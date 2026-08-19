Egiptòlegs desenterren un tresor històric: 3 tombes rupestres d’un destacat líder de la XVIII dinastia

L’arena del desert guarda secrets que desafien el temps. Cada palada d’un arqueòleg pot reescriure la història, canviar tot el que creiem saber.
Però quan aquestes troballes afecten una de les civilitzacions més poderoses i enigmàtiques de la humanitat, l’impacte es multiplica. Parlem d’un moment on la nostra pròpia percepció del passat es posa en dubte.
Recentment, una missió arqueològica egípcia ha fet saltar totes les alarmes. Han descobert un tresor sota el sorra que és, senzillament, imprescindible.
Han desenterrat tres tombes rupestres inèdites a la necròpolis de Bubasteion, a Saqqara. Aquestes càmeres funeràries, datades de la XVIII dinastia de l’Imperi Nou, obren una finestra única a una era de faraons llegendaris.
El descobriment que redefineix l’Imperi Nou
Aquest èxit excepcional, confirmat pel Ministeri de Turisme i Antiguitats d’Egipte, s’ha produït al sector oriental de l’escarpament de la zona. Les tombes es troben una al costat de l’altra, compartint la peculiar tècnica d’excavació en roca calcària.
No estem parlant de personatges menors. Aquests enterraments pertanyen a un alt funcionari, un influent comerciant i un administrador, tots ells figures clau en la vida social i administrativa d’aquella època. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la magnitud de la troballa).
La vida social de l’antic Egipte, just com si la visquéssim avui, s’obre davant dels nostres ulls. Això és el que busquem, la veritat oculta.
El Consell Suprem d’Antiguitats d’Egipte ha explicat que el conjunt amplia el registre de tombes privades en una necròpolis dedicada a alts càrrecs. És una peça més al trencaclosques d’un període que va incloure governants tan cèlebres com Tutankamon i Akhenaton.
Mentuhotep: El líder militar i administrador
La primera de les tombes pertany a Mentuhotep, un personatge d’una influència brutal. Els seus títols són la prova irrefutable del seu poder: príncep hereditari, alcalde, seguidor del rei, supervisor de terres estrangeres i, atenció, supervisor de l’exèrcit de la ciutat de Khebshit.
Aquesta combinació de funcions civils i militars era força habitual entre els alts càrrecs de l’Imperi Nou. Les parets nord de la seva tomba, plenes d’escenes de portadors d’ofrenes i caceres, mostren una representació de Mentuhotep assegut al costat de la seva mare, Aahhotep. El pou funerari no es va acabar, però els arqueòlegs ja preveuen reprendre l’excavació la propera temporada. La història continua escrivint-se.
Bar-em-Waya: El comerciant que va registrar la seva família
La segona tomba ens porta a Bar-em-Waya, conegut també com a Samut. La seva professió era cap de comerciants del temple de Ptah. Aquesta troballa és un secret revelat sobre la vida familiar de l’antic Egipte.
La seva càmera funeraria conserva els noms de la seva esposa, Toy (amb el títol de senyora de la casa), i de la seva mare, Atbio (cantora del déu Amón). Fins i tot hi ha un registre dels seus quatre fills, tot i que els seus noms no han transcendit oficialment. Per al Ministeri de Turisme i Antiguitats, és un registre familiar complet que ofereix una imatge poc comuna de la vida social d’una família benestant de l’Imperi Nou. Una autèntica càpsula del temps.
Nehsi: El vincle amb l’Orient Pròxim
La tercera tomba, tot i estar en pitjor estat de conservació, pertany a Nehsi, qui ostentava el càrrec de supervisor de la casa. Les inscripcions que han sobreviscut també identifiquen la seva esposa, Neferutah, amb el mateix títol de senyora de la casa.
Però la clau definitiva d’aquesta tomba és un fragment de columna. Conté un text jeroglífic que esmenta el retorn d’un comandant des de Nahrin, al nord de Síria. Aquesta dada aporta una evidència imprescindible dels vincles que Egipte mantenia amb la regió de l’Orient Pròxim durant la XVIII dinastia. Una connexió que reforça el panorama geopolític de l’època.
Aquesta sèrie de descobriments no és només una anècdota. És la solució a moltes preguntes sobre com s’estructurava la societat egípcia, com es barrejaven els poders civils i militars i quines eren les seves relacions amb altres cultures. El treball d’aquests egiptòlegs ens regala una imatge més nítida i complexa d’una de les civilitzacions més grans de la història.
La pròxima temporada d’excavacions promet encara més revelacions. No et despistis, el passat té molt a dir-nos i mai deixem de sorprendre’ns. No és una decisió intel·ligent llegir sobre el que el temps ens revela?