Descobreix la curiosa i mortal història dels tastadors de menjar a les corts reials

Si alguna vegada has sentit que la teva jornada laboral és un malson, és moment que coneguis una realitat que posa els pèls de punta. Al llarg dels segles, hi va haver persones el propòsit únic de les quals era evitar que reis i emperadors acabessin els seus dies enverinats. El seu sou era un privilegi, però la seva assegurança de vida no existia: eren els tastadors de menjar reials.
No estem parlant d’una llegenda urbana extreta d’un guió de cinema. La figura del tastador de confiança va ser una peça clau en les corts més poderoses del món antic i medieval. Mentre el monarca s’asseia a gaudir d’un festí, un altre individu vivia l’angoixa de saber que el seu paladar era l’última barrera entre la corona i una mort agònica.
La ruleta russa al plat
La mecànica era tan simple com brutal. Abans que el sobirà provés qualsevol mos, l’encarregat del tast havia d’ingerir una porció de cada plat. No es tractava de gaudir els sabors, sinó d’esperar pacientment que els efectes del verí —si és que hi era present— fessin la seva feina al cos del tastador.
El marge de temps era el veritable terror d’aquests treballadors. Alguns verins actuaven de forma fulminant, provocant un col·lapse en segons, mentre que altres substàncies tòxiques, com l’arsènic, podien trigar hores a mostrar els seus senyals més foscos. Imagina estar assegut al costat de la taula del rei, fingint calma, mentre el teu interior comença a reaccionar davant una substància letal.
Aquesta pràctica no es limitava al menjar sòlid. Les begudes eren el vehicle preferit per als intents d’assassinat, per la qual cosa el tastador també havia de supervisar i beure de la copa reial abans que el monarca, enfrontant-se a un risc constant.
Un ofici d’elit o una sentència de mort?
Encara que el lloc podia comportar certs privilegis socials, la realitat és que el tastador vivia sota una pressió insuportable. En moltes corts, aquest càrrec estava reservat per a persones d’absoluta confiança, sovint servidors amb anys de lleialtat, encara que això no garantia que el mateix rei no sospités d’ells en algun moment crític.
El més irònic d’aquest ofici era la seva naturalesa paradoxal. Si el tastador sobrevivia, el rei podia menjar; però si el tastador queia fulminat, el monarca se salvava, sacrificant una vida humana per mantenir el seu poder. La jerarquia era clara: el tastador era una peça d’escacs prescindible, un escut humà davant les intrigues palatines.
L’evolució del verí a l’ombra
Amb el pas del temps, els mètodes dels assassins es van tornar cada vegada més sofisticats. No es limitaven a posar substàncies als guisats; van començar a fer servir verins d’acció lenta, vapors tòxics en els utensilis o fins i tot el contacte físic a través de peces enverinades. Això va obligar que els tastadors es convertissin en experts a detectar qualsevol irregularitat en el color, l’olor o fins i tot la temperatura dels plats.
És fascinant com la paranoia dels governants va impulsar una especialització tan extrema. No només buscaven algú amb bon paladar, sinó veritables investigadors de cuina que poguessin anticipar qualsevol amenaça abans que fos massa tard. La història de la gastronomia reial és, en gran mesura, la història de com evitar l’enverinament sistemàtic.
Per què ens continua fascinant avui?
Potser ens atreu aquest ofici perquè representa la por més primitiva: la traïció des d’on menys t’ho esperes. En un entorn de banquets i luxe desmesurat, el menjar que havia de ser el plaer més gran es transformava en l’arma més perillosa. Ens recorda que, sense importar quant de poder acumuli una persona, tots som vulnerables davant un simple mos malintencionat.
Afortunadament, avui dia els nostres riscos a la taula es limiten a una mala digestió o una al·lèrgia inesperada. Però en llegir sobre aquests tastadors, no podem evitar pensar en la tensió que devia regnar en aquelles taules llargues i silencioses, on cada glop era un acte de fe. T’hauries atrevit a acceptar aquesta feina si t’haguessin ofert una vida de luxes a canvi de posar la teva vida en joc cada dia?
La propera vegada que vagis a un restaurant, agraeix la tranquil·litat de saber que no necessites ningú que provi el teu menjar abans que tu. La història, una vegada més, ens regala una lliçó sobre com la paranoia i el poder han modelat els racons més foscos del nostre passat.