta ahora.

Consiste en un proceso de tres pasos que puede parecer laborioso, pero que garantiza un resultado espectacular y que todas deberíamos conocer. Primero, las patatas se hierven con cuidado hasta conseguir una ternura perfecta, casi a punto de deshacerse. Luego, y aquí radica uno de los grandes trucos secretos que las hacen realmente especiales, se congelan. Esta etapa es crucial, ya que la congelación provoca que la humedad del interior se cristalice, rompiendo la estructura interna de la patata y preparándola de manera definitiva para un crujiente absolutamente inigualable.

Esta es la clave. La próxima vez que hirvamos patatas para freír, debemos recordar este paso. La diferencia es abismal, os lo prometo.

Finalmente, las patatas hervidas y congeladas se fríen. Este último paso, tras la preparación previa, es el que permite obtener una capa exterior impecable, casi como un vidrio crujiente, mientras que el interior mantiene una suavidad y cremosidad espectaculares. Es un juego de contrastes que engancha. Adrià mismo asegura que son una auténtica «obra de arte», y lo hace con la humildad de un genio que sabe reconocer la sabiduría de otros, demostrando que incluso los más grandes beben de la inspiración exterior. Es la solución definitiva para aquellas que buscamos la brava perfecta, un plato que trasciende la simple tapa y se convierte en una experiencia imprescindible.

El impacto en nuestra cocina diaria: El legado de los grandes chefs

Esta revelación de Ferran Adrià no es solo una anécdota culinaria; es una auténtica lección sobre cómo la gastronomía de élite puede inspirar nuestros platos más sencillos y cotidianos. Nos demuestra que la innovación no tiene límites y que, incluso un plato tan arraigado en nuestra cultura como las patatas bravas, puede ser llevado a otro nivel con ingenio y una buena técnica. Es un recordatorio de que los grandes maestros de la cocina continúan explorando, incluso fuera de sus restaurantes con estrella, y que nosotros podemos aprender de sus secretos mejor guardados.

Es lo que llamamos la democratización de la cocina de autor. Antes, técnicas como esta quedaban relegadas a laboratorios gastronómicos, pero ahora, gracias a chefs como Adrià que comparten su conocimiento, podemos aplicar estos principios en casa. Esto eleva el listón de la cocina casera, haciéndonos sentir que podemos recrear pequeños milagros culinarios. ¿Quién habría dicho que el camino hacia las mejores bravas pasaría por un congelador? (Nosotras no, la verdad, pero ahora ya no hay marcha atrás.)

No dejes escapar este truco esencial

Si siempre has soñado con elevar tus sesiones culinarias en casa, si la idea de sorprender a tus invitados con unas bravas virales te motiva, esta es tu oportunidad de hacerlo de la mano de uno de los grandes. No es un simple truco de cocina cualquiera; es un método que garantiza resultados profesionales y que te hará repensar todo lo que sabías sobre las patatas fritas y su preparación. Imagínate poder servir unas bravas que el mismo Ferran Adrià consideraría una auténtica obra maestra. (Prepararte para la lluvia de cumplidos es parte de la experiencia, aviso.)

Así que la próxima vez que te dispongas a preparar unas bravas, recuerda el secreto oculto del método Blumenthal, validado por el incomparable Ferran Adrià. Esta información no solo te hará triunfar en la mesa, sino que te posicionará como una auténtica entendida de la cocina, alguien que sabe ir más allá de los métodos convencionales. Sin duda, valía la pena parar el scroll para descubrir este conocimiento imprescindible que cambiará tu repertorio culinario. ¿Qué otras maravillas culinarias nos tendrán preparadas nuestros chefs favoritos?