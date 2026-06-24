Els arqueólogos del yacimiento del Turuñuelo de Guareña: «Si Tartessos tuvo una capital, nuestra favorita sería Huelva»

Durante décadas, la civilización de Tartessos ha sido el gran enigma de la arqueología en la península. Hemos escuchado historias sobre su riqueza, sus metales y su misteriosa desaparición, pero siempre faltaba una pieza clave en el mapa: ¿dónde estaba su centro de poder?

Ahora, las investigaciones en el yacimiento del Turuñuelo de Guareña, en Badajoz, están obligando a los historiadores a replanteárselo todo. No es solo un lugar de culto; es una ventana abierta a una estructura social mucho más compleja de lo que imaginábamos. (Sí, a nosotros también nos explota la cabeza al pensar que bajo nuestros pies hay respuestas de hace más de 2.500 años).

El dilema de la capital perdida

El equipo que trabaja en el Turuñuelo no solo está descubriendo edificios; está conectando puntos geográficos. Aunque Guareña nos está dando datos técnicos brutales sobre su arquitectura, los ojos de los expertos miran cada vez más hacia el sur, específicamente hacia Huelva.

Huelva siempre ha sido una candidata natural por su posición estratégica frente al Atlántico. Sin embargo, lo que los arqueólogos están empezando a entender es que Tartessos no era un reino aislado. Era un nodo comercial que necesitaba un puerto de comunicación masivo, y Huelva encaja perfectamente en esta narrativa de capital política.

Por qué este hallazgo cambia el relato

La importancia del Turuñuelo radica en el hecho de que funciona como una «cápsula del tiempo». Al ser un edificio ritual que fue sellado intencionadamente, se han conservado elementos que normalmente habrían desaparecido. Estamos hablando de restos de animales, herramientas y cerámicas que nos cuentan qué comían, cómo se organizaban y, sobre todo, cuán conectados estaban con el resto del Mediterráneo.

Si Tartessos tuvo una capital, los indicios apuntan a que debería ser un lugar con una capacidad logística enorme. La arquitectura encontrada en Badajoz sugiere que la civilización tenía una élite capaz de movilizar recursos a una escala que hoy consideraríamos industrial. (¿Alguien duda aún de la ingeniería antigua?).

Atención: Los expertos advierten que la búsqueda de la capital no es solo una cuestión de arqueología, sino de entender cómo las redes comerciales de la antigüedad definieron la identidad del sur de la península actual.

La conexión con nuestro presente

Quizás te preguntas por qué nos obsesiona tanto el pasado tartésico. La respuesta es sencilla: estamos redescubriendo que la globalización no es un invento moderno. Tartessos fue el primer gran hub comercial de nuestra historia, conectando fenicios, griegos y poblaciones locales en un ecosistema de intercambio sin precedentes.

Cuando los arqueólogos sugieren que Huelva pudo ser la capital, están diciendo que la estructura de poder no estaba en la periferia, sino en el corazón de las rutas comerciales. Es un espejo de lo que hoy buscamos en nuestras grandes ciudades: ubicación, logística y capacidad de influencia.

Lo que viene en las próximas excavaciones

El yacimiento del Turuñuelo todavía tiene mucho que decir. Los próximos meses de trabajo se centrarán en analizar el resto de las estancias y los niveles inferiores del edificio ritual. Si encuentran registros escritos o marcas de propiedad más claras, el rompecabezas de la capital tartésica se podría completar definitivamente.

Es el momento de prestar atención a estas noticias. Cada avance en Guareña es un paso más para dejar de ver Tartessos como un mito y empezar a tratarla como la potencia económica que realmente fue.

¿Qué sorpresas más nos dejará este yacimiento? Mantente atento, porque cada vez que el equipo de arqueólogos retira una capa de tierra, estamos un poco más cerca de resolver el misterio más grande de nuestra historia antigua. ¿Será finalmente Huelva la elegida por la ciencia?