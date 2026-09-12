OpenAI presenta la seva solució al misteri matemàtic de 90 anys: 10.000 agents IA en 88 hores

Durant 90 anys, un dels reptes més grans de la ciència ha desafiat les ments més brillants del planeta. Era un mur invisible, una barrera que cap humà havia pogut trencar del tot. Un misteri matemàtic que semblava inabastable.
Aquest “sacre sant” de les matemàtiques no era només un caprici intel·lectual. Afectava directament com entenem el vol d’un avió o el flux d’un riu. Era un dels set Problemes del Mil·lenni. Cada un estava dotat originalment amb un premi d’un milió de dòlars. Ara, una solució definitiva podria estar més a prop que mai.
La revelació que ho canvia tot
Ara, OpenAI, el gegant que ha revolucionat la intel·ligència artificial, afirma haver desxifrat l’enigma. Parlem de les equacions de Navier-Stokes. És un fonament de la dinàmica de fluids que podria canviar la nostra comprensió de la realitat física. I la solució? Va arribar de la mà de 10.000 agents d’IA, treballant sense parar durant 88 hores.
Segons la companyia, han demostrat que les equacions tridimensionals de Navier-Stokes poden desenvolupar una singularitat en temps finit. Això vol dir que un fluid, per més “suau” que comenci, podria arribar a un punt on el seu comportament es torna impredictible. Trenca la continuïtat que esperàvem.
El cor del misteri matemàtic
Aquestes equacions són la clau per entendre fenòmens tan quotidians com l’aigua al voltant d’un vaixell. També expliquen l’aire que envolta un avió. El Clay Mathematics Institute resumia el cor del problema amb una pregunta: si un fluid tridimensional comença regular, les equacions garanteixen que es comportarà “suaument” per sempre?
La “proposta de solució” d’OpenAI sosté que la resposta pot ser negativa. El seu teorema construeix una solució que comença amb velocitat zero i acaba desenvolupant una velocitat no acotada en un temps finit. Tot això, mentre l’energia cinètica total es manté uniformement limitada. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la complexitat).
La imatge física que emergeix d’aquestes matemàtiques és sorprenentment visual. El mecanisme fonamental és un vòrtex el nucli del qual gira, es contrau radialment i s’allarga. Mentrestant, la velocitat creix sense parar. Pensa en un filament que s’estira i s’aprima progressivament. És una mena d’espagueti matemàtic de fluid giratori.
La regió on succeeix tot això es torna cada vegada més diminuta al mateix temps que les velocitats es disparen. Encara més contraintuïtiu: tot i que la velocitat màxima tendeix a fer-se il·limitada, l’energia cinètica associada al nucli pot tendir a zero. El volum on es concentra el moviment extrem es contrau tan de pressa que ambdues coses poden passar simultàniament. No és una explosió convencional; és una catàstrofe matemàtica confinada en una regió que pràcticament desapareix.
La IA, l’arquitecta del coneixement
Però l’impacte d’aquest anunci va molt més enllà de la dinàmica de fluids. Aquesta proesa planteja una pregunta fonamental per al futur de la ciència: qui (o què) és capaç de generar coneixement matemàtic nou? Estem veient un canvi de paradigma radical davant els nostres ulls.
OpenAI assegura que els 10.000 agents coordinats van assolir la solució en 88 hores utilitzant un model intern de pròxima generació. És “significativament més capaç” que el conegut GPT-6 Astra. El sistema no es va limitar a suggerir idees; va participar en la construcció de l’arquitectura matemàtica necessària per completar la prova. Això ens situa en un escenari totalment nou.
El que hem presenciat no és només la resolució d’un enigma. És la prova que la intel·ligència artificial ja no és només una assistent, sinó una arquitecta de coneixement. I això ens canvia a nosaltres, i la ciència per sempre.
La demostració de 166 pàgines, a més, ha estat formalitzada en Lean. És un assistent de demostració que permet expressar arguments matemàtics en un llenguatge formal susceptible de comprovació mecànica. Això no converteix automàticament una afirmació científica en veritat irrefutable. Però proporciona una via addicional imprescindible per detectar inconsistències lògiques. És un doble control contra l’error.
La controvèrsia que no podíem preveure
És important subratllar que, tot i el soroll de l’anunci, el Clay Mathematics Institute encara continua presentant Navier-Stokes entre els seus problemes oberts. Les regles exigeixen un procés molt més ampli que la simple publicació d’un manuscrit. La demostració ha de resistir l’intent sistemàtic d’altres experts per destruir-la.
L’anunci, a més, arriba acompanyat d’una disputa sobre prioritat científica. Els matemàtics Levent Alpöge i Tristan Buckmaster havien treballat en problemes estretament relacionats sobre la formació de singularitats. També van usar la intel·ligència artificial. OpenAI ha felicitat els dos investigadors i sosté que els seus equips no van tenir accés als treballs d’Alpöge i Buckmaster abans de la seva publicació.
La distinció matemàtica també importa. OpenAI afirma que les seves demostracions difereixen substancialment de les d’Alpöge i Buckmaster. Assenyalen diferències en els resultats relatius a les equacions d’Euler, incloent la presència o absència de forces externes. No és simplement una duplicitat de proves, sinó una exploració paral·lela que podria donar lloc a avenços múltiples.
La frontera entre eina, col·laborador i potencial competidor intel·lectual es torna molt menys nítida. Què significa realment la prioritat científica quan investigadors humans treballen amb models que, al seu torn, poden millorar a partir d’enormes quantitats d’interacció humana? Aquesta és una qüestió que probablement sobreviurà fins i tot al propi problema de Navier-Stokes.
Un futur reescrit per la IA
Si la prova supera el rigorós procés de validació, el seu significat històric podria anar molt més enllà de la dinàmica de fluids. Estaríem davant una demostració extraordinàriament complexa. Ha estat produïda essencialment per una comunitat artificial de milers d’agents. Una comunitat capaç d’explorar, corregir i formalitzar matemàtiques que durant dècades han estat fora de l’abast d’una solució completa humana. Aquest és un avenç que ens obliga a replantejar-ho tot.
Estem davant un moment crucial, una fita que redefineix la nostra relació amb la intel·ligència. El que hem llegit avui és imprescindible. Entendre aquest canvi és clau per al nostre futur i el nostre planeta. Estem preparats per al que ve? La revolució ja és aquí.