Tutankamon: Así fue la primera visión de su tumba tras la apertura

Imagínate una revelación. Un secreto escondido durante milenios. Estábamos ante lo desconocido, la historia a punto de ser reescrita.

Pero nadie sabía realmente qué se encontraría. ¿Qué había detrás de aquella puerta sellada? La incertidumbre era palpable.

El Valle de los Reyes, un escenario de misterio

Durante semanas, el desierto egipcio fue un polvorín de misterio y expectación. Periodistas de todo el mundo esperaban un detalle, una palabra que revelara lo imposible.

La tumba de Tutankamon no era una más. Era la puerta a un pasado intacto, una ventana a la vida de un faraón legendario. Un tesoro que llevaba más de tres mil años dormido.

Este rincón de Tebas, con sus acantilados escarpados, cambiaba de color con cada hora. De la suave seducción del alba a la nitidez salvaje del mediodía. Allí, donde ladrones y científicos habían buscado durante siglos, ahora se hacía el hallazgo definitivo.

Pocos descubrimientos han generado tanta expectación. (Sí, nosotros también sentimos el calor del sol egipcio al imaginarlo.) La humanidad entera contenía la respiración, esperando la revelación.

Un hallazgo que cambió la historia

Después de dieciséis años de trabajo incansable, Howard Carter y Lord Carnarvon lo habían logrado. Ante ellos, la tumba del joven faraón Tutankamon se abría al mundo.

No era solo un sepulcro. Era una cápsula del tiempo, con tres mil años de historia dentro. Un testimonio directo de una época gloriosa.

Tutankamon, un rey que restauró el culto a Amón tras la ruptura de su suegro, Akhenatón, había sido enterrado con una riqueza sin precedentes. Este retorno aseguró su memoria con ofrendas funerarias como nunca antes se habían visto.

Su tumba, aunque relativamente pequeña, estaba llena de objetos que superaban cualquier imaginación. Un tesoro oculto que prometía maravillas.

El viaje al interior: la primera visión

El 17 de febrero, el autor de la noticia (un corresponsal con nuestra misma sed de hechos) llegó a Luxor. Cruzar el río y subir a pie hacia el Valle de los Reyes ya era una experiencia.

El hallazgo de la tumba no fue sencillo. Arqueólogos que buscaban la entrada, fina como una aguja, pasaron a pocos metros del punto donde Carter y Carnarvon encontraron su recompensa.

El acceso era un laberinto. Unos escalones pronunciados llevaban a una rampa, y después, una reja de hierro. Más allá, una potente luz eléctrica, un lujo para la época, iluminaba el fondo de la cámara.

Dos figuras guardianas del rey, casi a tamaño real, montaban guardia ante la entrada a la cámara interior. Rígidas, inmóviles, con una maza dorada en una mano y un bastón largo en la otra. Miradas distantes desde el siglo XIV a.C. que te atravesaban.

La primera sensación es de estupor. Estar ante algo tan antiguo, tan intacto, te hace sentir una conexión única con el pasado. Es como si el tiempo no hubiera pasado.

La entrada a la cámara interior estaba bloqueada por vigas nuevas. La distancia entre el enorme sarcófago y las paredes rugosas era tan reducida que había que pasar con cuidado.

El sarcófago, inmenso, llenaba prácticamente toda la cámara. Era tan grande que incluso el noble Lord Allenby, al salir de la primera visita oficial de la Reina, terminó cubierto de polvo al intentar pasar por allí. Después de eso, se tomaron precauciones adicionales.

Recubierto con pan de oro brillante y un friso fino de lapislázuli o esmalte de fayenza, este cofre colosal medía unos nueve pies de altura y hasta veinte de largo. Los ojos secretos miraban reprobadoramente desde el borde. Una serpiente vibraba con sus anillos. Una obra de arte definitiva, sin duda.

La mayor parte de los tesoros que habían llenado la primera cámara ya habían sido retirados. Pero a la izquierda, aún había algunas joyas, incluyendo dos vasos de alabastro que el autor encontró incluso más bellos que los ejemplares ya fotografiados.

Al final, una pequeña barrera de maderas finas impedía ver una cámara más allá, de la cual se decía que estaba llena hasta el techo de ofrendas funerarias. (Nuestro corazón de periodista no podía con tanta información de golpe.)

El eco de un secreto milenario

Esta visión cambió para siempre nuestra comprensión del Antiguo Egipto. Hoy, la fiebre por estos descubrimientos sigue intacta, una tendencia que no se detiene.

Los secretos de faraones como Tutankamon aún resuenan con una fuerza viral, cautivando a millones de personas en todo el mundo. Su historia es un reclamo universal.

Aquellos momentos únicos en el Valle de los Reyes fueron irrepetibles. Hallazgos como este son un tesoro escaso. La mayoría de tumbas ya no están intactas, saqueadas a lo largo de los siglos.

Cada día que pasa, el pasado se difumina, y la suerte de Carter y Carnarvon se vuelve más y más insólita. (Piensa en la responsabilidad de aquellos que lo vieron por primera vez.)

Has visto una ventana al pasado más fascinante. Entender cómo fue la primera mirada a Tutankamon es conectar con una de las grandes aventuras humanas. Una solución definitiva para tu curiosidad.

Ahora sabes lo que pocos saben realmente. Una visión definitiva de un secreto milenario. ¿Qué más nos espera bajo la arena del desierto, que aún no hemos descubierto?