Brandon Mason, arqueòleg: «Estem davant d’una relíquia romana increïblement rara i escassa en aquestes latituds»

El fons del mar és el cementiri de secrets més gran de la humanitat. Un territori hostil on el temps i l’aigua solen triturar qualsevol rastre del nostre passat sense deixar contemplacions.
Normalment, quan un grup d’arqueòlegs comunica la troballa d’un objecte antic a l’oceà, la notícia amb prou feines transcendeix els cercles acadèmics. Aquesta vegada ha estat completament diferent.
Una última informació publicada pel prestigiós mitjà especialitzat Arkeonews ha paralitzat per complet la comunitat científica internacional. Un descobriment que trenca els manuals de física.
Es tracta d’una troballa realitzada a les gèlides aigües del Mar del Nord, a prop de les costes del Regne Unit. Un objecte que, segons les lleis de la natura, s’hauria d’haver desintegrat fa segles.
L’objecte impossible que ha sobreviscut al temps
El protagonista d’aquest miracle històric és una monumental àncora de l’època romana. Una peça d’enginyeria antiga que ha reaparegut intacta després de passar gairebé 2.000 anys submergida.
Qualsevol expert en degradació de materials sap que el ferro i la fusta sota el mar tenen una esperança de vida ridículament curta. La combinació de sal i corrents és letal.
(Sí, nosaltres també ens fregaríem els ulls en veure les imatges del rescat). El nivell de conservació d’aquesta peça és tan summament perfecte que resulta irreal per als propis investigadors.
Els científics de tot el món estan desconcertats. Presentar una estructura física tan nítida i propera al seu estat original després de dos mil·lennis sota l’onatge no hauria de ser biològicament possible.
La capa protectora definitiva sota l’arena
Com ha aconseguit aquest artefacte burlar la descomposició absoluta? La resposta tècnica s’amaga en un detall físic que sol passar desapercebut per a l’ull inexpert.
L’àncora va quedar sepultada de forma immediata sota innombrables capes d’arena profunda al llit marí. Aquest sepulcre de sediments va funcionar com un escut protector hermètic i natural.
En quedar completament aïllada, l’estructura va haver de fer front a nivells d’oxigen extremadament baixos. Sense oxigen, els bacteris devoradors i l’oxidació van frenar el seu ritme de destrucció de manera radical.
La manca absoluta d’oxigen va crear una càpsula del temps perfecta. La mateixa arena que la va sepultar la va salvar de desaparèixer per sempre i va mantenir els materials estables.
Les dimensions i la composició d’aquest tipus de tecnologia romana confirmen que formava part d’una embarcació de gran tonatge. Un navili imperial que va desafiar les perilloses rutes del nord.
Una raresa absoluta fora del mar Mediterrani
Per entendre la magnitud real del que acaben de treure a la superfície, cal mirar les estadístiques de l’arqueologia marítima global. No estem davant d’un tros de ferro més.
L’arqueòleg Brandon Mason, membre destacat de la prestigiosa organització Maritime Archaeology, és l’encarregat de liderar la investigació per buscar respostes a aquest fenomen.
Les conclusions inicials de Mason són contundents. L’expert ha confirmat que tot apunta que estem davant d’una relíquia romana increïblement rara i escassa en aquestes latituds.
Per posar les dades sobre la taula: la ciència només té constància de la existència de tres àncores pre-vikingues procedents d’aigües del nord d’Europa. La resta es troben al Mediterrani.
D’aquest trio d’asos arqueològic, només dues havien aconseguit sobreviure al pas dels segles fins als nostres dies. Aquesta magnífica peça es converteix de cop en el tercer pilar de la història naval del nord.
El perill de subestimar el mar del nord
El vertader perill d’aquesta troballa és subestimar el que encara roman ocult en aquestes coordenades geogràfiques tan complexes. Els corrents britànics protegeixen i destrueixen alhora.
Confirmar la data exacta d’aquest artefacte obligarà a reescriure les rutes comercials de l’Imperi romà en la seva expansió cap a les illes britàniques. La presència imperial era més intensa de l’estimada.
La tecnologia de conservació actual haurà de treballar a contrarellotge per evitar que el contacte amb l’aire destrueixi en uns mesos el que el fons marí va protegir durant dos mil anys.
Al capdavall, descobrir que una simple capa d’arena sense oxigen té el poder de congelar el temps millor que la tecnologia moderna és una lliçó d’humilitat increïble. Quants vaixells sencers seguiran dormint intactes sota el fred del Mar del Nord?