Ferran Adrià confessa: «Faig les millors braves que et puguis imaginar, amb el mètode de Blumenthal»

El llegat de Ferran Adrià ressona encara avui als paladars de mig món, un nom que evoca una revolució gastronòmica sense precedents. Després de tancar les portes del mític El Bulli, moltes de nosaltres ens preguntàvem quin seria el seu següent pas en la cuina, i la resposta, sorprenentment, arriba des de la intimitat de la seva llar. El xef ha revelat un secret culinari que promet canviar per sempre la nostra percepció d’un plat tan quotidià com les patates braves, transformant-lo en una experiència impagable.
Però, quin és el mètode ocult darrere d’aquesta declaració tan audaç, que ve d’algú que va revolucionar la cuina mundial? En una entrevista recent per a ‘La Vanguardia’, Adrià ha confessat sense embuts que les seves braves són, segons ell, les millors que es puguin imaginar. El truc definitiu, el gran secret darrere d’aquesta proesa culinària, no és invenció pròpia, sinó una adaptació mestra del llegendari xef britànic Heston Blumenthal. Aquest mètode, que pocs s’atreveixen a replicar a casa, transforma la humil patata en una autèntica obra d’art cruixent, una autèntica solució per a la brava perfecta.
La revolució de la patata: mètode Blumenthal
La figura de Ferran Adrià sempre ha estat sinònim d’una recerca insaciable de la perfecció i la innovació, un talent capaç de portar la gastronomia a dimensions desconegudes. Així ho va demostrar amb les tres estrelles Michelin i els cinc títols de millor restaurant del món per a El Bulli, que va tancar les seves portes el 2011 però va deixar un llegat impagable. Des d’aleshores, la seva activitat s’ha centrat en l’El Bulli Foundation, un espai dedicat a la recerca i l’avantguarda culinària, demostrant que la seva ment creativa mai descansa.
Però fins i tot amb una agenda tan frenètica, Adrià mai s’allunya del tot dels fogons. Es desperta a les cinc del matí i cuina a la una del migdia (sí, la seva disciplina ens sorprèn a totes), moment en què dóna vida a les seves creacions, incloses aquestes braves que ja s’han convertit en la nostra nova obsessió. El mètode Blumenthal, que ell adopta, és una autèntica solució tècnica que canvia totalment la textura final de la patata, elevant-la a una categoria superior i deixant enrere les braves que coneixíem fins ara.
Consisteix en un procés de tres passos que pot semblar laboriós, però que garanteix un resultat espectacular i que totes hauríem de conèixer. Primer, les patates es bullen amb cura fins a aconseguir una tendresa perfecta, gairebé a punt de desfer-se. Després, i aquí rau un dels grans trucs secrets que les fan realment especials, es congelen. Aquesta etapa és crucial, ja que la congelació provoca que la humitat de l’interior es cristal·litzi, trencant l’estructura interna de la patata i preparant-la de manera definitiva per a un cruixent absolutament inigualable.
Aquesta és la clau. La propera vegada que bullim patates per fregir, hem de recordar aquest pas. La diferència és abismal, us ho prometo.
Finalment, les patates bullides i congelades es fregeixen. Aquest darrer pas, després de la preparació prèvia, és el que permet obtenir una capa exterior impecable, gairebé com un vidre cruixent, mentre que l’interior manté una suavitat i cremositat espectaculars. És un joc de contrastos que enganxa. Adrià mateix assegura que són una autèntica «obra d’art», i ho fa amb la humilitat d’un geni que sap reconèixer la saviesa d’altres, demostrant que fins i tot els més grans beuen de la inspiració exterior. És la solució definitiva per a aquelles que busquem la brava perfecta, un plat que transcendeix la simple tapa i es converteix en una experiència imprescindible.
L’impacte en la nostra cuina diària: El llegat dels grans xefs
Aquesta revelació de Ferran Adrià no és només una anècdota culinària; és una autèntica lliçó sobre com la gastronomia d’elit pot inspirar els nostres plats més senzills i quotidians. Ens demostra que la innovació no té límits i que, fins i tot un plat tan arrelat en la nostra cultura com les patates braves, pot ser portat a un altre nivell amb enginy i una bona tècnica. És un recordatori que els grans mestres de la cuina continuen explorant, fins i tot fora dels seus restaurants amb estrella, i que nosaltres podem aprendre dels seus secrets millor guardats.
És el que anomenem la democratització de la cuina d’autor. Abans, tècniques com aquesta quedaven relegades a laboratoris gastronòmics, però ara, gràcies a xefs com Adrià que comparteixen el seu coneixement, podem aplicar aquests principis a casa. Això eleva el llistó de la cuina casolana, fent-nos sentir que podem recrear petits miracles culinaris. Qui hauria dit que el camí cap a les millors braves passaria per un congelador? (Nosaltres no, la veritat, però ara ja no hi ha marxa enrere.)
No deixis escapar aquest truc essencial
Si sempre has somiat amb elevar les teves sessions culinàries a casa, si la idea de sorprendre els teus convidats amb unes braves virals et motiva, aquesta és la teva oportunitat de fer-ho de la mà d’un dels grans. No és un simple truc de cuina qualsevol; és un mètode que garanteix resultats professionals i que et farà repensar tot el que sabies sobre les patates fregides i la seva preparació. Imagina’t poder servir unes braves que el mateix Ferran Adrià consideraria una autèntica obra mestra. (Preparar-te per la pluja de compliments és part de l’experiència, avís.)
Així que la propera vegada que et disposis a preparar unes braves, recorda el secret ocult del mètode Blumenthal, validat per l’incomparable Ferran Adrià. Aquesta informació no només et farà triomfar a la taula, sinó que et posicionarà com una autèntica entesa de la cuina, algú que sap anar més enllà dels mètodes convencionals. Sense dubte, valia la pena parar l’scroll per descobrir aquest coneixement imprescindible que canviarà el teu repertori culinari. Quines altres meravelles culinàries ens tindran preparades els nostres xefs preferits?