Un yacimiento arqueológico desafía todo lo que se creía de la metalurgia más antigua de la península ibérica

Llevamos décadas repitiendo un error monumental en los libros de texto sobre nuestros antepasados. (Sí, nosotros también alucinamos al leer los nuevos datos).

La historia oficial aseguraba que la metalurgia avanzada del plomo llegó a nuestras costas de la mano de los navegantes fenicios. Pero la ciencia acaba de dinamitar esta teoría por completo.

El giro radical que desmantela la arqueología clásica

Un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Granada ha demostrado que la producción de plomo comenzó en la península ibérica hace casi 4.000 años. Exactamente, 1.800 años antes de lo que dictaba el dogma histórico establecido.

El epicentro de este terremoto científico se encuentra en el yacimiento de Minferri, situado en la localidad leridana de Juneda. Allí, entre cabañas y silos excavados en la roca, los arqueólogos han recuperado pruebas físicas incuestionables de una tecnología que nadie esperaba encontrar en esa época.

Estamos hablando de restos de escorias, vasos de reducción y análisis químicos avanzados que sitúan la manipulación del metal entre el 1900 y el 1700 a. C. (e incluso con raíces que rozan el 2800 a. C. gracias a cuentas de collar encontradas en Tarragona).

A diferencia de los posteriores intereses comerciales fenicios, estas comunidades indígenas no buscaban extraer plata; fundían y manipulaban el plomo de manera local y puramente autónoma.

El misterio del rechazo tecnológico

Lo más fascinante de este descubrimiento no es solo la fecha, sino su desconcertante final. Después de dominar la técnica durante siglos, aquellas poblaciones decidieron abandonar por completo el trabajo del plomo.

Este fenómeno, conocido por los expertos como el rechazo de una innovación, es extremadamente raro de documentar. Nadie comprende aún por qué una sociedad entera decidió dar la espalda a un avance metalúrgico tan valioso para volver a estadios anteriores.

¿Fue un cambio cultural profundo, una crisis de recursos o un tabú desconocido? Lo cierto es que la tecnología se desvaneció en el noreste peninsular mucho antes de que el mundo mediterráneo volviera a poner sus ojos en nuestras minas.

¿Te imaginabas que nuestros antepasados de la Edad del Bronce guardaban secretos tecnológicos de este calibre en nuestra tierra?