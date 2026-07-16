Perra rescatada en Escocia tras perder la movilidad de sus patas por ingerir cannabis accidentalmente

El campo y la montaña son el escenario perfecto para disfrutar con nuestro fiel compañero. Sin embargo, un rincón aparentemente inofensivo puede ocultar una trampa letal que ha dejado a una perra marcada de por vida. (Sí, aunque parezca una película de terror, es una realidad que ocurrió en la montaña más alta de Escocia).

La negligencia que nadie espera

Todo comenzó con una jornada rutinaria en la cima del Ben Nevis. Lo que debía ser un recuerdo inolvidable se convirtió en una emergencia veterinaria extrema cuando la perra, de nombre Luna, encontró restos de cannabis abandonados en el sendero.

El consumo accidental de esta sustancia provocó una reacción sistémica devastadora en su organismo. La rapidez con la que el tóxico afectó su circulación periférica es lo que ha dejado a los expertos sin palabras.

La toxicidad del cannabis en perros no es un juego. En este caso extremo, la falta de flujo sanguíneo a las extremidades obligó a una intervención drástica para salvarle la vida.

¿Por qué ocurrió esta tragedia?

El problema no es solo la sustancia en sí, sino la nula tolerancia que tienen los perros ante este tipo de compuestos. Mientras nosotros metabolizamos ciertas sustancias de forma diferente, para ellos se convierte en un veneno que paraliza sus funciones vitales básicas.

La perra fue encontrada en un estado crítico, con sus patas seriamente comprometidas por la necrosis. El tratamiento veterinario, aunque heroico, no pudo evitar la amputación total de sus extremidades para frenar el avance de la infección y el daño celular.

Señales de alerta que no debes ignorar

Si alguna vez sospechas que tu perro ha ingerido algo extraño durante un paseo, el tiempo es tu peor enemigo. Los síntomas suelen comenzar con una desorientación severa, temblores incontrolables o una salivación excesiva. (No esperes que «se le pase». Si ves que su forma de caminar cambia o que se muestra inusualmente apático, busca ayuda inmediata).

La lección más dura del senderismo

Este suceso nos recuerda que la naturaleza es maravillosa, pero también impredecible. La presencia de residuos humanos en zonas salvajes es un riesgo constante para los animales.

Hoy, esta perra está iniciando una nueva etapa gracias a una campaña de ayuda que busca financiar sus prótesis. Su historia no solo busca apoyo, sino concienciar sobre lo que dejamos atrás en cada ruta.

Llevar a tu perro siempre a la vista y evitar que huela zonas donde haya basura o restos humanos es la única forma de prevenir un accidente de este calibre.

Más allá de la anécdota

La recuperación de Luna es un ejemplo de resiliencia, pero es una situación que ningún propietario querría atravesar nunca. Estamos hablando de un costo emocional y económico altísimo que podría haberse evitado con una simple vigilancia reforzada.

¿Sabías que los perros son expertos en encontrar exactamente lo que no deberían tocar? A veces, un segundo de distracción es suficiente para cambiar el destino de toda una familia.

Comparte esto con aquella persona que siempre sale a la montaña con su perro. Quizás, su próxima excursión sea mucho más segura gracias a conocer esta historia.