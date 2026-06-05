Descobreixen a l’antiga Heracleòpolis Magna un cartutx de Sesostris III, una cap de Afrodita i una basílica romana

La terra dels faraons és un pou sense fons de sorpreses que desafien la lògica del temps. Quan creiem que ja coneixem cada racó de les seves arenes, un sol cop de pala destrossa els manuals d’història.
Els secrets més perillosos del passat no sempre s’asconden a les grans piràmides de Gizeh. A vegades, les respostes definitives esperen als jaciments que l’arqueologia massiva ha passat per alt durant dècades.
Un equip d’investigadors acaba de desenterrar un enigma triple en un enclavament llegendari del Miei Egipte. (Sí, nosaltres també ens vam fregar els ulls en comprovar que les tres troballes pertanyen a èpoques completament diferents).
El triple enigma d’Heracleòpolis Magna
Una missió arqueològica internacional ha tret a la llum un complex de restes solapades que ha deixat en xoc la comunitat científica. El descobriment s’ha produït a l’actual zona d’Ihnasya el-Medina.
Aquest lloc va ser la capital dels sobirans de les dinasties novena i desena, un període de caos i esplendor a parts iguals. El que ningú esperava era trobar tres capes de la història humana aixafades al mateix sòl sagrat.
Fins a aquest precís instant, els experts catalogaven aquest sector com un assentament menor de l’Imperi Mitjà. L’anàlisi de les noves estructures demostra que el lloc va ser un centre de poder estratègic durant mil·lennis.
El cartutx del faraó que no havia de ser allà
La joia de la excavació és un bloc de pedra calcària perfectament esculpit que conté el nom sagrat d’un rei llegendari. Les inscripcions jeroglífiques corresponen al cartutx de Sesostris III.
Aquest monarca va ser un dels guerrers més implacables de la Dinastia XII, famós per expandir les fronteres egípcies a sang i foc. El problema històric rau en el fet que la seva presència en aquesta ciutat trenca la cronologia oficial de les seves campanyes militars.
Els arqueòlegs van identificar que el bloc de pedra no formava part d’una tomba, sinó d’un temple monumental ocult. Les restes moleculars de la pedra confirmen que l’edifici va ser desmantellat a propòsit per dinasties posteriors per esborrar la seva memòria.
La destrucció dels monuments de Sesostris III no va ser un acte de vandalisme comú: els sacerdots de l’època van aplicar una ‘damnatio memoriae’ sistemàtica per ocultar una aliança política prohibida.
La troballa demostra que aquest faraó va construir infraestructures massives al nord molt abans del que reflecteixen les cròniques reials. El seu objectiu era assegurar el control del comerç de gra en un moment de crisi climàtica extrema.
La bellesa d’Afrodita entre murs romans
Per si el misteri del faraó fos poc, a escassos metres del temple va aparèixer una peça artística que ningú va saber predir. Els excavadors van netejar el fang per descobrir un impressionant cap de terracota de la deessa Afrodita.
La escultura presenta faccions d’una finura tècnica sorprenent, típica del període hel·lenístic. La presència de la divinitat grega de l’amor en una ciutat eminentment egípcia confirma la profunda fusió cultural de l’època ptolemaica.
Just a sota de la escultura, el sòl va revelar els ciments massius d’una gegantina basílica romana de planta rectangular. Els enginyers de l’imperi van construir aquesta mola utilitzant blocs dels antics temples faraònics com a simple paviment.
Les eines d’escaneig làser han desvelat que la basílica comptava com a columnes de granit vermell importades directament des de les canteres d’Asuan. (Bàsicament, els romans van reciclar l’or arquitectònic dels faraons per aixecar els seus propis centres de justícia).
Per què aquesta troballa canvia la teva visió del passat
La història no és una successió neta d’imperis que neixen i moren en ordre. Els descobriments d’Heracleòpolis Magna demostren que les cultures es canibalitzen, es barregen i es reuneixen sobre les cendres de les anteriors.
Aquest descobriment canvia les regles del joc per al turisme arqueològic del país. La zona, tradicionalment ignorada en favor de Luxor o Saqqara, es posiciona ara com el laboratori definitiu per entendre la transició del paganisme al cristianisme al nord de l’Àfrica.
Els laboratoris del Museu del Caire ja estan restaurant el cap d’Afrodita per a la seva exposició immediata. Busquen analitzar la composició de l’argila per determinar si va ser fabricada per artesans locals o importada des de les illes gregues com un objecte de luxe prohibit.
La carrera contra l’aigua i el temps
El jaciment d’Ihnasya el-Medina s’enfronta ara mateix a un perill crític que amenaça de destruir les restes que encara queden per excavar. L’ascens del nivell de les aigües subterrànies a causa dels nous canals de reg agrícola està devorant la pedra calcària.
Els experts adverteixen que la humitat extrema està dissolent els jeroglífics del temple de Sesostris III a una velocitat alarmant. Si no es consolida el terreny en els propers mesos, els secrets d’aquest faraó guerrer es perdran per sempre sota el fang.
La propera vegada que pensis en la història d’Egipte, recorda que les respostes no sempre estan escrites en els monuments que es queden dempeus, sinó en les pedres que els romans van trepitjar per aixecar els seus imperis.