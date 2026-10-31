Arrasa en Mercadona el aperitivo más castizo y gourmet de este Fin de Año

Nosotros lo sabemos bien: la cuenta atrás para la cena de Fin de Año ya ha comenzado y los nervios están a flor de piel.

Queremos ser las anfitrionas perfectas, pero el tiempo juega en nuestra contra.

A estas alturas, la idea de pasarnos la tarde del 31 de diciembre encerradas en la cocina preparando canapés complicados nos seduce más bien poco.

Buscamos soluciones rápidas, que parezcan de lujo y que, sobre todo, sean una auténtica ganga para nuestro bolsillo.

Y aquí es donde entra en juego nuestro radar de novedades y clásicos imprescindibles.

Hemos encontrado en los lineales de la cadena valenciana el salvavidas gastronómico que tu mesa necesita para despedir el 2025.

El tesoro oculto en el pasillo de los encurtidos

No es una novedad rimbombante, es algo mejor: un clásico reinventado.

Hablamos de las Berenjenas de Almagro Ensaladas de la marca Conservas Manchegas Antonio.

Este producto, que quizás has pasado por alto en tu compra semanal, se ha convertido en el «must have» de los aperitivos navideños de última hora.

Se trata de una opción gourmet con Indicación Geográfica Protegida (IGP) que aporta ese toque de distinción sin esfuerzo.

Su precio es imbatible para la calidad que ofrece: 3,59 euros el tarro de vidrio.

Una inversión mínima para un entrante que rinde muchísimo y que entra por los ojos solo con servirlo.

Ojo, porque aunque suelen tener stock, en estas fechas los productos listos para comer son los primeros en volar de las estanterías.

Un diseño de sabor único: el «Sandwich» técnico

Estas berenjenas no son un encurtido cualquiera; son pequeñas joyas gastronómicas elaboradas con una receta tradicional manchega que nunca falla.

El aliño es la clave de todo.

Combinan vinagre, aceite de oliva, cominos, ajos y pimentón, logrando un equilibrio perfecto entre acidez y sabor especiado.

En cuanto al formato, vienen en un tarro de vidrio de 640 gramos (peso neto escurrido), una cantidad generosa perfecta para una mesa de 4 a 6 comensales si lo usas de picoteo.

Su textura es lo que realmente enamora: carnosas por fuera pero tiernas por dentro, manteniendo ese punto crujiente que denota frescura.

Lo mejor es su funcionalidad inmediata.

Solo tienes que abrir, escurrir ligeramente y emplatar; cero complicaciones para un resultado de diez.

Por qué es el aperitivo perfecto para Fin de Año

En las cenas de Navidad, tendemos a abusar de grasas, hojaldres y salsas pesadas.

Nuestro paladar pide a gritos un descanso entre plato y plato.

La acidez natural de la berenjena de Almagro actúa como un limpiador del paladar excepcional.

Es refrescante, ligera y prepara el estómago para el plato principal, ya sea cordero, besugo o lo que tengas planeado.

Además, es una opción baja en calorías.

Si estás cuidando la línea antes de los excesos del Roscón de Reyes, este es tu aliado perfecto para picar sin remordimientos.

Cómo servirlas para parecer una chef experta

Aunque solas están deliciosas, nosotros siempre buscamos darle ese giro «chic» que sorprenda a los invitados.

La versatilidad de este producto es infinita y permite jugar con texturas y sabores.

Aquí tienes tres formas rápidas de presentarlas:

Al estilo clásico: Simplemente partidas por la mitad con un chorrito de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de buena calidad por encima.

Simplemente partidas por la mitad con un chorrito de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de buena calidad por encima. La tapa marinera: Coloca una anchoa del Cantábrico sobre la berenjena; el salado de la anchoa y el ácido del encurtido crean una explosión de sabor brutal.

Coloca una anchoa del Cantábrico sobre la berenjena; el salado de la anchoa y el ácido del encurtido crean una explosión de sabor brutal. El «montadito» manchego: Sirve un trozo de berenjena sobre un cuña de queso curado; el contraste lácteo suaviza la intensidad del vinagre.

De esta manera, conviertes un tarro de conservas en una bandeja de canapés digna de restaurante.

El truco del maridaje: la técnica «Macarena Shoes»

Ya tenemos el aperitivo estrella, pero ¿con qué lo acompañamos para que la experiencia sea redonda?

Este producto pide a gritos un compañero de baile que esté a la altura pero que no le reste protagonismo.

Nosotros te recomendamos encarecidamente que también fiches las «Regañás» de sésamo que vende Mercadona.

Son el soporte crujiente ideal para este tipo de encurtidos.

Y si hablamos de bebida, nada de refrescos azucarados.

Este aperitivo se eleva al infinito con una copa de vino blanco muy frío, tipo Verdejo o Albariño.

Si eres más de tintos, busca uno joven y afrutado que no «se pelee» con el vinagre.

Incluso una cerveza bien tirada es una compañera de viaje fantástica para este bocado castizo.

Validación de precio: lujo accesible

Piénsalo fríamente.

Una bandeja de ibéricos decente se te va a los 20 euros.

Unos langostinos, por muy congelados que sean, suben la factura considerablemente.

Por 3,59 euros, tienes un entrante con denominación de origen, saludable y diferente.

Es la definición de compra inteligente.

Estamos democratizando el «buen comer» sin necesidad de dejarnos el sueldo en el supermercado.

Al final, lo importante es disfrutar de la compañía sin angustias financieras ni logísticas.

Corre que vuela: la fiebre de último minuto

Te lo advertimos desde ahora.

Los días 30 y 31 de diciembre, Mercadona se convierte en un campo de batalla.

La gente busca desesperadamente cosas listas para servir.

Las berenjenas de Almagro son un producto de fondo de armario (o de despensa, más bien dicho) que muchos querrán llevarse en masa.

No esperes a la tarde de Fin de Año para ir a buscarlas.

Asegúrate tu tarro ahora y respira tranquila sabiendo que el aperitivo está resuelto.

Es un pequeño gesto que te ahorrará estrés y te garantizará el aplauso de tus cuñados, que siempre son los críticos más exigentes.

Y escucha, si al final sobran (que lo dudamos mucho), se conservan genial en la nevera para el vermut del día de Año Nuevo, cuando nadie tiene ganas de cocinar nada de nada.