Descobreix les insòlites mascotes que els romans van triar com a companys, lluny de gats i peixos

El vincle entre els humans i els animals no és una invenció del segle XXI. A l’Antiga Roma, la convivència amb espècies domèstiques era molt més profunda del que els llibres de text ens expliquen habitualment.
Mentre que avui ens obsessionem amb el gos de raça perfecta o el gat de moda, el romà mitjà buscava alguna cosa diferent. Buscaven un estatus, una companyia inusual i, de vegades, una protecció que anava molt més enllà del convencional.
La jerarquia de l’afecte a la domus
No tots els animals eren tractats per igual a les grans vil·les. Els gossos, per descomptat, ocupaven un lloc privilegiat. No només eren companys de jocs, sinó els guardians definitius de la propietat privada.
Existien races específiques per al pasturatge i d’altres dedicades exclusivament a la cacera. Molts mosaics trobats a Pompeia ens mostren advertències clares: Cave Canem (compte amb el gos). Era el sistema d’alarma més efectiu de l’època.
Però el veritable estatus arribava amb les mascotes exòtiques. Tenir un animal que no fos autòcton de la península itàlica era la manera definitiva de cridar al món que tenies prou diners per portar-lo des de les províncies més llunyanes de l’Imperi.
Els romans de classe alta sentien una debilitat especial per les aus parlants. Els lloros, portats des de l’Índia, eren tractats amb un luxe extrem, comptant fins i tot amb gàbies de plata o marfil. Això sí que era exhibir riquesa.
Més enllà del domèstic: passions perilloses
El concepte de perillositat era força flexible a Roma. Si avui ens escandalitzem per veure algú amb una serp, per a un ciutadà d’alta alcúria allò podia ser un símbol de refinament i exotisme absolut.
Les aus rapinyaires també gaudien de gran popularitat. No eren simples mascotes; eren extensions del caçador. Cuidar-les requeria una destresa tècnica que es transmetia de pares a fills, convertint-se en un ritual familiar constant.
I què passava amb els gats? Contràriament a la creença popular que eren adorats com a Egipte, a Roma eren vistos més aviat com a caçadors funcionals. La seva labor principal era mantenir els graners lliures de plagues, una utilitat que valoraven per sobre de la companyia silenciosa.
El dolor de la pèrdua: els epitafis
Si encara dubtes que els romans estimaven els seus animals, només has de llegir les seves làpides. Sí, has llegit bé. L’arqueologia ens ha regalat troballes commovedores d’inscripcions funeràries dedicades exclusivament a les seves mascotes.
En aquestes pedres, els amos expressaven un dolor esquinçador. Descrivien els seus gossos com a companys inseparables o amics fidels que mai van fallar. És un reflex cru de la nostra pròpia humanitat (al final, no hem canviat tant en dos mil·lennis).
Aquest comportament demostra que la psicologia darrere l’afecte animal és una constant humana. No importava si eres un senador o un comerciant; la presència d’un animal a casa suavitzava les dureses d’una vida marcada per la guerra i la política.
El secret més ben guardat de Roma
Sabies que molts dels noms que posem avui als nostres gossos provenen directament del llatí o dels costums d’aquella època? La tradició d’humanitzar l’animal de companyia va néixer, en gran mesura, sota el sostre de les cases romanes.
Avui, quan compartim la nostra vida amb un gat o un gos, estem replicant un gest que té més de dos mil anys d’antiguitat. És una tradició silenciosa que connecta el nostre present amb els grans personatges de la història.
Al final, les comoditats canvien, però la necessitat de tenir algú esperant darrere de la porta segueix sent el motor que mou la nostra casa. Quin creus que hauria estat la teva mascota ideal si haguessis nascut a la Roma Imperial?