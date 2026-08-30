Fusión nuclear a la vista: uno de los dos proyectos pioneros fija el año 2028 para su éxito

El futuro de la energía limpia siempre ha sido una promesa lejana, una quimera. Décadas de investigación, proyectos gigantescos sin fin. La fusión nuclear, la magia estelar en la Tierra, parece condenada al horizonte.

Pero, ¿y si los calendarios de la fusión estuvieran a punto de cambiar? Imagina un mundo con electricidad ilimitada, cero emisiones y disponible pronto. El impacto en nuestro planeta y en nuestro bolsillo sería revolucionario.

La promesa que desafía el tiempo

Este futuro ya tiene fecha. Dos compañías privadas, CFS y Helion Energy, han hecho una declaración audaz.

Helion marca el 2028 como el año del éxito definitivo: un reactor de fusión comercial. Una fecha que parece imposible si miramos otros proyectos. Esta apuesta no es vana. Hay retos titánicos: estabilizar el plasma a temperaturas altísimas, desarrollar aceros ultrarresistentes.

Pero estas dos firmas no son cualquier startup. Prometen un salto tecnológico sin precedentes.

Helion Energy: fusión el 2028 con apoyo de Microsoft

Helion, con el apoyo de inversores clave como Sam Altman (su presidente) y Dustin Moskovitz, ha cerrado un acuerdo con Microsoft.

Les venderá electricidad generada por fusión en el 2028. No es un experimento, sino energía real a la red. (Sí, nosotros también alucinamos). Su máquina, Orion, se está construyendo en Malaga, Washington.

Apuesta por la tecnología de campo invertido (FRC). Esta solución busca transformar directamente la energía de las reacciones de fusión en electricidad. Evita el ciclo convencional de vapor, haciendo el proceso mucho más eficiente.

La fusión comercial el 2028 no es una hipótesis. Es una fecha marcada en el calendario con un gigante tecnológico implicado. El tiempo se acorta para los competidores.

El prototipo Polaris de Helion ya ha producido energía de fusión con deuterio y tritio, manteniendo el plasma a 150 millones de grados Celsius. Ahora, Orion debe replicar el éxito comercialmente. Tienen las licencias estatales para materiales radiactivos desde junio. La cuenta atrás es real.

CFS y el MIT: la fusión con imanes revolucionarios para el 2030

La otra gran jugadora es Commonwealth Fusion Systems (CFS), fundada por profesores e investigadores del prestigioso MIT. Su estrategia, aunque diferente a la de Helion, es igualmente ambiciosa y prometedora.

CFS construye SPARC, un reactor tokamak experimental en Massachusetts. Su innovación clave: imanes superconductores de alta potencia y temperatura.

Según el MIT, estos imanes contienen el plasma con una eficacia extraordinaria, minimizando turbulencias. Requieren menos energía que otros diseños, incluido el de ITER.

SPARC es experimental. El objetivo de CFS es generar electricidad a principios de la década de 2030 con ARC (Affordable, Robust, Compact).

Esta planta aplicará los aprendizajes de SPARC para producir unos 400 MW netos. A principios de 2030 implica que ARC debe estar operativo en cuatro o cinco años. Un calendario que redefine nuestro futuro.

La propuesta de CFS es muy creíble. Han publicado decenas de artículos científicos revisados por pares validando su tecnología. Además, han firmado contratos vinculados a la operación de ARC con Google y Eni. Son acuerdos que generan confianza, no solo palabras.

La diferencia clave: de la reacción a la electricidad real

Es crucial: generar fusión no es producir electricidad. Reactores experimentales como JET (Reino Unido), JT-60SA (Japón), TFTR (EEUU) o EAST (China) han conseguido reacciones.

Pero ninguno ha inyectado electricidad a la red comercial. Esto marca la diferencia. Aquí radica la clave. CFS y Helion se comprometen a ir más allá: conectar electricidad de fusión a la red en muy poco tiempo.

Esto marca la diferencia. Su aparición es un punto de inflexión en la investigación energética global.

Un cambio de paradigma en la carrera energética

Mientras ITER prevé centrales comerciales no antes de la década de los 60, estos proyectos privados reescriben el guion. Ya no es una carrera de fondo intergubernamental, sino un sprint privado. Podría transformar nuestra infraestructura energética en cuestión de lustros.

Esta es una batalla contra el tiempo y la urgencia climática. Las fechas de Helion y CFS no son promesas a largo plazo para nuestros nietos.

Estamos hablando de pocos años para ver la fusión nuclear salir de los laboratorios y alimentar nuestros hogares. El cambio energético más grande de nuestra generación puede estar aquí antes de lo que nadie imaginaba. Hemos descifrado el secreto de una revolución inminente y sus fechas.

Acabas de descubrir que la fusión nuclear no es solo un sueño, sino una realidad que podrás tocar pronto. Cambiará para siempre nuestro consumo energético y nuestro futuro. Prepárate, porque ya no hay marcha atrás.