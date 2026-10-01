Juan Luis Arsuaga advierte sobre la IA: «Los cambios económicos siempre generan conflictos»

La inteligencia artificial ya no es una promesa futurista ni una tecnología limitada a los laboratorios. Ha llegado a nuestras oficinas, a las empresas y al corazón de prácticamente cualquier profesión. Esta irrupción masiva ha abierto un debate colosal sobre el futuro del trabajo y, sobre todo, sobre quién terminará beneficiándose de las nuevas ganancias de productividad.

Pero, ¿qué pasa si la IA es mucho más que una herramienta que nos facilita la vida? ¿Qué pasa si su impacto va más allá de la simple sustitución de tareas y afecta la base misma de nuestra existencia económica? Juan Luis Arsuaga, una de las voces más respetadas en la evolución humana en España, lanza una advertencia imprescindible que nos obliga a mirar la historia con otros ojos.

Arsuaga revela el secreto oculto de los cambios económicos

Arsuaga nos dice que el auténtico error sería pensar que la IA es solo una cuestión tecnológica. Según él, el problema real emerge cuando una innovación de este calibre no solo realiza tareas, sino que altera de raíz la estructura económica y hace innecesaria una parte sustancial del trabajo humano. (Y, sí, esto nos afecta a todos).

La reflexión del antropólogo no es teórica; bebe directamente de nuestra historia como especie. Arsuaga compara el actual momento con grandes transformaciones tecnológicas del pasado que cambiaron radicalmente la manera de producir, de trabajar y, más importante, de distribuir la riqueza. Un patrón que, lamentablemente, conocemos muy bien.

Pensemos en la Revolución Industrial, por ejemplo. La mecanización de la industria transformó profundamente muchos oficios y generó un descontento social enorme. Los luditas británicos del siglo XIX, a menudo mal interpretados, no protestaban solo contra las máquinas, sino contra la reducción de los salarios y un nuevo modelo de organización del trabajo que los dejaba sin futuro.

Entender esto es la clave. No podemos ver la IA solo como una amenaza o una oportunidad; debemos verla como un motor de transformación social profunda. Estamos a tiempo de anticiparnos a sus consecuencias más duras.

Lo que Arsuaga nos quiere hacer entender es un secreto a voces: las grandes modificaciones del modelo productivo han estado, históricamente, acompañadas siempre de tensiones sociales. Desea que esta vez no ocurra, pero la historia no ofrece precedentes de un cambio de modelo económico sin conflictos asociados.

La amenaza ya está aquí: los datos lo confirman

Esta advertencia no es un ejercicio intelectual para el futuro; la IA ya es una realidad que impacta en nuestro día a día. Los datos disponibles muestran que el debate no es puramente teórico. Un estudio publicado en 2025 (sí, has leído bien, 2025) calculó que aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores del mundo tiene una ocupación con algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa.

Pero hay que matizar, y esto es crucial para nuestro entendimiento. El estudio aclara que el resultado más probable es una transformación profunda de los puestos de trabajo, no su desaparición completa. Es decir, nuestro trabajo quizás no desaparezca, pero cambiará drásticamente. (Y nuestro perfil profesional también debería hacerlo).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha alertado que alrededor del 40% del empleo mundial está expuesto a la IA. Este porcentaje se eleva hasta un preocupante 60% en las economías avanzadas, como la nuestra. La exposición, sin embargo, no significa necesariamente una sustitución directa.

La IA puede aumentar la productividad, hacernos trabajar menos tiempo para obtener más resultados y reducir tareas repetitivas. Pero aquí radica el núcleo de la cuestión, el problema definitivo: el aumento de productividad por sí solo no determina cómo se distribuirán estos beneficios. ¿Quién se llevará el pastel? Este es el verdadero reto.

Mientras algunos trabajadores podrían beneficiarse de una mayor productividad y nuevas oportunidades, otros puestos de trabajo podrían sufrir una reducción drástica de la demanda. Estudios como los de la Comisión Europea (2026) ya apuntan a un posible aumento global del empleo europeo asociado a la IA, pero con una advertencia clara: los efectos positivos y negativos no se repartirán de la misma manera entre los diferentes grupos de trabajadores, ni sectores ni territorios.

Una urgencia que no podemos ignorar

Arsuaga nos recuerda que la IA no es solo una innovación, sino un motor de cambio económico que podríamos no estar gestionando correctamente. El riesgo de desigualdad creciente y de acceso desigual a las nuevas oportunidades es real, y es el terreno abonado para futuros conflictos sociales. Nuestra obligación, ahora mismo, es entenderlo y prepararnos.

Esta transformación es una solución potencial a muchos males, pero también el origen de un posible gran conflicto social si no lo abordamos de manera consciente y justa. Estamos a tiempo de diseñar un futuro donde la IA sea una oportunidad para todos, no solo para unos pocos.

Lo que Arsuaga nos dice es un toque de atención que hay que escuchar: los cambios económicos siempre generan conflictos. La pregunta es si esta vez, sabiéndolo, estaremos preparados para evitarlos. ¿Qué haremos como sociedad para proteger nuestro futuro?