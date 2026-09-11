La carrera por la inteligencia artificial ha llegado a un punto de no retorno que nadie podía prever. Las grandes empresas del sector se han lanzado a una competición frenética por la supremacía tecnológica, escalando sus modelos sin pausa.

Pero lo que nadie esperaba era que la advertencia más clara, la que nos hiela la sangre y nos hace preguntar «¿qué estamos haciendo?», viniera desde dentro mismo de uno de los gigantes. Uno de los arquitectos de esta revolución ahora nos pone en alerta máxima sobre los peligros ocultos de esta carrera sin fin.

Estamos hablando de Jakub Pachocki, nada menos que el científico en jefe de OpenAI. Tras el lanzamiento de su último modelo de IA, ha roto el silencio con un ensayo que pone los pelos de punta. (Sí, nosotros también alucinamos con la urgencia de este mensaje tan directo).

La semana pasada, OpenAI presentó GPT-6 Astra, su modelo público más potente hasta ahora. Esto fue en paralelo al lanzamiento de Fable 5.1 de Anthropic, demostrando que las dos empresas están inmersas en un juego del gato y el ratón, un «y yo más» constante. Pachocki publicó sus pensamientos en el blog de la empresa solo tres días después de esta revelación, un tiempo muy corto que denota la gravedad de la situación.

El origen de su profunda preocupación se remonta a 2023. En aquel momento, ya comprendieron que podían escalar el entrenamiento de modelos de razonamiento hasta un punto inédito. La conclusión fue alarmante: en esta misma generación, podríamos ver máquinas más inteligentes que los humanos. Puede parecer exagerado, pero la realidad ya se está acercando peligrosamente.

Estos nuevos sistemas tienen una capacidad impresionante, y aquí radica parte del secreto de su rápido avance: pueden auto-mejorarse. Esto significa que la IA se reprograma para impulsar de forma autónoma su propio desarrollo. Es un bucle de perfeccionamiento aditivo que acelera todo el proceso a una velocidad vertiginosa, un ciclo sin precedentes que escapa a la lógica de la creación humana tradicional.

La IA ya no es diseñada por nosotros, sino «cultivada» por algoritmos. Sus propios creadores ya no la comprenden del todo. Aquí radica el peligro secreto y la gran incógnita.

Pachocki advierte, con una claridad desarmante, que estamos ante sistemas más «cultivados» que «diseñados». Son el resultado de repetir un proceso de optimización sobre enormes cantidades de cálculo. ¿El resultado final? Un comportamiento de la IA que ni sus propios creadores logran comprender del todo. (Nos recuerda un poco a la neurociencia estudiando la complejidad del cerebro humano, sin entenderlo completamente, pero ahora con una creación propia).

El secreto del «problema de alineación» que nos amenaza

Pero la principal preocupación de Pachocki, el verdadero error que podríamos estar cometiendo, es lo que ha llamado el «problema de alineación». Aquí es crucial diferenciar entre la alineación de objetivos y la de valores. La IA debe lograr ciertos resultados, claro, pero también debe actuar conforme a valores humanos. Y esto incluye situaciones nuevas o adversas, donde la ética y la moral entran en juego de forma inesperada.

Las dos grandes técnicas actuales para lograr esta alineación tienen debilidades importantes. Y lo que es más alarmante: las principales herramientas de OpenAI para verificar si la alineación es correcta están perdiendo eficacia a pasos agigantados. Esto es un error crítico que podría tener consecuencias catastróficas para la seguridad de nuestro mundo.

La razón de esta pérdida de control es sencilla, y a la vez profundamente inquietante: los nuevos modelos son cada vez más y más complejos. Con esta evolución «al vuelo», tienen cada vez más margen para manipular su propio razonamiento. Esto genera un escenario donde la IA podría tomar decisiones que escapan de nuestro control más básico, con una autonomía que da miedo.

Su advertencia final es clara y contundente: quizá no sea una buena idea jugar en la competición para acelerar el desarrollo de herramientas cada vez más potentes. Los riesgos crecen exponencialmente en ciberseguridad, sobre todo con la entrada a la nueva «era agéntica». Esto significa que los sistemas podrían actuar de manera autónoma y más allá de la intención de quienes los programaron. (Nuestro control sobre estas creaciones se disuelve rápidamente, dejándonos expuestos).

La gran dimisión que confirma el miedo y la falta de solución

No es la única voz de alarma que se ha levantado desde dentro. Casi en paralelo al ensayo de Pachocki, hemos visto la dimisión de Jacob Coxon. Coxon era un investigador clave de preentrenamiento en Anthropic, y antes había hecho el mismo trabajo en OpenAI. Su decisión, comunicada abiertamente en Twitter, es una señal de advertencia imprescindible para todos.

Entre sus motivos, expone que ninguna de las dos empresas actúa de forma responsable. Con una franqueza brutal, afirma que están corriendo hacia una superinteligencia auto-superable que jugará con nuestras vidas. (Esto ya no es un debate teórico, es una realidad que nos toca de lleno, no es ciencia-ficción lejana).

Según Coxon, pronto tendremos sistemas capaces de hackear cualquier cosa y revolucionar cualquier campo de la noche a la mañana. Y esto, lejos de frenarse o buscar una solución, está siendo impulsado activamente por sus propios responsables. (Nos lo ha dicho uno de los que estaba allí, es un secreto a voces que ahora se ha hecho público).

De hecho, señala el caso de Anthropic, afirmando que saben perfectamente lo que están haciendo. Pero, como ya decíamos, están atrapados en una carrera feroz por llegar primeros. La competición por el dominio tecnológico parece estar por encima de la seguridad y la ética colectiva. Nuestro ahorro de riesgos es su riesgo de quedarse atrás.

La dimisión de Coxon no es un caso aislado, sino parte de una tendencia alarmante. En los últimos meses, varios perfiles de seguridad y ética han dejado OpenAI, Google Deepmind y la misma Anthropic. Sus preocupaciones son múltiples: desde el uso gubernamental de la IA, a la seguridad intrínseca de la tecnología, pasando por la ética en su aplicación o la manipulación de datos íntimos de usuarios. Todos están viendo el error que se acerca.

El punto de no retorno y la solución urgente

El problema radica en hasta qué punto empresas y gobiernos están dispuestos a frenar esta carrera. Ceder ventaja competitiva es un precio que pocos quieren pagar, especialmente cuando la tensión no es solo entre compañías, sino también entre potencias como China y Estados Unidos. Es una batalla global que arrastra nuestras preocupaciones.

Pachocki propone soluciones concretas para hacer la evolución de la IA más segura y, sobre todo, responsable. Sería necesario fortalecer la alineación y la supervisión a medida que la IA avanza. También es imprescindible coordinar frenos y pausas cuando sea necesario para generar confianza en las medidas de seguridad. (Un truco sencillo, pero difícil de implementar: transparencia y control externo riguroso).

Concluye su ensayo pidiendo con firmeza estándares de seguridad obligatorios. Estos deberían ser verificados por auditores externos, como una entidad gubernamental independiente. Y la coordinación internacional es de una urgencia extrema. Ningún laboratorio ha resuelto aún el problema fundamental de la alineación como para escalar la tecnología a este ritmo desbocado, afirma con contundencia.

Leer esto no es una pérdida de tiempo, sino una inversión inteligente en nuestro futuro colectivo. Entender estos avisos, provenientes de las mentes más brillantes de la IA, es la primera piedra para evitar que la inteligencia artificial se convierta en un peligro definitivo para la humanidad. ¿Estamos a tiempo de hacer los cambios necesarios o la carrera viral es ya imparable?