L’Adoración de los Magos: la obra donde Leonardo da Vinci forjó técnicas revolucionarias en la pintura

Todo el mundo conoce a Leonardo da Vinci como el genio que desafió su tiempo. Un visionario capaz de mezclar arte y ciencia sin precedentes.

Pero la historia esconde un secreto incómodo: muchas de sus obras quedaron inacabadas. (Sí, nosotros también alucinamos con este dato).

Y una de ellas es, sin duda, una de las más fascinantes: su Adoración de los Magos. No es solo un cuadro a medias; es una auténtica escuela de técnicas revolucionarias.

Esta obra fue un encargo de los frailes agustinos en el año 1481. Querían una Adoración de los Magos para el altar mayor de su iglesia de San Donato in Scopeto, en las afueras de Florencia.

Leonardo se comprometió a tenerla en treinta meses. Un plazo con un reto casi imprescindible para su época. Pero a inicios de 1482, el maestro dejó el cuadro a medio pintar y se marchó hacia Milán.

¿Por qué? Las cláusulas draconianas del contrato le obligaban a adelantar dinero que el joven artista, en ese entonces, no tenía. Una situación que hoy nos parecería absurda, pero era el pan de cada día.

Esta joya inacabada, que hoy podemos admirar en la Galería de los Uffizi, mide unos impresionantes 2,40 x 2,44 metros. Un lienzo gigante para una mente aún más grande.

La revelación de un proceso secreto

La Adoración de los Magos de Da Vinci es una ventana directa a su mente. No fue solo lentitud; era un proceso de reflexión profunda y una curiosidad científica insaciable.

Utilizó técnicas experimentales que nadie más se había atrevido a probar. Esto alargaba los plazos, claro, pero forjaba la historia del arte.

Su fama de no terminar encargos era notable. Ya había abandonado un San Jerónimo para centrarse en esta obra. ¿Un error? ¿O una parte de su genial método?

Leonardo era un meticuloso perfeccionista. Abordaba cada detalle de la composición con multitud de dibujos previos. Esbozaba figuras, perspectivas, y estudiaba posturas.

Podemos ver, por ejemplo, un esbozo con un estudio de perspectivas de fondo superpuesto a otro del tema de la escalera en ruinas del templo de David. La complejidad era brutal.

La clave es que cada fragmento de la obra, incluso inacabado, nos habla de una innovación constante. Es una lección de cómo se puede romper el molde.

No hay signos de spolvero, una técnica habitual para transferir dibujos punteados. Parece que Leonardo delineó las siluetas directamente sobre el yeso con piedra negra y carboncillo.

Luego repasaba los contornos definitivos con un pincel, sombraba con acuarela azulada e índigo. Un camino único para una obra imprescindible.

Detalles ocultos y una mente en ebullición

Curiosamente, hay partes de la pintura que sí se pueden considerar «acabadas». Los dos grandes árboles que sobresalen, por ejemplo. Un nogal (el Árbol de la Vida) y una palmera (símbolo de la victoria cristiana).

En el nogal incluso se conserva el agujero del clavo desde donde el artista tiró el hilo para definir la perspectiva estructural. Un truco que revela su precisión casi obsesiva.

Uno de los problemas que tuvo Leonardo fue el costo de las pinturas. Los documentos aún muestran su imposibilidad para afrontar las deudas por comprar tintes caros: amarillos, verdes, marrones, o el carísimo azul de lapislázuli.

Esta obra es, en sí misma, una pintura viva. Estaba en constante mutación, siempre dispuesta a añadir figuras, movimientos y expresiones nuevas, hechas a mano alzada sobre el mismo lienzo.

En la esquina superior derecha, vemos caballos y jinetes. Uno de ellos cambió completamente la posición de su cabeza para dar más dramatismo a la escena. Esta es la solución a su «lentitud»: la libertad creativa.

También hay multitud de pentimenti, cambios sutiles que Leonardo introducía. Líneas del tronco, la postura de las patas de los caballos o la estructura del paisaje de fondo. Una demostración de su mente en ebullición.

El elefante que cambió el arte

Entre los bocetos y las formaciones rocosas, se esconde una cría de elefante. Este animal, asociado a la sabiduría y la lealtad, no tiene nada que ver con la simbología de la adoración.

Es, simplemente, el eco de una noticia exótica que estaba causando furor en Italia. En 1479, un elefantito había sido llevado en procesión de Venecia a Milán. Un regalo del rey de Portugal a Luis XI de Francia.

Leonardo, amante de la naturaleza y la zoología, no resistió la tentación de reflejar una criatura tan extraordinaria en su primer boceto. Un ejemplo perfecto de cómo la realidad inspira al genio.

Por encima del templo en ruinas, bajo la primera capa de azul que se había aplicado al cielo, se adivinan figuras humanas que Leonardo consideró. Podría ser un homenaje a Lorenzo el Magnífico.

Lorenzo tuvo que enfrentarse a la conjura de los Pazzi y a una alianza de enemigos. Consiguió la paz y fue recibido como un liberador, garante de la reconstrucción de Florencia. Una historia que nos resuena hoy.

Ver esta obra es entender que la perfección, para Leonardo, no era acabar, sino innovar. Una lección de vida que todavía hoy nos puede servir para nuestro día a día. (¿No creéis?).