OpenAI da un golpe a Nvidia: su chip Jalapeño reduce la latencia hasta 3,6 veces

El mundo de la inteligencia artificial avanza a una velocidad que ni podemos procesar. Cada día surgen avances que redefinen las reglas del juego. Pero hay una batalla secreta, soterrada, que determinará quién gana esta carrera.

Hablamos de la potencia bruta, de la infraestructura que mueve los cerebros de la IA. Las grandes compañías invierten fortunas para tener el control de este futuro. Ahora, un nuevo actor ha entrado en escena, y ha dejado a todos boquiabiertos.

El golpe oculto que revoluciona la IA

Imagina que tu IA favorita respondiera en un suspiro, casi antes de preguntar. Esta es la promesa que OpenAI, la firma detrás de ChatGPT, acaba de poner sobre la mesa. Han desarrollado un chip de inferencia propio, y su nombre ya es legendario: el «Jalapeño«.

Este componente no es solo un trozo de silicio. Es una declaración de guerra al dominio absoluto de Nvidia. Una apuesta audaz por la independencia tecnológica que nos impactará a todos.

La velocidad con que la IA procesa tus órdenes es el nuevo oro digital. Quien la controla, controla el futuro.

Los analistas de SemiAnalysis ya lo han puesto a prueba. La conclusión es incómoda para el gigante verde: el Jalapeño supera a los chips Blackwell de Nvidia en varias de las cargas de trabajo más exigentes. Esto no es un pequeño paso, es un salto gigante.

El secreto del chip Jalapeño: menos espera, más poder

El «Jalapeño» es un chip especializado. Ha sido diseñado con una única obsesión: la inferencia de grandes modelos de lenguaje (LLMs). Esto significa que es perfecto para ejecutar los modelos ya entrenados y generar las respuestas que recibimos al usar ChatGPT, las API o cualquier agente de IA.

OpenAI ha sacrificado parte de la flexibilidad de una GPU generalista. A cambio, ha logrado una optimización definitiva para la tarea que realmente le interesa. ¿Los resultados? Simplemente espectaculares.

Según los tests realizados con modelos como GPT-OSS 120B, DeepSeek R1 670B y Kimi K2.5 1T, el Jalapeño arrasa en dos métricas fundamentales. La latencia, que es el tiempo que tarda la IA en responder, se reduce hasta 3,6 veces. Sí, nosotros también alucinamos.

Pero no se detiene aquí. El rendimiento por vatio, que mide la eficiencia energética, es entre 1,5 y 1,9 veces superior a los chips Blackwell. Esto se traduce en un ahorro colosal para empresas que operan a gran escala. Y para nuestro planeta, un poco de aire.

Lo más sorprendente es que el «Jalapeño» logra estos hitos sin siquiera usar la técnica de Multi-Token Prediction (MTP). Esta técnica, que permite generar varios tokens de forma especulativa, sí estaba activa en las configuraciones rivales. Cuando se integre, su rendimiento mejorará aún más.

De hecho, los analistas creen que en costo total de propiedad (TCO), el «Jalapeño» se acerca ya a Vera Rubin. Esta es la próxima generación de chips de IA de la misma Nvidia. Un dato que nos indica que la rivalidad es feroz y apenas comienza.

La guerra por la independencia tecnológica

Nvidia, evidentemente, no se queda de brazos cruzados. Aún mantiene una ventaja enorme en el entrenamiento de modelos y en el ecosistema CUDA. Este último lo han construido durante casi dos décadas. OpenAI seguirá necesitando las GPU de Nvidia para entrenar sus modelos. Eso está claro.

Pero la batalla de la inferencia es otra historia. Servir los modelos, la parte de la inferencia, cuesta dinero cada vez que alguien los utiliza. Esto se multiplica por millones de peticiones al día. Tener chips a medida se convierte en una solución clave para reducir costos.

OpenAI sabe mejor que nadie las necesidades de sus modelos. Este conocimiento les permite diseñar un chip específicamente para estas cargas de trabajo. Una decisión estratégica para no depender tanto de un único proveedor.

Esta tendencia no es exclusiva de OpenAI. Google ya hace años que utiliza sus TPU. Amazon tiene Titanium e Inferentia. Microsoft y Meta también disponen de chips de IA especializados. El panorama de la competencia está más atestado que nunca. Nvidia continúa siendo la referencia en entrenamiento, pero en inferencia, la presión es real.

Y atención, que Nvidia tiene un as en la manga. Tras la compra de Groq, podría haber más movimientos en esta carrera por la supremacía de la IA. La batalla está lejos de haber terminado.

El futuro es ahora, y es más rápido

El «Jalapeño» de OpenAI no está pensado para venderse a otras empresas, al menos de momento. Su objetivo secreto es impulsar su propia infraestructura. Quieren reducir el costo por token y asegurarse una autonomía definitiva en su desarrollo.

Estamos ante un cambio de paradigma que transformará la manera en que interactuamos con la inteligencia artificial. Las respuestas serán más rápidas. La experiencia será más fluida. Lo que hoy es una sorpresa, mañana será el estándar.

Esta noticia nos recuerda una verdad ineludible: la innovación no se detiene nunca. La próxima gran revolución ya está aquí. ¿Estamos preparados para vivirla?