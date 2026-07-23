Segons el veterinari Carlos Gutiérrez, el cartró és ideal per a gats: aïlla del fred, redueix l’estrès i és una joguina

Gastem una fortuna en llits de disseny i rascadors sofisticats que el nostre felí ignora completament des del primer minut. Sí, nosaltres també vam al·lucinar quan vam veure que preferia la caixa del paquet abans que el regal car.
Un estudi conductual i les declaracions d’un prestigiós expert han posat fi al debat que divideix els amants dels animals a tot el país. La solució real estava al traster.
El refugi secret que protegeix del fred i calma la ment
El conegut veterinari Carlos Gutiérrez ha revelat que el secret més ben guardat dels felins domèstics s’amaga en un material tan humil com el cartró.
Lluny de ser un simple passatemps passatger, aquest element quotidià actua com un escut tèrmic perfecte per regular la seva temperatura corporal sense gastar ni un sol euro.
La clau principal radica en la termoregulació i en la necessitat instintiva de buscar espais tancats que disminueixin dràsticament els nivells d’ansietat diària.
L’expert adverteix que és obligatori revisar el material i retirar sempre les grapes metàl·liques abans de deixar que l’animal interactuï amb el cartró.
Els gats necessiten mantenir una temperatura corporal òptima que oscil·la entre els 30 i 36 graus, un repte constant durant els mesos més freds de l’any.
En introduir-se en una caixa, el cartró aïlla tèrmicament l’entorn de l’animal, reduint de manera immediata els nivells de cortisol i accelerant la seva adaptació a la llar.
Una solució ecològica a l’abast de tothom
Aquesta preferència ancestral imita els refugis naturals dels felins en estat salvatge, aportant una sensació de seguretat inqüestionable enfront de qualsevol estímul exterior.
Gatificar la llar no exigeix inversions desorbitades, sinó comprendre la psicologia bàsica de la nostra mascota per garantir el seu benestar físic i mental a llarg termini.
Reutilitzar els embalatges de les nostres compres en línia es converteix així en l’estratègia definitiva per cuidar de la seva salut sense comprometre l’economia familiar.
T’imagines quants problemes de comportament s’evitarien simplement entenent aquesta senzilla necessitat d’espai i calor?