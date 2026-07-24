Oftalmòloga veterinària desmenteix un mite: els gossos distingeixen blaus i grocs, no només blanc i negre

El saló de casa és un misteri constant. Qui convivia sota el mateix sostre amb un gos aprèn aviat que la nostra mirada i la seva habitaran planetes completament diferents.
Durant dècades, hem repetit com a lloros una mentida monumental sobre la visió de les nostres mascotes. (Sí, nosaltres també vam donar per bona la milonga dels tons grisos).
La trampa del blanc i negre
Parlar d’animals és fàcil, però sacsejar els fonaments del que crèiem saber sobre la seva anatomia ocular és un altre nivell de supervivència evolutiva. Els experts portaven anys callant davant d’un error de bulto que avui per fi surt a la llum.
La investigació recent ha destapat el pastís. No és veritat que els cans visquin en una pel·lícula antiga de cinema mut, sinó que posseeixen una obra mestra de l’adaptació visual dissenyada per caure en el crepuscle.
Estem parlant de les revelacions de la reconeguda oftalmòloga veterinària Laura Muñoz, una autoritat que descol·loca qualsevol especialista en comportament animal. El seu estudi desmantella el major bulo de la història de les nostres mascotes.
Ulls amb segell evolutiu
Les anàlisis recents revelen que la retina d’un gos compta amb dos tipus de cèl·lules receptores de color, conegudes com a cons, davant dels tres que tenim els humans. Els especialistes van calcular cada matís lumínic utilitzant proves científiques avançades.
El disseny ocular dels cans destaca per la seva capacitat per distingir amb absoluta nitidesa els tons blaus i els grocs. Un sistema pensat per captar el moviment a la gespa en escenaris de baixa il·luminació.
No obstant això, el gran secret de la seva visió —i del seu desconcert diari amb les nostres joguines— rau en un fall cromàtic que avui ens deixa sense alè. Els gossos són incapaços de processar el vermell i el verd, confondre’ls en una escala apagada.
Quan li compres una pilota vermella brillant per jugar a la gespa, l’animal no veu el color vibrant que tu imagines. L’escena es converteix en un repte de contrast on l’esquema visual del can depèn exclusivament de la intensitat de la llum.
El veritable valor del descobriment
Que els nostres millors amics tinguin un espectre reduït no significa que el seu món sigui avorrit. Al contrari, serveix com el major reflex d’una evolució perfecta que prioritza la supervivència nocturna per damunt de la paleta d’un pintor.
Gràcies a aquesta aclariment oftalmològic, entenem millor com reaccionen davant de certs estímuls quotidians que canvien el rumb de la seva educació.
¿Sabies que moltes de les joguines modernes ignoren aquesta realitat biològica i confonen els animals? Al final, conèixer com funciona el seu cervell ha estat sempre la millor forma de cuidar-los millor.
La propera vegada que llancis una pilota al parc, recorda que sota aquest joc hi ha milions d’anys d’evolució intentant descifrar el paisatge. ¿T’esperaves que la ciència anés a desmuntar la mentida més famosa dels gossos?