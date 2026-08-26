El preu del petroli no remunta i colpeja Neom: el problema que l’Aràbia Saudita no esperava

Imagina una ciutat que desafia les lleis de la física, una utopia de miralls gegants en ple desert. L’Aràbia Saudita va somiar amb Neom, un projecte faraònic de milers de milions de dòlars.
Aquesta visió, que havia de redefinir el futur urbà global, ara trontolla amb força. Un problema inesperat, i silenciosament letal, amenaça d’esborrar la seva ambició més gran. Parlem de diners, de poder i de la dura realitat global.
La gran amenaça inesperada
No és una nova guerra. Tampoc una caiguda sobtada dels mercats tecnològics. La raó que un dels països més rics del món hagi de retallar dràsticament les seves aspiracions és molt més fonamental.
És la ironia del destí, un gir inesperat. El seu propi salvavides econòmic s’ha convertit en una càrrega imprevista. I aquesta crisi silenciosa ens impacta a tots, directament o indirectament. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la seva duresa).
El culpable és el preu del petroli. Aquella font inesgotable de riquesa ara és un llast que posa en perill el futur d’una nació sencera. De superar els 100 dòlars el barril el 2022, amb prou feines ara arriba als 70 dòlars el març del 2025.
Aquesta davallada és un cop brutal al cor financer de l’Aràbia Saudita. El seu impacte és definitiu sobre projectes que semblaven intocables. La realitat s’ha imposat a la fantasia de Neom.
Un dèficit que ho canvia tot
La Visió 2030 de l’Aràbia Saudita tenia un objectiu claríssim. Volien deixar enrere la seva dependència històrica del cru, diversificar l’economia i construir un futur sostenible. Però el mercat global ha tingut altres plans.
Ni els esforços intensos de l’OPEP+ per augmentar la producció han aconseguit revertir la tendència a llarg termini. La geopolítica, l’auge imparable de les energies renovables i fins i tot bloquejos com el de l’estret d’Ormuz han contribuït a la seva fragilitat.
El preu del barril s’ha mantingut tossudament estable entre els 70 i els 90 dòlars. Una xifra que és insuficient per als seus projectes. Malgrat alguns alts i baixos, la recuperació esperada ha estat lenta i, finalment, ineficaç. Aquest és un error de càlcul que ara passen factura.
Aquesta davallada d’ingressos té un impacte directe i brutal en el pressupost del país. S’estima una retallada de la despesa de més del 3,7% anual per al 2025. Una xifra que ens recorda la magnitud real del problema financer.
Les autoritats saudites havien projectat ingressos molt més alts per finançar els seus plans ambiciosos. El resultat? Un dèficit significatiu de 27.000 milions de dòlars en els comptes públics, que augmenta amb cada barril venut.
Per entendre la magnitud, el govern havia pressupostat una despesa de 342.000 milions de dòlars per al 2025. Esperava recuperar uns 315.000 milions només d’ingressos petroliers. El que ha passat és que no s’ha arribat ni de lluny a aquesta xifra.
El que ningú esperava és que la mateixa font de la riquesa acabés sent la gran amenaça. Això és un problema majúscul per a qualsevol projecte.
Monica Malik, economista en cap del Abu Dhabi Commercial Bank, ja ho advertia clarament al Financial Times. Una caiguda més “pronunciada i sostinguda del preu del petroli” requeriria “una reducció més profunda de la despesa governamental”.
També anticipava “un ajustament i recalibració addicionals en els plans d’inversió fora de pressupost”. Aquestes paraules no són buides. Impliquen una revisió total de les expectatives. El nostre món està canviant més ràpid del que pensem.
És un clar avís. Fins i tot els plans més ambiciosos poden ser desmantellats per forces econòmiques invisibles. L’era de la bonança sense fre s’ha acabat per a Neom. (I els grans projectes també ho noten).
Retallades i nous compromisos
No és la primera vegada que Neom veu com les seves ambicions es modifiquen dràsticament. Ja fa un any, les expectatives de construir un edifici de 170 km de llarg, conegut com The Line, es van reduir a només 2,7 km per al 2030.
En aquella ocasió, també es va cancel·lar la construcció d’una planta dessaladora que havia de garantir l’aigua potable de la nova ciutat. Aquells primers talls venien del mal rendiment financer del Fons Públic d’Inversió saudita, segons el Wall Street Journal, i per certes “maniobres de comptabilitat creativa”.
Ara, la situació és molt més crítica i generalitzada. Amb un munt d’obres a mig construir i uns ingressos compromesos per la caiguda del petroli, el govern saudita té una única via: atraure la màxima quantitat d’inversions externes possibles. És una veritable fugida cap endavant.
D’aquesta necessitat desesperada sorgeixen els compromisos per convertir l’Aràbia Saudita en seu de grans esdeveniments. Parlem dels Jocs Asiàtics d’Hivern el 2029 (ara posposats sense data), l’Expo 2030 a Riad i la Copa Mundial de futbol el 2034. Aquestes són decisions de risc.
Aquests nous grans compromisos, paradoxalment, forçaran encara més retallades als projectes turístics més emblemàtics de Neom. Els recursos ara es desviaran de la ciutat del futur cap a la construcció dels estadis i infraestructures futuristes necessàries per al Mundial.
La solució a un problema de liquiditat acaba creant un nou problema de prioritats. Els grans edificis futuristes hauran d’esperar, o directament canviar el seu propòsit original. Els equipaments ja construïts es reorientaran a altres usos. És la dura realitat d’una economia global.
El futur incert de Neom
El temps s’esgota per a Neom tal com el coneixíem. La visió original, aquella utopia del desert que ens fascinava a tots, s’esfuma davant dels nostres ulls. Els recursos que sostenien el somni ara es desvien per una nova prioritat ineludible.
Estem observant una recalibració massiva de la visió de tot un país. Les prioritats han canviat radicalment i amb una urgència que no admet dubtes. El futur de Neom depèn ara de factors que l’Aràbia Saudita ja no pot controlar directament.
Aquesta és una lliçó imprescindible sobre la volàtil economia global. Els somnis més grans, els projectes més faraònics, són vulnerables a les forces del mercat. Avui, la realitat ha colpejat amb una força implacable. Els plans han de canviar.
Has descobert el secret darrere de la frenada d’un dels projectes més ambiciosos de la història. Ara entens la veritable força que mou (o atura) el nostre món. Què significarà això per a altres megaconstruccions a l’horitzó global?